С нами не соскучишься!

8 219 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Голодомор "на Украине". Какой-то политический подтекст. С душком. А голод в Поволжье? Автор не с Украины?Катастрофы, котор...
  • Дмитрий Соколов
    Газ Циклон-Б был сделан как инсектицид. Время его выделения - 2 часа. Никто его в газовых камерах для людей не примен...Крестные отцы сме...
  • егор егоров
    Охренеть какие "веселые" ребятишки, смех и веселье в каждой строчке статьи.«Веселые детишки»...

Трагедия в Хиросиме: Щемящие фотографии об атомной бомбардировке 1945 года.


Трагедия в Хиросиме: Щемящие фотографии об атомной бомбардировке 1945 года.

Щемящие сердце фотографии, сделанные до и после атомной трагедии в Хиросиме.

Август 1945 года потряс весь мир страшной трагедией – американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Нагасаки и Хиросима. От самого взрыва и его последствий в Нагасаки погибло 74 тысячи человек, а в Хиросиме – 350 тысяч. Подавляющее большинство погибших были мирными жителями.

1. На фоне разрушенной Хиросимы


Японская женщина со своим сыном на фоне разрушенной Хиросимы в декабре 1945 года.

Японская женщина со своим сыном на фоне разрушенной Хиросимы в декабре 1945 года.

 

2. Житель Хиросимы


Житель Хиросимы Теравама, переживший атомную бомбардировку, июнь 1945 года.

Житель Хиросимы Теравама, переживший атомную бомбардировку, июнь 1945 года.

 

3. «Enola Gay»


Трагедия в Хиросиме: Щемящие фотографии об атомной бомбардировке 1945 года.

Американский бомбардировщик В-29 «Энола Гэй» совершает посадку после возвращения с атомной бомбардировки Хиросимы.

 

4. Разрушенное здание


Разрушенное в результате атомной бомбардировки здание на набережной Хиросимы в 1945 году.

Разрушенное в результате атомной бомбардировки здание на набережной Хиросимы в 1945 году.

 

5. Вид на район Геиби


Вид на район Геиби в Хиросиме после атомной бомбардировки в 1945 году.

Вид на район Геиби в Хиросиме после атомной бомбардировки в 1945 году.

 

6. Последствия атомной бомбардировки


Здание в Хиросиме, поврежденное в результате атомной бомбардировки в 1945 году.

Здание в Хиросиме, поврежденное в результате атомной бомбардировки в 1945 году.

 

7. Выставочный центр Торгово-промышленной палаты Хиросимы


Одно из немногих уцелевших зданий в Хиросиме после атомного взрыва 6 августа 1945 года.

Одно из немногих уцелевших зданий в Хиросиме после атомного взрыва 6 августа 1945 года.

 

8. Военный корреспондент союзников на улице разрушенного города


Военный корреспондент союзников на улице разрушенного города Хиросима у Выставочного центра Торгово-промышленной палаты примерно через месяц после атомной бомбардировки, в сентябре 1945 года.

Военный корреспондент союзников на улице разрушенного города Хиросима у Выставочного центра Торгово-промышленной палаты примерно через месяц после атомной бомбардировки, в сентябре 1945 года.

 

9. Вид на мост через реку Ота


Вид на мост через реку Ота в разрушенном городе Хиросима в 1945 году.

Вид на мост через реку Ота в разрушенном городе Хиросима в 1945 году.

 

10. Руины Хиросимы


Трагедия в Хиросиме: Щемящие фотографии об атомной бомбардировке 1945 года.

Вид на руины Хиросимы на следующий день после атомной бомбардировки.

 

11. Военные медики


Японские военные медики оказывают помощь пострадавшим от атомной бомбардировки Хиросимы.

Японские военные медики оказывают помощь пострадавшим от атомной бомбардировки Хиросимы.

 

12. Атомный гриб


Вид на гриб от атомного взрыва в Хиросиме с расстояния примерно в 20 км с военно-морского арсенала в Курэ.

Вид на гриб от атомного взрыва в Хиросиме с расстояния примерно в 20 км с военно-морского арсенала в Курэ.

 

13. «Энола Гэй» и «Грейт Артист»


Трагедия в Хиросиме: Щемящие фотографии об атомной бомбардировке 1945 года.

Бомбардировщики В-29 «Энола Гэй» и «Грейт Артист» на аэродроме в Тиниане за несколько дней до атомной бомбардировки Хиросимы.

 

14. Жертвы атомной бомбардировки


Жертвы атомной бомбардировки Хиросимы в госпитале в бывшем здании банка в сентябре 1945 года.

Жертвы атомной бомбардировки Хиросимы в госпитале в бывшем здании банка в сентябре 1945 года.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Трагедия в Хиросиме: Щемящие фотографии об атомной бомбардировке 1945 года.

И не забудьте:
Трагедия в Хиросиме: Щемящие фотографии об атомной бомбардировке 1945 года.Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх