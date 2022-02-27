20 сюрреалистических снимков, после которых понимаешь, что Фотошоп просто необходим

Влияние. Автор: Erik Johansson.
Все привыкли, что фотошоп – это плохо, и связывают графические редакторы с самыми разнообразными ляпами и откровенным обманом. Но в случае с работами Эрика Йоханссона всё по-другому. Он при помощи фотошопа создаёт сюрреалистические снимки, на каждый из которых тратит от одного-двух дней до нескольких месяцев: выбор места для съёмки, фотографирование и цифровая обработка. В результате получаются настоящие сюрреалистические шедевры.
По словам Йоханссона, он не захватывает ускользающие моменты, а фиксирует идеи. Благодаря чему, ему удаётся воплотить в реальность замыслы, рождённые безудержной фантазией. Черпая вдохновение из повседневной жизни, он создаёт многослойные фотоарты, доводя их до максимально реалистичного и цельного состояния. Таким образом, каждое изображение становится полноценной картинкой с далеко небессмысленным сюжетом. Одни сравнивают его творчество с галлюцинациями, другие же – с головоломками, а третьи и вовсе не до конца понимают, что же в нём такого особенного. Но как бы там ни было, здесь каждый сможет найти что-то интересное и необычное лично для себя. И не обязательно каждый раз пытаться отыскать истину, докапываясь до сути, достаточно просто дать волю собственному воображению, которое мгновенно расставит всё на свои места...
Световой хранитель. Автор: Erik Johansson.
Всё выше неба. Автор: Erik Johansson.
Независимый. Автор: Erik Johansson.
Полная противоположность. Автор: Erik Johansson.
Лояльная почта. Автор: Erik Johansson.
Служба доставки полнолуния. Автор: Erik Johansson.
Спрос и предложение. Автор: Erik Johansson.
Отклонение. Автор: Erik Johansson.
Облако и гром. Автор: Erik Johansson.
Неминуемый. Автор: Erik Johansson.
Затерявшиеся в дожде. Автор: Erik Johansson.
Рассвет. Автор: Erik Johansson.
Свободные выключатели. Автор: Erik Johansson.
Саундскейпы. Автор: Erik Johansson.
Шествие. Автор: Erik Johansson.
Никогда не оглядывайся назад. Автор: Erik Johansson.
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Послание в бутылке. Автор: Erik Johansson.
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Ожидая зиму. Автор: Erik Johansson.
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Отражатель. Автор: Erik Johansson.
Руки, которые рабили вазу. Автор: Erik Johansson.
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