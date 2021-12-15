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На всю жизнь: 15 очень странных татуировок, на набить которые решаться только самые отчаянные модник


15 очень странных татуировок

15 очень странных татуировок

Мода на татуировки, как нам кажется, не пройдет никогда. В последнее время все больше людей украшают свое тело самыми разными тату. Если попасть в руки настоящему профессионалу, то рисунок на теле может выглядеть, как настоящее произведение искусства. Но иногда, в погоне за креативностью, можно переборщить и набить на своем теле очень странное тату. В этом обзоре мы собрали 15 нелепых татуировок, наколоть которые решаться только отчаянные модники.

Робокоп


Робокоп

Робокоп

 

Чтобы жарко не было


Вентилятор

Вентилятор

 

Татуировка на языке


Татуировка на языке

Татуировка на языке

 

Зачем бежать к офтальмологу, чтобы проверить зрение, если у тебя есть такой полезный друг


Офтальмологическая доска

Офтальмологическая доска

 

Сороконожка на щеке


Сороконожка на щеке

Сороконожка на щеке

 

У нас только один вопрос: зачем???


Рот на шее

Рот на шее

 

Пупок-всевидящее око


Пупок-всевидящее око

Пупок-всевидящее око

 

Чтобы всегда быть в хорошей компании


Лицо на затылке

Лицо на затылке

 

У этой девушки очень красивые глаза


В поисках мужчины своей мечты

В поисках мужчины своей мечты

 

Зайчик на ноге с мороженком – это так мило…


Зайчик на ноге с мороженком

Зайчик на ноге с мороженком

 

Настоящий поклонник «Супер-Марио»


Настоящий поклонник «Супер-Марио»

Настоящий поклонник «Супер-Марио»

 

Чтобы всегда быть в отличной форме


Татуировка пресса

Татуировка пресса

 

Грибы на боку??? Вы серьезно???


Грибы на боку

Грибы на боку

 

Настоящий поклонник итальянской пасты


 
Татуировка спагетти

Татуировка спагетти

 

Когда не хватает денег на футболку


Татуировка вместо футболки

Татуировка вместо футболки

 

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На всю жизнь: 15 очень странных татуировок, на набить которые решаться только самые отчаянные модник

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На всю жизнь: 15 очень странных татуировок, на набить которые решаться только самые отчаянные модникПодписаться на мой Instagram
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