5 роскошных тиар королевской семьи Бельгии

Бельгийская монархия считается самой молодой в Европе, так как была образована всего лишь в XIX веке. Нынешний король Бельгии Филипп взошел на престол в 2013 году, но его семья и до этого не оставалась без внимания СМИ и общественности. Впрочем, упрекнуть самого короля и его близких решительно не в чем.
Лавровый венок
Королева Матильда в тиаре в виде лаврового венка.
Элегантное, изящное украшение в виде лаврового венка принадлежит лично королеве Матильде и, надо сказать, чрезвычайно ей идёт. Именно его в качестве свадебного подарка преподнесли будущей королеве представители бельгийской знати, тем самым показав своё расположение и доброжелательное отношение к избраннице наследного принца. Тиара в виде венка из листьев лавра была явлена миру мастерами Hennel & Sons ещё в 1912 году. Её можно без преувеличения назвать одним из самых любимых украшений королевы, так как появляется она в тиаре довольно часто. Правда, иногда она носит её на голове, а иногда – на шее, трансформируя в колье.
Тиара девяти провинций
Тиара девяти провинций на королеве Матильде.
Это очень интересное украшение, несущее особый смысл. Основу его составляет бандо с греческим орнаментом, а дополнением к нему служат 11 больших бриллиантов, заключённых в обрамление из таких же драгоценных камней.
Тиара «Испанский подарок»
Королева Фабиола в тиаре «Испанский подарок».
Самая необычная тиара бельгийской королевской семьи принадлежала Фабиоле, супруге Бодуэна I. Она была подарена будущей королеве испанским правительством, а вручила её Фабиоле жена диктатора Франсиско Франко Кармен Поло. Уникальность этой тиары состоит в возможности её не только трансформировать в колье, но ещё и видоизменять, заменяя самые крупные прозрачные бриллианты на другие драгоценные камни.
Если поставить на их место изумруды, можно носить с тиарой изумрудное колье или серьги, оригинально смотрится тиара с рубинами, впрочем, замена камней ограничивается лишь фантазией владелицы. При этом саму тиару можно преобразовать в колье или носить отдельные её части в виде подвесок, а также сделать её меньше. В последний раз «Испанский подарок» видели на публике в 2001 году, а после смерти Фабиолы о тиаре не было никаких сведений, королева Матильда на публике в ней не появлялась ни разу.
Тиара-колье Вольферса
Королева Фабиола в тиаре-колье Вольферса.
Небольшая, но очень изящная тиара тоже появилась в семье благодаря королеве Фабиоле. Украшение из 205 бриллиантов было преподнесено супруге Бодуэна I от имени бельгийского народа, а название своё она получила по имени ювелира, его изготовившего. Тиару можно носить как на голове, так и на шее в качестве колье. Королева Матильда предпочитает второй вариант, правда, впервые на публике она появилась в тиаре Вольферса только в 2015 году, когда посещала Польшу с государственным визитом.
Бандо королевы Елизаветы
Королева Матильда в день бракосочетания в бандо королевы Елизаветы.
Изначально украшение, которое было изготовлено ещё в 20-х годах прошлого века, принадлежало жене короля Альберта I Елизавете Баварской. Тиару было принято передавать от королевы к королеве. В день, когда Матильда выходила замуж за принца Филиппа, её свекровь, королева Паоло, предложила невесте сына надеть её в день бракосочетания. Сейчас королева Матильда является законной её наследницей.
