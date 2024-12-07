Вещи, которым не место на кухне

Во многих квартирах кухни не отличаются большими габаритами, поэтому хранение здесь нужно продумывать от А до Я. Если вы не знаете, от каких предметов стоит отказаться, Novate.ru поможет принять решение. В этой статье рассказываем, каким вещам не место в кухонных шкафчиках и ящиках, и почему.







1. Хлебопечка или мультиварка

2. Сувенирные кружки

3. Старая и запасная посуда

4. Повторяющиеся специи

5. Старые кухонные полотенца

6. Переизбыток столовых приборов

7. Крупы с истекающим сроком годности

8. Дюжина лопаток, ножей и половников

9. Ненужные мелочи

В мультиварке получается вкусный рис.Мультиварка является достаточно габаритным прибором, который занимают очень много места на столешнице. Конечно, есть хозяйки, которым пользуются этим устройством каждый день, особенно если в семье есть маленькие дети. Но в большинстве случаев мультиварка просто занимает место на столе или на полке в шкафу, грустно ожидая своего звездного часа.Честно ответьте себе на вопрос: сколько раз в неделю вы пользуетесь мультиваркой? Если один или два, то ее нет смысла хранить непосредственно на кухне. Лучше уберите прибор в кладовку или на балкон, а на кухню приносите конкретно тогда, когда он вам необходим. Если же за последний месяц вы вообще не вспомнили о существовании мультиварки, стоит хорошенько подумать, нужна ли она вам в целом. Может лучше подарите ее маме или подруге, которая точно оценит такого кухонного помощника?Хлебопечкой редко кто пользуется регулярно.То же самое касается хлебопечки. Когда хозяйки ее покупают, то думают, что каждый день будут радовать семью горячим, свежеиспеченным хлебом с хрустящей корочкой. А на деле оказывается, что легче купить батон в магазине, чем разбираться в тонкостях теста для разной выпечки.Йогуртницы, мороженицы, фритюрницы и прочая «узконаправленная» техника также нуждается в детальном анализе.Не пользуетесь? Значит на вашей кухне ей не место.Такие кружки мало кому нравятся на самом делеЧаще всего мы получаем такие кружки в подарок от коллег или знакомых. На первый взгляд они кажутся симпатичными, но потом крупные рисунки и банальные надписи начинают откровенно раздражать. Как итог – кружки оказываются на дальней полке кухонного шкафчика и выходят на свет, только когда в квартиру приходит много гостей.Если такая посуда не доставляет вам удовольствие и вызывает только раздражение, советуем заменить ее на что-то более красивое и эстетичное. Небольшая коллекция стильных кружек, которые идеально впишутся в интерьер вашей кухни, принесут намного больше счастья, чем чашки со странными картинками и пожеланиями, пылящиеся в шкафу.Переберите советскую посуду.Наверняка на вашей кухне тоже есть ящик, в котором лежит старая разномастная посуда. Скорее всего, вы используете ее раз в пару месяцев, а то и вовсе вспоминаете раз в год. Здесь есть два варианта решения проблемы.Вы можете признать, что являетесь заядлым коллекционером старой советской посуды и выставить ее на открытые полки на всеобщее обозрение, чтобы гости любовались цветными тарелками и глазурованными кружками. Другое решение – провести тщательную ревизию посуды и оставить только самые любимые наборы, которыми вы действительно пользуетесь, или которые дороги вашему сердцу.Также не стоит держать на кухне тарелки и бокалы «на всякий случай», например, когда к вам в гости придет двадцать человек. Научитесь получать удовольствие от свободного пространства на полках и ящиках, а запасную посуду сложите в коробку и уберите на антресоль. В крайнем случае, когда вам нужно будет устроить праздничный ужин, можно будет попросить парадный сервиз у бабушки или родителей.Не забывайте проводить ревизию специй.Часто бывают такие ситуации, что в супермаркете, проходя мимо стеллажа со специями, мы начинаем перебирать в голове, какие приправы дома есть, а каких нет. В итоге, на всякий случай, берем перец, корицу, сушеный чеснок, прованские травы и пр. Не возвращаться же за ними потом в магазин, правда? А когда приходим домой, оказывается, что на полке уже целый склад идентичных специй, которые мы до сих пор не использовали…Чтобы не попадать в такие ситуации, старайтесь хотя бы раз в две недели проводить ревизию в специях. Так вы сможете не только обнаружить дубликаты, но и вовремя выбросить пряности, которые уже испортились. Как результат – дополнительное свободное место на полках.Такие кухонные полотенца можно не хранить.Обычно мы храним старые полотенца с маленькими дырочками и не выведенными пятнами в качестве тряпок, которые не жалко. Согласитесь, вытирать жирные пятна на столе новой красивой салфеткой совсем не хочется. Однако иногда количество таких полотенец выходит из-под контроля – их становится слишком много. Пересмотрите свою «коллекцию» и оставьте только новые и не застиранные полотенца. Остальные же отправьте в гараж – там тряпки точно не помешают.Уберите лишние столовые приборы.Да-да, и такое бывает. В то время, как на одних кухнях вилок и ложек катастрофически не хватает, на других хозяйки не знают, куда от них деваться. Если ваш ящик переполнен, и вы четко понимаете, что не пользуетесь даже половиной приборов, которые там лежат, сложите лишние в пакет или коробку и отправьте в кладовую либо на антресоль. Понятно, что они вам пригодятся, когда придут гости, но постоянно хранить их на кухне, занимая ценное место, нет никакого смысла.У круп тоже есть срок годности.Каждые два-три месяца в крупах нужно проводить тщательную ревизию. Быть может, срок их годности давно закончился, а вы все еще употребляете эти продукты в пищу. Не рискуйте своим здоровьем – лучше купите свежие товары, по поводу которых не придется переживать. Если от круп остались красивые баночки, используйте их для хранения или в качестве контейнеров под рассаду либо суккуленты.Из этих ножей хозяйке пригодится максимум два-три.Часто хозяйки покупают целый набор ножей, чтобы не мучиться с выбором и не тратить время на поиски «того самого». Однако давайте будем честными: из всей коллекции в ход идет два, максимум три ножа, а остальные лежат и ждут того момента, когда хозяйка обратит на них внимание (спойлер: он так и не наступает). Вместо того, чтобы хранить десяток ножей в ящике или на столешнице, купите пару дорогих и качественных ножей разного размера, которые подойдут для выполнения повседневных задач. Такая инвестиция в кухню будет более практичной и разумной.Половина из этих лопаток окажется лишней.То же самое касается лопаток, половников, шумовок и прочих девайсов, которые часто продаются набором. Отложите те, которыми вы пользуетесь ежедневно, а остальные подарите маме, если они ей нужны. Отличное решение для того, чтобы освободить ящик или столешницу.Ящик, в котором копятся нужные и ненужные вещиОдин из ящиков на кухне обычно является своеобразным складом для различных мелочей. Чаще всего в него попадают вещи, которыми мы редко пользуемся или просто не знаем, что с ними делать. Советуем тщательно пересмотреть содержимое этого ящика и попрощаться с предметами, от которых никакой пользы.Всевозможные крышки, открывашки, старые батарейки, засохший суперклей, формочки для печенья, которыми вы никогда не пользовались – все это должно оказаться далеко за пределами вашей кухни. Не знаете, где хранит подобные мелочи? Купите специальную коробку с отсеками и поставьте ее в кладовку. Когда нужно будет что-то найти, вы будете знать, куда заглянуть.