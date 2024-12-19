7 ошибок в уходе за постельным бельём, из-за которых оно портится неоправданно быстро

Постельное белье является одним из самых важных критериев комфортного сна. Оно не должно перекручиваться во время сна, собираться под вами к утру, быстро покрываться катышками. Однако не всегда причиной быстрой порчи белья является низкое качество. Вполне возможно, что именно ваши действия приводят к тому, что оно приходит в негодность за пару месяцев.
Ошибка 1: Неправильное расположение белья в барабане
Нельзя заталкивать белье всем скопом. / Фото: bio-textiles.ru
Постельное белье часто скручивается и путается в стиральной машине, в результате чего вы достаете его уже мятым и непрезентабельным. Но плохой внешний вид – наименьшее из зол. Гораздо хуже, что при таких условиях стирки ткань быстро рвется и растягивается. Кроме того, пятна хуже отстирываются.
Чтобы избежать подобных последствий и не создавать лишнюю нагрузку на стиральную машину, которая приводит к быстрому износу техники, постельное белье необходимо правильно укладывать в барабан. Не обязательно создавать идеально ровные стопки – просто старайтесь, чтобы белье чувствовало себя «свободно». Вниз нужно класть самое тяжелое – обычно это пододеяльник. Далее должна идти простыня и наволочки. Если вы стираете одновременно два комплекта, порядок должен быть тем же: два пододеяльника, две простыни и две наволочки. Чтобы поддержать баланс и предотвратить скручивание белья, добавляйте в барабан специальные мячики для стирки или обычные теннисные шарики.
Ошибка 2: Перегруженный барабан
Если барабан будет перегружен, белье не отстирается. / Фото: krafika.su
Мы не зря упомянули о том, что белью нужно больше свободы. Если плотно укладывать его в барабан, есть вероятность, что пятна не отстираются и даже после стирки белье не будет свежим. Вместо одной стирки лучше проведите несколько. Даже если максимальная нагрузка барабана составляет пять килограммов, не нужно слепо полагаться на эту цифру.
Приведем пример: комплект белья в сухом виде весит полтора килограмма, а в барабан (по заверениям производителей) можно загрузить пять килограммов. Получается, что в стиральной машине получится одновременно постирать сразу три комплекта. Однако это в теории, а вот на практике все совсем иначе. Вряд ли вы сможете уместить в барабан три пододеяльника, три простыни и шесть наволочек. К тому же, когда белье намокнет, оно будет весить почти в два раза больше.
Если в вашей стиральной машине есть функция взвешивания, не игнорируйте ее, она поможет добиться идеальных «пропорций» во время стирки. Но есть и общее правило, которого следует придерживаться: чем объемнее вещь, тем больше она весит при намокании.
Ошибка 3: Стирка постельного белья вместе с полотенцами
Полотенца создают трения во время стирки. / Фото: inmyroom.ru
Обычно, если в стирке есть только один комплект постельного белья, мы добавляем в стиральную машину еще и полотенца, чтобы барабан не остался наполовину пустым. Однако это плохая идея, особенно если белье дорогое и изготовлено из деликатных тканей. У полотенец шероховатая поверхность, которая создает трение во время стирки. В результате волокна материалов, из которых сделано постельное белье, быстро изнашиваются. Чтобы этого не происходило, просто стирайте наволочки, пододеяльники и простыни отдельно от банных и кухонных полотенец.
Ошибка 4: Неподходящее моющее средство
Вместо порошка лучше использовать гель
Также причиной того, что постельное белье быстро изнашивается, может быть неправильный подбор моющего средства. Здесь может возникнуть две проблемы: порошок чересчур агрессивен для ткани, из которой сделано белье, или вы не соблюдаете дозировку, добавляя в отсек слишком много средства для стирки.
Не полагайтесь на свой «глаз-алмаз» – лучше внимательно читайте инструкцию и используйте ровно столько средства, сколько рекомендовано. Обращайте внимание на информацию, указанную и на упаковке с порошком, и в инструкции к стиральной машине. Советуем отдавать предпочтение мягким гелям для стирки. Возможно, они не смогут обеспечить тот приятный аромат, который дают порошок в комплекте с кондиционером, однако точно продлят срок службы пододеяльников и простыней. Один из самых удачных вариантов для стирки – деликатные средства, предназначенные для людей с чувствительной кожей.
Ошибка 5: Нет наматрасника
Под простыней должен быть наматрасник
Многие люди до сих воспринимают наматрасник и чехлы для подушек как что-то ненужное, а ведь на самом деле это очень полезные вещи, достойные вашего внимания. Во-первых, изделие защищает матрас от загрязнений, износа и потери формы, во-вторых улучшает свойства впитывать влагу и регулировать температуру тела во время сна, в-третьих, благодаря ему в белье не проникают пылевые клещи, соответственно, вы также не контактируете с этими вредными микроорганизмами.
Ошибка 6: Неправильная сушка
Белье лучше сушить не в ванной, а в комнате на сушилке
Как только стиральная машинка оповестила вас об окончании цикла стирки, сразу доставайте постельное белья. Не оставляйте его надолго в барабане, иначе белье приобретет специфический запах, который получится устранить только при следующей стирке.
Постиранное белье вынимайте не скопом, а по одному предмету, и сразу разглаживайте вещь руками. Для удобства используйте верх стиральной машины: аккуратно сложите белье, положите на устройство и разгладьте руками образовавшиеся складки.
Сушилку, на которой вы планируете развешивать белье, ставьте в хорошо проветриваемой комнате. Это может быть гостиная или балкон. А вот ванная и кухня не подойдут для ваших целей. В первой комнате слишком влажно, а во второй вещи рискуют впитать запах еды. Ваши лучшие помощники при сушке – комнатная температура и сквозняк. Если вы сушите белье на улице, прислушайтесь к ряду советов. Для начала проверьте веревки или струны – они должны быть чистыми, иначе на сухом белье останутся грязные темные полосы. Далее тщательно выровняйте каждый предмет на веревки, чтобы устранить все заломы. И не оставляйте белье на улице на целый день – снимайте как только оно высохнет. Излишнее пребывание комплектов на солнце приведет к пересыханию нитей и жесткости ткани.
Ошибка 7: Грязная стиральная машина
Если не чистить стиральную машину, появится плесень. / Фото: snus-outlet.ru
Да, устройство для очищения постельного бель, одежды и прочих изделий тоже нужно регулярно очищать. Грязь от белья, отложения от жесткой воды, остатки моющего средства – все это копится в барабане и, рано или поздно, переносится на постельное белье. Вот откуда неприятный запах и неудовлетворительное качество стирки.
Поэтому обязательно проводите чистку стиральной машины хотя бы раз в сезон. Хорошо, что современные модели оснащены специальным циклом самоочистки. И не забывайте постоянно протирать крышку и резиновую прокладку – на них тоже скапливается большое количество влаги и бактерий.
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