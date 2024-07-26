Как избавиться от налёта в унитазе

Очистить унитаз от старого, плотного, коричневого налёта бывает сложно даже магазинной химией. Если вы хотите вернуть чистоту и блеск, то воспользуйтесь простым, быстрым и реально рабочим средством чуть ниже!

Унитаз будет сверкать, как алмаз.

Весь налёт полностью растворится, и его будет легко очистить ёршиком.

Чистый унитаз без химии

Просто залейте раствор прямо в унитаз!Закипятите воду в чайнике. Всыпьте туда 2 пакетика лимонной кислоты по 25 г каждый.Вычерпайте воду из унитаза, насколько это возможно. Остудите кипяток до 60 градусов. Влейте в унитаз.Оставьте на 2-3 часа. Если налёт не слишком плотный, то может хватить и 30 минут.Почистите унитаз обычным ёршиком или губкой. Смойте остатки лимонной кислоты и оцените результат!Унитаз стал идеально белоснежным, красивым, абсолютно чистым. Старые загрязнения полностью растворились!