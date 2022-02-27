Трагедия в Хиросиме: Щемящие фотографии об атомной бомбардировке 1945 года.

Щемящие сердце фотографии, сделанные до и после атомной трагедии в Хиросиме.

1. На фоне разрушенной Хиросимы

Японская женщина со своим сыном на фоне разрушенной Хиросимы в декабре 1945 года.

2. Житель Хиросимы

Житель Хиросимы Теравама, переживший атомную бомбардировку, июнь 1945 года .

3. «Enola Gay»

Американский бомбардировщик В-29 «Энола Гэй» совершает посадку после возвращения с атомной бомбардировки Хиросимы .

4. Разрушенное здание

Разрушенное в результате атомной бомбардировки здание на набережной Хиросимы в 1945 году.

5. Вид на район Геиби

Вид на район Геиби в Хиросиме после атомной бомбардировки в 1945 году.

6. Последствия атомной бомбардировки

Здание в Хиросиме, поврежденное в результате атомной бомбардировки в 1945 году.

7. Выставочный центр Торгово-промышленной палаты Хиросимы

Одно из немногих уцелевших зданий в Хиросиме после атомного взрыва 6 августа 1945 года.

8. Военный корреспондент союзников на улице разрушенного города

Военный корреспондент союзников на улице разрушенного города Хиросима у Выставочного центра Торгово-промышленной палаты примерно через месяц после атомной бомбардировки, в сентябре 1945 года.

9. Вид на мост через реку Ота

Вид на мост через реку Ота в разрушенном городе Хиросима в 1945 году.

10. Руины Хиросимы

Вид на руины Хиросимы на следующий день после атомной бомбардировки.

11. Военные медики

Японские военные медики оказывают помощь пострадавшим от атомной бомбардировки Хиросимы.

12. Атомный гриб

Вид на гриб от атомного взрыва в Хиросиме с расстояния примерно в 20 км с военно-морского арсенала в Курэ.

13. «Энола Гэй» и «Грейт Артист»

Бомбардировщики В-29 «Энола Гэй» и «Грейт Артист » на аэродроме в Тиниане за несколько дней до атомной бомбардировки Хиросимы.

14. Жертвы атомной бомбардировки

Жертвы атомной бомбардировки Хиросимы в госпитале в бывшем здании банка в сентябре 1945 года .