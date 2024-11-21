5 плотно укоренившихся мифов о советском пиве, в которые мы продолжаем верить

Нередко можно встретиться с мнением о том, что именно в Советском Союзе производилось лучшее отечественное пиво за последние 50-60 лет. Доля правды в подобного рода утверждениях действительно есть. И все же за прошедшие годы советское пиво успело обрасти некоторым количеством легенд самого разного свойства., есть как неоправданно «белые», так и незаслуженное «черные» заблуждения.
1. В советское пиво добавляли стиральный порошок
Нет, порошок не добавляли. /Фото: ru.pinterest.com.
Один из самых известных и нелепых «черных» мифов о советском пиве. Якобы не то продавцы, не то сами производители добавляли в пиво стиральный порошок для увеличения количества пены! Когда именно появилась эта городская легенда – сказать сложно. Не исключено, что, как и многие другие откровенно нелепые мифы, родилась легенда из чьей-нибудь безобидной шутки. Нужно ли вообще говорить о том, что стиральный порошок опасен для жизни и здоровья? Возможно для некоторых станет открытием, но стиральные порошки содержат в своем составе токсичные вещества. Аллергики нередко страдают из-за остатков порошка в ткани, если одежду плохо прополоскали в процессе стирки. Любое же попадание порошка в желудок неизбежно закончится химическим ожогом и тяжелым отравлением, вплоть до летального исхода.
2. Советское пиво не разбавляли/разбавляли всегда
Бывало по всякому. /Фото: drive2.ru.
На самом деле все зависело от конкретной торговой точки и эпохи. Когда-то пиво разбавляли чаще, когда-то реже. В некоторых местах его не разбавляли вовсе.
3. Все советское пиво было одинаковым
Пиво было разным. /Фото: ok.ru.
Еще один «черный» миф о советском пенистом напитке. Якобы никакой разницы между многочисленными марками и сортами советского пива не было и вовсе… Подобные рассказы также ничего общего с действительностью не имеют. Хотя бы потому, что производить два полностью идентичных напитка непросто. Яркий пример тому, советское «Жигулевское». Варилось оно на 700 предприятиях по всей стране. И каждый, кто сначала пробовал «Жигулевское», например, из Москвы, а потом из Краснодара, однозначно сказал бы, что даже такие напитки отличаются. Что уж говорить о пиве, приготовленном по разным рецептам.
4. Советское пиво не кисло
Пиво кисло через 3 дня. /Фото: sport24.ru.
Любое пиво рано или поздно киснет и советское здесь ни разу не исключение. Более того, средний срок годности отечественного пива из бочки в те времена составлял 3 суток. Другой вопрос в том, что практически любая бочка с пенистым напитком в СССР распродавалась уже в первые же сутки. Поэтому даже если пиво везли в какой-нибудь удаленный город за 500-600 км, испортиться у напитка шансов было не много. Исключение составляли лишь разного рода эксцессы, когда пиво приходилось везти куда-нибудь «к черту на рога» да еще и по 30-35 градусной жаре.
5. Советское пиво не закусывали
Закуски были. /Фото: Pinterest.
Сегодня можно услышать, что в Советском Союзе пиво не закусывали. Такое заключение чаще всего делается из соображений о том, что в СССР не было всех этих «замечательных» сухариков и тому подобного. На самом деле это не так. Культура употребления пива и закуски в СССР несколько отличалась от современной, но она все-таки была. В пивных заведениях предлагали широкий ассортимент самых разнообразных закусок: от вареных яиц с майонезом и соленого горошка до сухариков и чипсов.
