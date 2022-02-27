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20 сюрреалистических снимков, после которых понимаешь, что Фотошоп просто необходим


Влияние. Автор: Erik Johansson.

Влияние. Автор: Erik Johansson.

Все привыкли, что фотошоп – это плохо, и связывают графические редакторы с самыми разнообразными ляпами и откровенным обманом. Но в случае с работами Эрика Йоханссона всё по-другому. Он при помощи фотошопа создаёт сюрреалистические снимки, на каждый из которых тратит от одного-двух дней до нескольких месяцев: выбор места для съёмки, фотографирование и цифровая обработка. В результате получаются настоящие сюрреалистические шедевры.

По словам Йоханссона, он не захватывает ускользающие моменты, а фиксирует идеи. Благодаря чему, ему удаётся воплотить в реальность замыслы, рождённые безудержной фантазией. Черпая вдохновение из повседневной жизни, он создаёт многослойные фотоарты, доводя их до максимально реалистичного и цельного состояния. Таким образом, каждое изображение становится полноценной картинкой с далеко небессмысленным сюжетом. Одни сравнивают его творчество с галлюцинациями, другие же – с головоломками, а третьи и вовсе не до конца понимают, что же в нём такого особенного. Но как бы там ни было, здесь каждый сможет найти что-то интересное и необычное лично для себя. И не обязательно каждый раз пытаться отыскать истину, докапываясь до сути, достаточно просто дать волю собственному воображению, которое мгновенно расставит всё на свои места.
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Световой хранитель. Автор: Erik Johansson.

Световой хранитель. Автор: Erik Johansson.

 
Всё выше неба. Автор: Erik Johansson.

Всё выше неба. Автор: Erik Johansson.

 
Независимый. Автор: Erik Johansson.

Независимый. Автор: Erik Johansson.

 
Полная противоположность. Автор: Erik Johansson.

Полная противоположность. Автор: Erik Johansson.


Лояльная почта. Автор: Erik Johansson.

Лояльная почта. Автор: Erik Johansson.

 
Служба доставки полнолуния. Автор: Erik Johansson.

Служба доставки полнолуния. Автор: Erik Johansson.

 
Спрос и предложение. Автор: Erik Johansson.

Спрос и предложение. Автор: Erik Johansson.

 
Отклонение. Автор: Erik Johansson.

Отклонение. Автор: Erik Johansson.

 
Облако и гром. Автор: Erik Johansson.

Облако и гром. Автор: Erik Johansson.

 
Неминуемый. Автор: Erik Johansson.

Неминуемый. Автор: Erik Johansson.

 
Затерявшиеся в дожде. Автор: Erik Johansson.

Затерявшиеся в дожде. Автор: Erik Johansson.

 
Рассвет. Автор: Erik Johansson.

Рассвет. Автор: Erik Johansson.

 
Свободные выключатели. Автор: Erik Johansson.

Свободные выключатели. Автор: Erik Johansson.

 
Саундскейпы. Автор: Erik Johansson.

Саундскейпы. Автор: Erik Johansson.

 
Шествие. Автор: Erik Johansson.

Шествие. Автор: Erik Johansson.

 
Никогда не оглядывайся назад. Автор: Erik Johansson.

Никогда не оглядывайся назад. Автор: Erik Johansson.

 
Смена дня и ночи. Автор: Erik Johansson.

Смена дня и ночи. Автор: Erik Johansson.

 
Попалась! Автор: Erik Johansson.

Попалась! Автор: Erik Johansson.

 
Послание в бутылке. Автор: Erik Johansson.

Послание в бутылке. Автор: Erik Johansson.

 
Бриллиант на дороге. Автор: Erik Johansson.

Бриллиант на дороге. Автор: Erik Johansson.

 
Ожидая зиму. Автор: Erik Johansson.

Ожидая зиму. Автор: Erik Johansson.

 
Отпусти их на свободу. Автор: Erik Johansson.

Отпусти их на свободу. Автор: Erik Johansson.

 
Электрогитара. Автор: Erik Johansson.

Электрогитара. Автор: Erik Johansson.

 
Отражатель. Автор: Erik Johansson.

Отражатель. Автор: Erik Johansson.

 
Руки, которые рабили вазу. Автор: Erik Johansson.

Руки, которые рабили вазу. Автор: Erik Johansson.

 

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20 сюрреалистических снимков, после которых понимаешь, что Фотошоп просто необходим

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20 сюрреалистических снимков, после которых понимаешь, что Фотошоп просто необходимПодписаться на мой Instagram
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