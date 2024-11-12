Актриса из СССР стала женой шеф-повара президента Франции и попала в тюрьму

Лариса Вадько снялась в нескольких советских фильмах, но настоящая слава пришла к ней во Франции. Эта красавица-актриса была арестована за жестокое убийство своего мужа. В своё время она покорила сердце личного повара президента Франции, вышла за него замуж, переехала в Париж и вскоре оказалась за решёткой.
Выпускница ВГИКа
Лариса Вадько появилась на свет 31 января 1949 года в поселке Эсхар Чугуевского района Харьковской области. После окончания школы ей повезло поступить во ВГИК — Всесоюзный государственный институт кинематографии. В 1968 году на актерский факультет принимали в основном абитуриентов из Украинской ССР, так как республиканскому кинематографу требовались новые лица.
Лариса Вадько обучалась во ВГИКе. / Фото: kino-teatr.ru
Выпуск ВГИКа 1972 года по праву можно назвать «Курсом украинских красавиц». Заветные дипломы получили будущие звёзды киностудии имени Довженко, такие как Ирина Шевчук, Галина Логинова (мать Милы Йовович), Нина Ильина и Людмила Ефименко. Среди них была и их однокурсница Лариса Вадько, которая также оказалась на Киевской киностудии.
Актёрская карьера
Молодая актриса Лариса Вадько дебютировала в кино в 1973 году, снявшись в детективе «Будни уголовного розыска». Фильм оказался довольно успешным: его посмотрели 27 миллионов зрителей. В этом проекте Лариса сыграла небольшую роль студентки техникума, которая влюбилась в мужчину (Юрия Каморного), значительно старше её.
Лариса Вадько в фильме «В горах реки бурные». / Фото: kino-teatr.ru
Однако, пожалуй, самым запоминающимся моментом в её кинокарьере стал эпизод без слов в популярной комедии «Неисправимый лжец», которую посмотрели 28 миллионов зрителей. В этом фильме актриса сыграла озорную девушку, с которой, как предполагает начальник главного героя, тот проводит время. Их танец, смешной благодаря Вицину и зажигательный благодаря Ларисе, произвёл неизгладимое впечатление на зрителей того времени.
Лариса Вадько в фильме «Неисправимый лгун». / Фото: za.pinterest.com
В 1974 году на экраны вышел фильм «Валькины паруса», в котором Лариса Вадько сыграла учительницу. В том же году она сыграла небольшую роль в производственном фильме «В горах бурные реки». Затем последовала эпизодическая роль в фильме «Романс о влюблённых». В 1975 году актриса сыграла роль в фильме «Мой дом — театр». Её последним фильмом стала картина «От зари до зари».
Замуж за француза
В 1974 году Лариса вышла замуж за известного французского шеф-повара Франсуа Дубле и в 1975 году переехала во Францию. Франсуа был не просто популярным поваром — он работал личным шеф-поваром президента Франции Жоржа Помпиду (1969-1974) и сопровождал его во время зарубежных визитов, включая поездки в Москву, где его блюда пробовал и Леонид Ильич. Можно только представить, каким финансовым состоянием обладал Франсуа Дубле.
Лариса Вадько уехала во Францию вслед за мужем. / Фото: php88.free.fr
Неизвестно при каких обстоятельствах Лариса и Франсуа познакомились, но влюбленных не смущала ни разница в возрасте —10 лет, ни более заметная разница в комплекции. Лариса, хотя и не миниатюрная, была довольно стройной девушкой, тогда как Франсуа имел небольшой рост и весил 110 килограммов. Они расписались в 1974 году, и еще год Лариса занималась оформлением французского гражданства. Затем она купила билеты в Париж — в одну сторону. У неё начиналась новая жизнь.
Лариса Вадько уехала во Францию вслед за мужем. / Фото: cpleten.net
Поработав личным шеф-поваром для президента Франции и нескольких богатых клиентов, Франсуа Дубле наконец-то осуществил свою мечту, открыв собственный ресторан. Его заведение под названием La Tourelle ( «Башня»), расположенное в парижском пригороде Ванв, довольно быстро стало популярным среди гурманов.Первый этаж старинного особняка был отведён под ресторан, а на втором этаже находились жилые апартаменты семьи Дубле.
Подозреваемая в убийстве
В ту злополучную ночь Лариса с мужем и двухмесячным сыном Андре вернулись домой из загородного пансиона около часа ночи. Пока Лариса переодевалась в домашнее и кормила малыша, Франсуа спустился в уже закрытый и пустой ресторан. Взял в баре бутылку шампанского, открыл её, подготовил два бокала — и в этот момент раздался роковой выстрел. Пуля попала прямо в шею.
Лариса Вадько подозревалась в убийстве мужа. / Фото: cpleten.net
Лариса позже рассказывала, что услышала звук выстрела, а затем шаги на лестнице. В панике, вместе с младенцем, она спряталась на балконе и провела там полчаса, дрожа от страха. Когда решилась спуститься, обнаружила Франсуа лежащим в луже крови и в шоке выскочила на улицу. Лариса Вадько мгновенно оказалась главной подозреваемой в гибели мужа. Ей пришлось провести месяц в камере предварительного заключения, а затем несколько лет находиться под следствием.
Против неё свидетельствовал железный мотив — она была главной наследницей солидного состояния покойного шеф-повара. Однако никакой грязи в семье Дубле обнаружено не было, и никто толком не мог понять, зачем Ларисе понадобилось избавляться от мужа таким радикальным способом. Но самое интересное — орудие преступления бесследно исчезло.
Лариса Вадько получила все состояние мужа. / Фото: nazametke.com
Револьвер, из которого был произведён единственный и невероятно точный выстрел, словно испарился. Следователи предполагали, что Лариса успела избавиться от него, выбросив, например, в реку. Вот только доказательств этому так и не нашлось. В итоге бывшую советскую актрису оправдали в 1981 году, хотя само преступление по сей день не раскрыто.
Лариса унаследовала значительное состояние, открыла собственный ресторан и даже попробовала себя во французском кино. Кроме того, она написала книгу и в конце 80-х занялась консалтинговым бизнесом. Однако её кинематографическая карьера не задалась, и о дальнейшей судьбе актрисы практически ничего не известно.
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