25 потрясающих фотографий НАСА, сделанных в глубинах космоса

Туманность Вуаль или Метла ведьмы.
Земля - планета удивительной красоты, покоряющая своими невероятной красоты пейзажами. Но если заглянуть в космические глубины, используя мощные телескопы, то понимаешь: в космосе тоже есть чем восхищаться. И фотографии, сделанные спутниками НАСА, потому подтверждение.
1. Галактика Подсолнух
Спиральные рукава галактики.
Галактика Подсолнух — одна из самых красивых космических структур, известных человеку, во Вселенной. Ее размашистые спиральные рукава состоят из новых сине-белых гигантских звезд.
2. Туманность Киля
Область активного образования звезд.
Хотя многие считают это изображение фотошопом, на самом деле это реальный снимок туманности Киля. Гигантские скопления газа и пыли раскинулись более чем на 300 световых лет. Находится эта область активного образования звезд на расстоянии 6 500 — 10 000 световых лет от Земли.
3. Облака в атмосфере Юпитера
Тени спутников Юпитера - Ио, Ганимеда и Каллисто.
Данное инфракрасное изображение Юпитера показывает облака в атмосфере этой планеты, окрашенные по-разному в зависимости от их высоты. Поскольку большое количество метана в атмосфере ограничивает проникновение солнечного света, желтые области — облака, находящиеся на самой большой высоте, красные — на среднем уровне, а синие — самые низкие облака.
Что действительно удивительно на этом снимке, на нем видны тени всех трех крупнейших спутников Юпитера - Ио, Ганимеда и Каллисто. Подобное событие происходит примерно раз в десять лет.
4. Галактика I Цвикки 18
Снимок галактики I Цвикки 18 больше выглядит как сцена из "Доктора Кто", что придает особую космическую красоту этому изображению. Карликовая неправильная галактика озадачивает ученых, потому что некоторые из процессов формирования в ней звезд типичны для формирования галактик в самые ранние дни Вселенной. Несмотря на это, галактика является относительно молодой: ее возраст всего около миллиарда лет.
5. Сатурн
Любимая планета начинающих астрономов.
Самая тусклая планета, которую можно увидеть с Земли невооруженным глазом, Сатурн обычно считается любимой планетой для всех начинающих астрономов. Ее примечательная кольцевая структура является наиболее известным в нашей Вселенной. Снимок сделан в инфракрасном излучении, чтобы показать тонкие оттенки газовой атмосферы Сатурна.
6. Туманность NGC 604
200 горячих звезд.
Более 200 очень горячих звезд составляют туманность NGC 604. Космический телескоп Хаббл сумел снять впечатляющую флуоресценцию туманности, вызванную ионизованным водородом.
7. Крабовидная туманность
Остаток сверхновой в созвездии Тельца.
Собранная из 24 отдельных снимков, эта фотография Крабовидной туманности демонстрирует остаток сверхновой в созвездии Тельца.
8. Звезда V838 Mon
Световое эхо звезды.
Красный шар в центре этого снимка - звезда V838 Mon, окруженная множеством пылевых облаков. Эта невероятная фотография была сделана после того, как вспышка звезда вызвала так называемое "световое эхо", которое оттолкнуло пыль дальше от звезды в космос.
9. Скопления Вестерлунд 2
Снимок в инфракрасном и видимом свете.
Снимок скопления Вестерлунд 2 был сделан в инфракрасном и видимом свете. Он был опубликован в честь 25-летия нахождения телескопа Хаббл на орбите Земли.
10. Песочные часы
Взгляд из глубин космоса.
Одно из жутких изображений (фактически, единственное в своем роде), которое сделало НАСА, - туманность Песочные часы. Она была названа так из-за газового облака необычной формы, которое сформировалось под влиянием звездного ветра. Похоже это все на жуткий глаз, который смотрит из глубин космоса на Землю.
11. Метла ведьмы
Туманность Вуаль.
На снимке части туманности Вуаль, которая находится в 2 100 световых годах от Земли, можно найти все цвета радуги. Благодаря своей удлиненной и тонкой форме, эту туманность часто называют Метлой ведьмы.
12. Созвездие Ориона
Гигантский световой меч.
В созвездии Ориона можно увидеть настоящий гигантский световой меч. Это, на самом деле, струя газа под огромным давлением, которая создает ударную волну при контакте с окружающей пылью.
13. Взрыв сверхмассивной звезды
Две петли из остатков звезды.
Это изображение показывает взрыв сверхмассивной звезды, который больше похож на торт ко дню рождения, чем на сверхновую. Две петли из остатков звезды простираются неравномерно, в то время как кольцо в центре окружает умирающую звезду. Ученые до сих пор ищут нейтронную звезду или черную дыру в центре бывшей гигантской звезды.
14. Галактика Водоворот
Галактика полна хищных черных дыр.
Хотя галактика Водоворот выглядит великолепно, она скрывает в себе темную тайну (в буквальном смысле) - галактика полна хищных черных дыр. Слева Водоворот показан в диапазоне видимого света (т. е., ее звезды), а справа — в инфракрасном свете (его структуры пылевых облаков).
15. Туманность Ориона
Рот птицы Феникс.
На данном снимке туманность Ориона похожа на открытый рот птицы Феникс. Снимок сделан в инфракрасном, ультрафиолетовом и видимом свете, чтобы создать невероятно красочное и детальное изображение. Яркое пятно на месте птичьего сердца - четыре гигантские звезды, примерно в 100 000 раз ярче Солнца.
16. Туманность Кольцо
Раскаленные слои газа и остатки атмосферы.
В результате взрыва звезды, похожей на наше Солнце, образовалась туманность Кольцо - красивые раскаленные слои газа и остатки атмосферы. Все, что осталось от звезды, - маленькая белая точка в центре картинки.
17. Млечный Путь
Ядро нашей галактики.
Если кому-то нужно будет описать то, как выглядит ад, ему можно использовать это инфракрасное изображение ядра нашей галактики, Млечного Пути. Горячий, ионизированный газ кружится в его центре в гигантском водовороте, а в разных местах зарождаются массивные звезды.
18. Туманность Кошачий глаз
Одиннадцать колец газа.
Потрясающая туманность Кошачий глаз состоит из одиннадцати колец газа, которые появились еще до образования самой туманности. Неправильная внутренняя структура, как полагают, является результатом быстро движущегося звездного ветра, который "порвал" оболочку пузыря с обеих концов.
19. Омега Центавра
Красные точки - звезды в фазе красных гигантов.
Более 100 000 звезд скопились вместе в шаровом скоплении Омега Центавра. Желтые точки являются звездами среднего возраста, как и наше Солнце Оранжевые точки — более старые звезды, а большие красные точки - звезды в фазе красных гигантов. После того, как эти звезды "сбрасывают" внешний слой газообразного водорода, они становятся ярко-синими.
20. Столпы Творения в туманности Орла
Столпы меняются с течением времени.
Один из самых популярных фотографий НАСА за всю историю - снимок "Столпы Творения в туманности Орла". Эти гигантские образования из газа и пыли были сняты в диапазоне видимого света. Столпы меняются с течением времени, поскольку они "выветриваются" звездными ветрами от близлежащих звезд.
21. Квинтет Стефана
Голубая галактика ближе к Земле.
Пять галактик, известные, как "Квинтет Стефана" постоянно "борются" друг с другом. Хотя голубая галактика в левом верхнем углу гораздо ближе к Земле, чем остальные, четыре других постоянно "растягивают" друг друга на части, искажая их формы и разрывая рукава.
22. Туманность Бабочка
NGC 6302 - остатки умирающей звезды.
Неофициально известная как Туманность Бабочка, NGC 6302 на самом деле является остатками умирающей звезды. Ее ультрафиолетовое излучение приводит к тому, что выброшенные звездой газы ярко светятся. Крылья "бабочки" простираются более чем на два световых года, т. е. на половину расстояния от Солнца до ближайшей звезды.
23. Квазар SDSS J1106
Излучение квазара равно 2 триллионам Солнц.
Квазары являются результатом сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. Квазар SDSS J1106 является самым энергичным из всех когда-либо найденных. Излучение SDSS J1106, находящегося на расстоянии около 1 000 световых лет от Земли, примерно равно 2 триллионам Солнц или в 100 раз больше всего Млечного пути.
24. Туманность "Война и мир"
NGC 6357.
Туманность NGC 6357 является одним из самых драматических произведений в небе и неудивительно, что она неофициально была названа "Война и мир". Его плотная сеть газа образовывает пузырь вокруг яркого звездного скопления Pismis 24, затем использует его ультрафиолетовое излучение для нагрева газа и выталкивания его наружу, во Вселенную.
25. Туманность Киля
Бесчисленные звездные скопления.
Один из самых захватывающих снимков космоса - Туманность Киля. Межзвездное облако, состоящее из пыли и ионизированных газов является одной из крупнейших туманностей, видимых на земном небе. Состоит туманность из бесчисленных звездных скоплений и даже самой яркой звезды в галактике Млечный Путь.
