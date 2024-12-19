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7 ошибок в уходе за постельным бельём, из-за которых оно портится неоправданно быстро



Постельное белье является одним из самых важных критериев комфортного сна. Оно не должно перекручиваться во время сна, собираться под вами к утру, быстро покрываться катышками. Однако не всегда причиной быстрой порчи белья является низкое качество. Вполне возможно, что именно ваши действия приводят к тому, что оно приходит в негодность за пару месяцев. Novate.ru рассказывает более подробно о том, каких ошибок в уходе стоит избегать.

Ошибка 1: Неправильное расположение белья в барабане


Нельзя заталкивать белье всем скопом. / Фото: bio-textiles.ru

Нельзя заталкивать белье всем скопом. / Фото: bio-textiles.ru

 

Постельное белье часто скручивается и путается в стиральной машине, в результате чего вы достаете его уже мятым и непрезентабельным. Но плохой внешний вид – наименьшее из зол. Гораздо хуже, что при таких условиях стирки ткань быстро рвется и растягивается. Кроме того, пятна хуже отстирываются.

Чтобы избежать подобных последствий и не создавать лишнюю нагрузку на стиральную машину, которая приводит к быстрому износу техники, постельное белье необходимо правильно укладывать в барабан. Не обязательно создавать идеально ровные стопки – просто старайтесь, чтобы белье чувствовало себя «свободно». Вниз нужно класть самое тяжелое – обычно это пододеяльник. Далее должна идти простыня и наволочки. Если вы стираете одновременно два комплекта, порядок должен быть тем же: два пододеяльника, две простыни и две наволочки. Чтобы поддержать баланс и предотвратить скручивание белья, добавляйте в барабан специальные мячики для стирки или обычные теннисные шарики.

Ошибка 2: Перегруженный барабан


Если барабан будет перегружен, белье не отстирается. / Фото: krafika.su

Если барабан будет перегружен, белье не отстирается. / Фото: krafika.su

 


Мы не зря упомянули о том, что белью нужно больше свободы. Если плотно укладывать его в барабан, есть вероятность, что пятна не отстираются и даже после стирки белье не будет свежим. Вместо одной стирки лучше проведите несколько. Даже если максимальная нагрузка барабана составляет пять килограммов, не нужно слепо полагаться на эту цифру.

Приведем пример: комплект белья в сухом виде весит полтора килограмма, а в барабан (по заверениям производителей) можно загрузить пять килограммов. Получается, что в стиральной машине получится одновременно постирать сразу три комплекта. Однако это в теории, а вот на практике все совсем иначе. Вряд ли вы сможете уместить в барабан три пододеяльника, три простыни и шесть наволочек. К тому же, когда белье намокнет, оно будет весить почти в два раза больше.

Если в вашей стиральной машине есть функция взвешивания, не игнорируйте ее, она поможет добиться идеальных «пропорций» во время стирки. Но есть и общее правило, которого следует придерживаться: чем объемнее вещь, тем больше она весит при намокании.

Ошибка 3: Стирка постельного белья вместе с полотенцами


Полотенца создают трения во время стирки. / Фото: inmyroom.ru

Полотенца создают трения во время стирки. / Фото: inmyroom.ru

 

Обычно, если в стирке есть только один комплект постельного белья, мы добавляем в стиральную машину еще и полотенца, чтобы барабан не остался наполовину пустым. Однако это плохая идея, особенно если белье дорогое и изготовлено из деликатных тканей. У полотенец шероховатая поверхность, которая создает трение во время стирки. В результате волокна материалов, из которых сделано постельное белье, быстро изнашиваются. Чтобы этого не происходило, просто стирайте наволочки, пододеяльники и простыни отдельно от банных и кухонных полотенец.

Ошибка 4: Неподходящее моющее средство


Вместо порошка лучше использовать гель

Вместо порошка лучше использовать гель

 

Также причиной того, что постельное белье быстро изнашивается, может быть неправильный подбор моющего средства. Здесь может возникнуть две проблемы: порошок чересчур агрессивен для ткани, из которой сделано белье, или вы не соблюдаете дозировку, добавляя в отсек слишком много средства для стирки.

Не полагайтесь на свой «глаз-алмаз» – лучше внимательно читайте инструкцию и используйте ровно столько средства, сколько рекомендовано. Обращайте внимание на информацию, указанную и на упаковке с порошком, и в инструкции к стиральной машине. Советуем отдавать предпочтение мягким гелям для стирки. Возможно, они не смогут обеспечить тот приятный аромат, который дают порошок в комплекте с кондиционером, однако точно продлят срок службы пододеяльников и простыней. Один из самых удачных вариантов для стирки – деликатные средства, предназначенные для людей с чувствительной кожей.

Ошибка 5: Нет наматрасника


Под простыней должен быть наматрасник

Под простыней должен быть наматрасник

 

Многие люди до сих воспринимают наматрасник и чехлы для подушек как что-то ненужное, а ведь на самом деле это очень полезные вещи, достойные вашего внимания. Во-первых, изделие защищает матрас от загрязнений, износа и потери формы, во-вторых улучшает свойства впитывать влагу и регулировать температуру тела во время сна, в-третьих, благодаря ему в белье не проникают пылевые клещи, соответственно, вы также не контактируете с этими вредными микроорганизмами.

Ошибка 6: Неправильная сушка


Белье лучше сушить не в ванной, а в комнате на сушилке

Белье лучше сушить не в ванной, а в комнате на сушилке

 

Как только стиральная машинка оповестила вас об окончании цикла стирки, сразу доставайте постельное белья. Не оставляйте его надолго в барабане, иначе белье приобретет специфический запах, который получится устранить только при следующей стирке.
Постиранное белье вынимайте не скопом, а по одному предмету, и сразу разглаживайте вещь руками. Для удобства используйте верх стиральной машины: аккуратно сложите белье, положите на устройство и разгладьте руками образовавшиеся складки.

Сушилку, на которой вы планируете развешивать белье, ставьте в хорошо проветриваемой комнате. Это может быть гостиная или балкон. А вот ванная и кухня не подойдут для ваших целей. В первой комнате слишком влажно, а во второй вещи рискуют впитать запах еды. Ваши лучшие помощники при сушке – комнатная температура и сквозняк. Если вы сушите белье на улице, прислушайтесь к ряду советов. Для начала проверьте веревки или струны – они должны быть чистыми, иначе на сухом белье останутся грязные темные полосы. Далее тщательно выровняйте каждый предмет на веревки, чтобы устранить все заломы. И не оставляйте белье на улице на целый день – снимайте как только оно высохнет. Излишнее пребывание комплектов на солнце приведет к пересыханию нитей и жесткости ткани.

Ошибка 7: Грязная стиральная машина


Если не чистить стиральную машину, появится плесень. / Фото: snus-outlet.ru

Если не чистить стиральную машину, появится плесень. / Фото: snus-outlet.ru

 

Да, устройство для очищения постельного бель, одежды и прочих изделий тоже нужно регулярно очищать. Грязь от белья, отложения от жесткой воды, остатки моющего средства – все это копится в барабане и, рано или поздно, переносится на постельное белье. Вот откуда неприятный запах и неудовлетворительное качество стирки.
Поэтому обязательно проводите чистку стиральной машины хотя бы раз в сезон. Хорошо, что современные модели оснащены специальным циклом самоочистки. И не забывайте постоянно протирать крышку и резиновую прокладку – на них тоже скапливается большое количество влаги и бактерий.

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