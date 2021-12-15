10 добрых фильмов, которые помогут справиться с плохим настроением

Самые добрые фильмы.

1. "Любовь не по размеру"

Кадр из фильма Любовь не по размеру./фото: startfilm.ru

2. "Идеальный выбор"

Кадр из фильма Идеальный выбор./фото: movielala.com

3. "Клуб разбитых сердец"

Кадр из фильма Клуб разбитых сердец./фото: kino24.su

4. "Огни большого города"

Кадр из фильма Огни большого города./фото: playcast.ru

5. "Мало, много, слепо"

Кадр из фильма Мало, много, слепо./фото: okino.ua

6. "Представь нас вместе"

Кадр из фильма Представь нас вместе./фото: kinomania.ru

7. "Пятьдесят первых поцелуев"

Кадр из фильма Пятьдесят первых поцелуев./фото: portugaltheman.net

8. "Любовь в розыске"

Кадр из фильма Любовь в розыске./фото: fast-tv.ru

9. "Питер FM"

Кадр из фильма Питер FM./фото: beta.diary.ru

10. "Женщина-арбуз"

Кадр из фильма Женщина-арбуз./фото: toptrailers.net