10 технологий, которые сегодня из вымысла превращаются в реальность

Удаление памяти.
Фантастическая литература во всем времена пользовалась такой огромной популярностью потому, что позволяла человеку хотя бы в в своих фантазиях оказаться в захватывающей иной реальности. К тому же фантастика всегда была своеобразным двигателем прогресса. И ведь действительно – многие из технологий, о которых ещё недавно писали фантасты, сегодня воплощаются в реальность.
1. Удаление или замена памяти
PKMzeta.
Относительно недавно неврологи установили, что мозг не является биологическим жестким диском, на который раз и навсегда записываются воспоминания. Сейчас предполагают, что воспоминания скорее не записываются, а воссоздаются заново при помощи процесса, известного как реконсолидация памяти.
Когда человек вспоминает о каком-то событии, то он по существу заново моделирует эту ситуацию в мозгу, основываясь на своем текущем настроении и эмоциях. Именно поэтому неприятные и травмирующие воспоминания становятся менее яркими по сравнению с первоначальной эмоциональной реакцией. Совсем недавно был открыт определенный белок-ингибитор (названный "PKMzeta"), который способен блокировать нежелательные травматические воспоминания.
Также исследователи обнаружили, как взломать процесс реконсолидации памяти для изменения обрабатываемой информации, по существу, используя силу внушения. Один психолог использовал эту технику, чтобы убедить подопытных, что они совершили вымышленное преступление.
2. Фотонная молекула
Световой меч.
Ученые "случайно" создали "фотонную молекулу", что ранее считалось невозможным, поскольку фотоны (частицы света) не имеют массы. Создав уникальную среду, в которой фотоны сильно взаимодействуют друг с другом (в отличие от прохождения сквозь друг друга, в обычных, природных условиях), они смогли получить фотонные связи и создать (пока еще субатомную) новую форму материи, сделанную из света.
Конечно, на данный момент вышеупомянутый "уникальный носитель" состоит из облака атомов металла, охлажденных почти до абсолютного нуля, но результат, по словам профессора физики Гарвардского университета Михаила Лукина, вскоре можно будет сравнить со световыми мечами из "Звездных войн".
3. Искусственные сперматозоиды и яйцеклетки
Зародышевые клетки.
Ученые уже давно пытаются создать жизнеспособную технологию для производства искусственного человека из яйцеклетки и спермы. В 2014 году в Кембридже исследователи сумели воспроизвести "зародышевые" клетки, которые могут развиваться дальше с использованием стволовых клеток человека.
В июне 2016 года Нанкинский медицинский университет опубликовал исследование о том, что в ходе нового эксперимента с стволовыми клетками грызунов была получена сперма, которой смогли оплодотворить мышей. Можно предположить, что еще при жизни современного поколения появятся биоинженерные организмы.
4. Оживление мертвых
Франкенштейны из Аризоны.
Хотя это звучит, как жуткая апокалиптическая научная фантастика, исследователь из университета Аризоны Питер Ри стал инициатором процесса по "оживлению тела, температура которого составляет 10 градусов по Цельсию, отсутствует активность мозга, нет пульса и кровотока, что является всеми признаками смерти".
Тело индуцировалось в состояние "терапевтической гипотермии", при котором вся кровь в нем была заменена физиологическим раствором. В этом состоянии метаболизм останавливается и врачи могут работать без угрозы кислородного голодания, которое повреждает ткани. Когда кровь заменили, а тело нагрели до 30 градусов по Цельсию, внезапно начало биться сердце.
5. Создание черных дыр
Звуковая дыра.
В недавнем эксперименте физик Джефф Штайнхауэр использовал звуковые волны, создав имитацию "черной дыры размером с лабораторию", чтобы доказать ряд гипотез об этих объектах. Эта "звуковая дыра" была создана с помощью охлаждения, а затем быстрого нагревания гелия, чтобы создать барьер, который должен быть непроницаемым для звуковых волн.
В ходе эксперимента была доказана теория излучения Хокинга, который предполагал 42 года назад, что черная дыра поглощает не всю энергию, а испускает фотоны (так называемое излучение Хокинга). Штайнхауэр обнаружил, что фононы частично просачивались из его искусственной черной дыры.
6. Клонирование динозавров
Динозавры. Второе пришествие.
В настоящее время установлено, что динозавры имеют птичье происхождение. Современные птицы и куры являются одним из величайших примеров эволюционного процесса на протяжении тысячелетий. В ходе действительно необычного эксперимента исследователи из Йеля и Гарварда создали эмбрион цыпленка с головой, больше похожей на динозавра. Исследователям университета Чили недавно удалось повторить этот процесс с ногами цыплят.
7. Жидкая броня
Неньютоновская жидкость.
В Польше исследовательский центр Moratex сумел усовершенствовать технологию, которая разрабатывается с 2010 года — броню, которая состоит не из традиционных плотно переплетенных волокон, а из жидкости, которая, как кажется, бросает вызов законам физики.
В отличие от обычных жидкостей, которые изменяют химическую структуру, когда подвергаются давлению или изменению температуры, так называемая "неньютоновская" жидкость изменяет свои свойства при воздействии на нее, в результате чего мгновенно затвердевает. Ударная волна при этом рассеивается по большой площади.
8. Персональное голографическое устройство
Star Trek сегодня реален.
Хотя идея карманного устройства, которое может проецировать голограммы, может показаться очень похожей на фильм "Star Trek", несколько компаний уже внедрили эту концепцию в существующие смартфоны. Сегодня голограмма создается с помощью дополнительных материалов или устройств в виде пирамидки, которая ставится на экран лежащего на ровной поверхности смартфона.
Мобильная индустрия не остановилась на этом и собирается усовершенствовать технологию. Исследователи из Гарварда создали новый тип голограммы с использованием поляризованного света, которую они назвали "metasurfaces". В этом изобретении теряется гораздо меньшее количества света, чем при генерации типичной голограммы, что означает гораздо более качественное изображение.
IBM считает, что в течение 5 лет будет запущена на рынок технология 3-D трансляции видеоизображения человека, которое будет показываться над экраном телефона при звонке.
9. Невидимость
Плащ-невидимка.
Ученые Рочестерского университета уже много лет работают над технологией огибания световых волн вокруг объекта с помощью линз. Они недавно перешли на цифровую версию той же техники и на данный момент могут заставить исчезнуть практически любой объект, но пока только на дисплее, который расположен перед этим объектом.
Чтобы создать настоящий плащ-невидимку, его придется делать из дисплеев. Однако, стоит отметить, что многие компании сейчас активно разрабатывают гибкие сверхтонкие дисплеи.
10. Лазерные пушки
Оружие появится в 2023 году.
В армии США сегодня идет активные разработки настоящих лазерных пушек. В марте 2016 года было заявлено, что официально такое оружие появится не очень скоро (2023 год), но и технологии будут похожими на настоящие "Звездные войны". Несколько технологических компаний, в том числе Lockheed Martin, помогают в разработке этой технологии.
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