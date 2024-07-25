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Натуральная подкормка для орхидеи

У орхидеи будет лучше развиваться корневая система. Она быстрее восстановится, если недавно была пересадка или обрезка. Цветы станут большего размера, красивее и ярче! Регулярное применение этого домашнего, натурального средства крайне положительно сказывается на состоянии орхидеи.
Попробуйте, и не разочаруетесь!




Подкормка и защита орхидеи



Возьмите 1 ч. л. натурального молотого кофе без добавок. Залейте 0,5 л кипятка. Оставьте до полного остывания.



Профильтруйте кофе. Разбавьте ещё 1 л чистой воды.



Перелейте часть в пульверизатор. Остальное оставьте для подкормки.


Как применять?



Опрыскайте орхидею из пульверизатора со всех сторон. Заодно протрите листья с помощью ватного диска, смоченного в кофе.



Подкормите орхидею напрямую, по грунту. Поставьте в ёмкость, залейте кофе. Оставьте на полчаса, затем выньте, дайте стечь лишней жидкости.



Регулярное протирание листьев (1 раз в 7-10 дней) и периодическая подкормка (1 раз в 2-3 недели) будет способствовать скорейшему восстановлению орхидеи. Насекомые будут уничтожены!



Эта несложная, но крайне эффективная процедура благоприятно сказывается на общем состоянии орхидеи. Восстанавливается тургор листьев, а растение начинает выпускать больше корней и дольше цвести.
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