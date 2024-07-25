Натуральная подкормка для орхидеи

У орхидеи будет лучше развиваться корневая система. Она быстрее восстановится, если недавно была пересадка или обрезка. Цветы станут большего размера, красивее и ярче! Регулярное применение этого домашнего, натурального средства крайне положительно сказывается на состоянии орхидеи.

Попробуйте, и не разочаруетесь!

Подкормка и защита орхидеи

Как применять?

Возьмите 1 ч. л. натурального молотого кофе без добавок. Залейте 0,5 л кипятка. Оставьте до полного остывания.Профильтруйте кофе. Разбавьте ещё 1 л чистой воды.Перелейте часть в пульверизатор. Остальное оставьте для подкормки.Опрыскайте орхидею из пульверизатора со всех сторон. Заодно протрите листья с помощью ватного диска, смоченного в кофе.Подкормите орхидею напрямую, по грунту. Поставьте в ёмкость, залейте кофе. Оставьте на полчаса, затем выньте, дайте стечь лишней жидкости.Регулярное протирание листьев (1 раз в 7-10 дней) и периодическая подкормка (1 раз в 2-3 недели) будет способствовать скорейшему восстановлению орхидеи. Насекомые будут уничтожены!Эта несложная, но крайне эффективная процедура благоприятно сказывается на общем состоянии орхидеи. Восстанавливается тургор листьев, а растение начинает выпускать больше корней и дольше цвести.