Любопытные факты об истории шелка

На протяжении тысяч лет шелк считался символом роскоши. Блестящая поверхность и приятная текстура сделали его самой желаемой тканью среди аристократии. Из-за легкой обработки и окрашивания шелка его назвали «королем текстиля» и «нежной роскошью». Мы собрали несколько любопытных фактов об истории создания этой уникальной ткани.











Согласно китайской легенде и трудам Конфуция, шелк был впервые получен в XXVII веке до н. э. императрицей Лэй-цзу, женой Желтого Императора Хуан-ди. Как-то раз она наслаждалась полуденным чаем в своем саду под тутовым деревом, когда шелковый кокон упал к ней в чашку. Когда женщина попыталась достать его, то от кокона отделилась тонкая нить. Лэй-цзу собрала другие коконы и стала разматывать длинные нити, а затем выткала из них для императора рубашку. Это стало началом шелкоткачества в Китае.







Великий шелковый путь.



Секрет шелководства и производства из него тканей хранился в Китае более 2000 лет. Смертный приговор ждал каждого, кто пытался вывозить тутовых шелкопрядов. По легенде, китайская принцесса покинула пределы страны, чтобы выйти замуж за принца королевства Хотан. При этом она спрятала личинки тутового шелкопряда в своей пышной прическе. Так секрет производства шелка стал известен остальным.



После того, как тайна шелка была раскрыта, китайцы сосредоточились на создании торговых путей для экспорта тканей на запад. Шелк не только ускорил экономическое развитие Китая, но и создал базу Востоку и Западу для обмена культурными ценностями. Торговые пути получили название Великий Шелковый путь.







Фрагмент шелковой ткани византийского халата XI века.



Поначалу шелк считался признаком большого богатства его владельцев. Высоко ценилось естественное мерцание ткани, да и ее способность легко окрашиваться. Шелк использовался в качестве платы кочевым народам, чтобы те не нападали на Поднебесную, да и сами китайские солдаты охотно принимали эту ткань в качестве зарплаты.



Если верить еще одной полулегенде, то в Византию яйца тутового шелкопряда и семена тутовника попали, благодаря двум несторианским монахам, контрабандой провезших их в бамбуковых посохах в VI веке н. э. Так Византия стала первой западной страной, в которой появилось шелководство.







Платье придворной дамы, Британия, 1750 год.







Платье придворной дамы, Франция, 1775 год.







Шелковое платье, 1842 год.



После осады Константинополя в 1204 году в Италию отправили 2000 опытных ткачей. Шелковая индустрия стала развиваться в таких городах, как Лукка, Генуя, Венеция, Флоренция. Под влиянием стремительно растущего спроса на шелковые ткани Франция развила собственную шелковую промышленность, обогнав Италию.







Шелковое платье. США, 1859 год.



С наступлением промышленной революции поменялся подход и к изготовлению шелковых тканей. Если раньше этим занимали только кустарные мастерские, то теперь шелк начали массово выпускать на фабриках. Это значительно снизило стоимость шелка и позволило средним и даже низшим социальным классам приобретать этот материал.







Шелковое платье. США, 1880 год.







Платье из шелка. Франция, 1906 год.







Шелковое платье, 1925 год.



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