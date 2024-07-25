Натуральная подкормка для орхидеи

У орхидеи будет лучше развиваться корневая система. Она быстрее восстановится, если недавно была пересадка или обрезка. Цветы станут большего размера, красивее и ярче! Регулярное применение этого домашнего, натурального средства крайне положительно сказывается на состоянии орхидеи.
Попробуйте, и не разочаруетесь!
Подкормка и защита орхидеи
Возьмите 1 ч. л. натурального молотого кофе без добавок. Залейте 0,5 л кипятка. Оставьте до полного остывания.
Профильтруйте кофе. Разбавьте ещё 1 л чистой воды.
Перелейте часть в пульверизатор. Остальное оставьте для подкормки.
Как применять?
Опрыскайте орхидею из пульверизатора со всех сторон. Заодно протрите листья с помощью ватного диска, смоченного в кофе.
Подкормите орхидею напрямую, по грунту. Поставьте в ёмкость, залейте кофе. Оставьте на полчаса, затем выньте, дайте стечь лишней жидкости.
Регулярное протирание листьев (1 раз в 7-10 дней) и периодическая подкормка (1 раз в 2-3 недели) будет способствовать скорейшему восстановлению орхидеи. Насекомые будут уничтожены!
Эта несложная, но крайне эффективная процедура благоприятно сказывается на общем состоянии орхидеи. Восстанавливается тургор листьев, а растение начинает выпускать больше корней и дольше цвести.
Читать далее →
Свежие комментарии