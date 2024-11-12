Встречаем по одежке: что может рассказать о человеке его внешность

Каждый судит о других. В пределах первых нескольких секунд после встречи с новым человеком, будь то на свидании или в магазине, мы делаем множество выводов о нем, включая то, насколько человек нам показался умным, и даже то, насколько он способен на преступление.
Что удивительно, наше первое впечатление в некоторых случаях может быть очень точным. В других случаях мы глубоко ошибаемся.
Если вы привлекательны, людям кажется, что вы обладаете и другими положительными качествами
Благодаря феномену, который психологи-социологи называют «эффект ореола», мы склонны предполагать, что привлекательные люди обладают и другими положительными качествами помимо внешности, в том числе умом и ответственностью. Дэниэл Хэмермеш, психолог из Университета Техаса в Остине, изучающий красоту в рабочем пространстве, обнаружил, что среди прочего это когнитивное искажение означает, что привлекательным людям обычно платят больше.
Аналогичные данные показало исследование, проведенное среди студентов последних курсов мужского пола. Их попросили оценить эссе, написанное неназванной однокурсницей. Участники эксперимента более благосклонно оценивали автора и ее работу, когда им показывали фотографию привлекательной девушки, которую выдавали за автора эссе, чем когда им показывали снимок некрасивой девушки или вообще не показывали никакой фотографии.
Люди могут неожиданно много понять о вашей личности по фотографии
Люди могут рассказать неожиданно много о вас по вашему портрету. В исследовании, проведенном в 2009 году, ученые показывали участникам фотографии 123 студентов последних курсов Университета Техаса в Остине, на которых они либо должны были изобразить нейтральное выражение лица, либо же им было разрешено позировать как угодно., кто оценивал фотографии, поразительно точно определяли степень открытости человека на фотографии, состояние его самооценки, степень религиозности, покладистости и добросовестности.
Люди используют черты лица, указывающие на рост, в качестве подсказки, чтобы судить о ваших лидерских качествах
В 2013 году группа психологов, нейробиологов и специалистов в области информатики из Европы и США попросила небольшую группу испытуемых рассмотреть портреты 47 белых мужчин и 83 белых женщин и оценить сначала их рост, а затем — их способности к лидерству. Ученые обнаружили, что люди обращали внимание на такие факторы, как пол и длина лица, чтобы строить предположения о росте человека, а затем использовали эти же признаки, когда составляли мнение о лидерских качествах. Лица, которые якобы принадлежали более высоким людям, относили к категории людей с лучшими лидерскими способностями.
Строение вашего лица может указывать окружающим на то, насколько вы агрессивны
Небольшое недавнее исследование, проведенное учеными из Центра изменений в поведении при Университетском колледже Лондона, дало основания предполагать, что мужчины с более высоким уровнем тестостерона чаще имеют более широкие лица и крупные скулы. Мужчины с такими чертами лица также, как правило, склонны иметь более агрессивную или зависимую от социального статуса личность.
Люди обращают внимание на строение вашего лица, чтобы судить, насколько вы физически сильны
В рамках исследования, проведенного в 2015 году, ученые показывали испытуемым фотографии 10 разных людей с пятью разными выражениями лиц, а потом просили оценить, насколько дружелюбными, достойными доверия или сильными им казались люди на фотографиях. Участники эксперимента, что неудивительно, чаще оценивали людей с радостным выражением на лице как более дружелюбных и заслуживающих доверия. Кроме того, испытуемые были склонны оценивать людей с широкими лицами как более сильных.
Если вы выглядите «подозрительно», есть больше вероятности, что вас будут считать преступником
Неизвестно, почему некоторые люди кажутся более заслуживающими доверия, чем другие, но это качество способно в корне изменить жизнь. Ученые из Израиля и Великобритании просили участников эксперимента рассматривать фотографии мужчин и женщин, которых случайно выбрали из базы данных, и оценивать эмоциональное состояние, черты характера и вероятность того, что человек на фотографии — преступник. Первая часть снимков была взята из базы полицейских фотографий, сделанных при арестах, а во второй части были постановочные снимки, на которых актеры изображали радость, нейтральное выражение лица или злость.
Вне зависимости от того, из какой базы была фотография, люди, которых оценили как менее заслуживающих доверия и более доминирующих, также чаще всего оценивались как преступники. На постановочных фотографиях самыми криминальными называли актеров со злым выражением на лице.
То, как люди воспринимают ваше лицо, может оказаться вопросом жизни и смерти
Пара психологов из Университета Торонто недавно ради исследования собирала фотографии настоящих заключенных, получивших тюремные сроки за умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах. Примерно половина из них получила пожизненные сроки, другая половина ожидала смертной казни.
Затем исследователи попросили группу участников посмотреть на фотографии и оценить, насколько эти лица заслуживают доверия, по шкале от одного до восьми. Среди тех портретов, которые испытуемые оценили как наименее заслуживающие доверия, было больше приговоренных к смертной казни, чем среди тех, которые сочли более заслуживающими доверия. Во второй части эксперимента участники смотрели на фотографии людей, которых раньше осудили за убийства, но затем оправдали, как правило — на основании анализов ДНК. Что страшно, тех, кто был приговорен к смертной казни, но позже оправдан, также оценили как наименее заслуживающих доверия.
Если не брать во внимание когнитивные искажения, ваша внешность может рассказать о состоянии вашего здоровья. Например, морщины могут говорить о проблемах с сердцем
Сморщенная кожа может говорить не только о возрасте: она также рассказывает о состоянии вашего сердца. В исследовании 2012 года сравнили количество морщин на лицах и внутренней стороне рук у 261 человека с родителями-долгожителями и у случайно набранной группы людей того же возраста из 253 человек. Женщины с наименьшим риском заболеваний сердца, по мнению опрошенных, выглядели более чем на два года моложе своего возраста, чем те, у кого риск сердечно-сосудистой недостаточности был наиболее высоким.
Другие проблемы со здоровьем видны в первую очередь по глазам
Врачи могут диагностировать ряд заболеваний, лишь взглянув вам в глаза. Красные пятна на сетчатке могут быть признаком диабета. Когда уровень сахара в крови становится слишком высоким, кровеносные сосуды в сетчатке забиваются, распухают и разрываются.
О вас рассказывает не только лицо. У мужчин длина пальцев связана со степенью подверженности онкологическим заболеваниям
Исследователи в течение 15 лет изучали длину пальцев у 1500 пациентов с раком простаты и у 3000 здоровых мужчин. Ученые просили испытуемых рассматривать фотографии рук и выбирать те, которые, по их мнению, больше всего похожи на их собственные руки. Мужчинам, которые утверждали, что их указательные пальцы такие же или длиннее, чем безымянные, на треть чаще ставили диагноз «рак простаты» на протяжении срока эксперимента, чем тем мужчинам, у кого указательные пальцы были сравнительно короче. Этот результат был более выраженным среди мужчин до 60 лет. Стоит отметить, что исследование было основано на визуальном восприятии длины пальцев, а не на объективных измерениях, так что результаты можно подтвердить лишь дальнейшими исследованиями.
Ваш рост может рассказать о риске определенных заболеваний
Согласно исследованиям, у более высоких людей меньше риска заболеваний сердца, а низкорослые меньше подвержены онкологическим заболеваниям. Считается, что это связано с количеством вырабатываемого гормона роста, который способен защищать от определенных заболеваний, но в то же время увеличивать риск других заболеваний. Тем не менее эти результаты исследований не обязательно означают, что быть высоким или низким — это быть защищенным от какой-либо болезни на сто процентов.
