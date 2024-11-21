С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 590 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Трянина
    гадость. а не постДетские сказки, о...
  • Ингерман Ланская
    совдепия - это скопище маразма, идиотизма и глупости4 вещи времён ССС...
  • Мария Кузнецова
    Два раза в год перемываю фарфор и хрусталь, который редко используется. Для этого растворяю в горячей воде несколько ...Нестандартные быт...

5 плотно укоренившихся мифов о советском пиве, в которые мы продолжаем верить



Нередко можно встретиться с мнением о том, что именно в Советском Союзе производилось лучшее отечественное пиво за последние 50-60 лет. Доля правды в подобного рода утверждениях действительно есть. И все же за прошедшие годы советское пиво успело обрасти некоторым количеством легенд самого разного свойства.
Среди укоренившихся мифов, есть как неоправданно «белые», так и незаслуженное «черные» заблуждения.

1. В советское пиво добавляли стиральный порошок


Нет, порошок не добавляли. /Фото: ru.pinterest.com.

Нет, порошок не добавляли. /Фото: ru.pinterest.com.

 

Один из самых известных и нелепых «черных» мифов о советском пиве. Якобы не то продавцы, не то сами производители добавляли в пиво стиральный порошок для увеличения количества пены! Когда именно появилась эта городская легенда – сказать сложно. Не исключено, что, как и многие другие откровенно нелепые мифы, родилась легенда из чьей-нибудь безобидной шутки. Нужно ли вообще говорить о том, что стиральный порошок опасен для жизни и здоровья? Возможно для некоторых станет открытием, но стиральные порошки содержат в своем составе токсичные вещества. Аллергики нередко страдают из-за остатков порошка в ткани, если одежду плохо прополоскали в процессе стирки. Любое же попадание порошка в желудок неизбежно закончится химическим ожогом и тяжелым отравлением, вплоть до летального исхода.

2. Советское пиво не разбавляли/разбавляли всегда



Бывало по всякому. /Фото: drive2.ru.

Бывало по всякому. /Фото: drive2.ru.

 

На самом деле все зависело от конкретной торговой точки и эпохи. Когда-то пиво разбавляли чаще, когда-то реже. В некоторых местах его не разбавляли вовсе.
Иными словами, случалось по-всякому. Хотя в 1980-е годы добавлять воду стали заметно чаще. При этом чаще всего воду в бочку доливали не сразу, а после продажи первых 50-150 из 900 литров. Делалось это с целью получения дополнительного заработка, конечно же, неофициального. Справедливости ради, до начала 1980-х годов недобросовестных продавцов было не так уж много.

3. Все советское пиво было одинаковым


Пиво было разным. /Фото: ok.ru.

Пиво было разным. /Фото: ok.ru.

 

Еще один «черный» миф о советском пенистом напитке. Якобы никакой разницы между многочисленными марками и сортами советского пива не было и вовсе… Подобные рассказы также ничего общего с действительностью не имеют. Хотя бы потому, что производить два полностью идентичных напитка непросто. Яркий пример тому, советское «Жигулевское». Варилось оно на 700 предприятиях по всей стране. И каждый, кто сначала пробовал «Жигулевское», например, из Москвы, а потом из Краснодара, однозначно сказал бы, что даже такие напитки отличаются. Что уж говорить о пиве, приготовленном по разным рецептам.

4. Советское пиво не кисло


Пиво кисло через 3 дня. /Фото: sport24.ru.

Пиво кисло через 3 дня. /Фото: sport24.ru.

 

Любое пиво рано или поздно киснет и советское здесь ни разу не исключение. Более того, средний срок годности отечественного пива из бочки в те времена составлял 3 суток. Другой вопрос в том, что практически любая бочка с пенистым напитком в СССР распродавалась уже в первые же сутки. Поэтому даже если пиво везли в какой-нибудь удаленный город за 500-600 км, испортиться у напитка шансов было не много. Исключение составляли лишь разного рода эксцессы, когда пиво приходилось везти куда-нибудь «к черту на рога» да еще и по 30-35 градусной жаре.

5. Советское пиво не закусывали


Закуски были. /Фото: Pinterest.

Закуски были. /Фото: Pinterest.

 

Сегодня можно услышать, что в Советском Союзе пиво не закусывали. Такое заключение чаще всего делается из соображений о том, что в СССР не было всех этих «замечательных» сухариков и тому подобного. На самом деле это не так. Культура употребления пива и закуски в СССР несколько отличалась от современной, но она все-таки была. В пивных заведениях предлагали широкий ассортимент самых разнообразных закусок: от вареных яиц с майонезом и соленого горошка до сухариков и чипсов.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх