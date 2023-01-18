Ведьма или святая? Почему Ватикан канонизировал Жанну д’Арк

В XV в. ее обвинили в колдовстве и ереси и сожгли на костре, а в начале ХХ в. признали святой и причислили к лику святых. Жанна д’Арк – не только национальный символ Франции, но и постоянный предмет для споров. С ее именем связано огромное количество легенд, до сих пор длятся дискуссии о том, действительно ли ее сожгли в Руане, и насколько правомерной была канонизация Жанны д’Арк.











Жанна д’Арк родилась в 1412 г., в разгар Столетней войны, в обычной крестьянской семье. С 13 лет она начала слышать необычные голоса, призывающие ее возвести на французский престол законного наследника – дофина Карла VII, снять осаду с Орлеана и изгнать английских захватчиков из королевства. На тот момент правителем Франции по договору в Труа был английский король Генрих V, и Франция фактически присоединялась к Англии, в чем негласно обвиняли королеву Изабеллу Баварскую. В народе говорили: если женщина погубила Францию, то спасти ее должна Дева.







Ж. Э. Леневе. Слева – *Видение Жанны д’Арк*, 1889. Справа – *Жанна д’Арк при осаде Орлеана*, 1886-1890







Ж. Бастьен-Лепаж. Видение Жанны д’Арк, 1879



Жанну, по ее рассказам, посещали видения святых – архангела Михаила, Екатерины и Маргариты. Они называли ее избранной и призывали к освобождению Франции. Когда Жанна в 17 лет заявила о своих видениях, ее высмеяли. Но после этого она несколько раз предсказала исходы сражений, и к ней начали прислушиваться. В 1429 г. девушка отправилась в замок Шинон и добилась аудиенции Карла VII. Ей удалось убедить дофина доверить ей военный отряд для освобождения Орлеана. Под ее предводительством осада была снята.







Слева – Жанна д’Арк. Миниатюра второй половины XV в. Справа – Г. Штильке. Смерть Жанны д’Арк на костре







Неизвестный художник. Казнь Жанны д’Арк



После этого Жанне удалось убедить Королевский Совет в необходимости похода на Реймс с целью коронации Карла VII. План был успешно реализован, благодаря Орлеанской Деве в Реймском соборе состоялась коронация Карла VII. Король после этого повел себя неожиданно: вместо очередного наступления он заключил перемирие с бургундцами, в январе 1930 г. армия была распущена. Жанна попала в плен, ее передали англичанам. Ходили слухи, что ее предали приближенные Карла VII.







Ж. Э. Леневе. Слева – *Жанна д’Арк на коронации Карла VII*. Справа – *Жанна на костре*, 1886-1890



В начале 1431 г. Жанна д’Арк предстала перед судом инквизиции. Ее обвинили по нескольким пунктам, среди которых были ворожба, ношение мужской одежды, ересь, обольщение короля, лжепророчество, вызывание злых духов, знахарство, связи с дьяволом и т.д. Главной целью судебного разбирательства было доказать то, что Карла VII незаконно возвела на престол ведьма, еретичка и вероотступница, и таким образом подорвать доверие к нему народа. Жанну осматривали, чтобы подтвердить ее девственность и принадлежность к женскому полу. Причин для сомнений не было, что противоречило обвинению в колдовстве – тогда считалось, что каждая ведьма вступала в связь с дьяволом.







Слева – Ж.-О. Д. Энгр. Жанна д’Арк на коронации Карла VII, 1854. Справа – П. П. Рубенс. Молящаяся Жанна д’Арк, ок. 1620



Под страхом смерти Жанна д’Арк подписала протокол об отречении от своих воззрений. Но после в тюрьме у нее забрали женское платье и подбросили мужскую одежду. Она была вынуждена снова ее надеть, что фактически свидетельствовало о возврате к ереси. Тогда Жанну приговорили к сожжению. После приведения приговора в исполнение палач рыдал – он утверждал, что сердце Орлеанской Девы не сгорело в огне.







Мила Йовович в фильме *Жанна д’Арк*, 1999







Мила Йовович в фильме *Жанна д’Арк*, 1999



Спустя 25 лет состоялся новый процесс, на который пригласили 115 свидетелей, опровергнувших все пункты обвинения. В результате этого разбирательства Жанну д’Арк реабилитировали и признали национальной героиней. Ее миссию по спасению Франции подтвердили и в начале ХХ в. 18 апреля 1909 г. (по другим источникам – 16 мая 1920 г.) Ватикан канонизировал Жанну д’Арк, то есть причислил ее к лику святых.







Дом Жанны д’Арк в Домреми







Памятник Жанне д’Арк в Домреми



Сегодня существует множество альтернативных версий истории Жанны д’Арк. Например, некоторые убеждены в том, что процесс над ней и сама казнь инсценированы, так как девушка на самом деле была незаконнорожденным ребенком королевской крови (дочерью герцога Орлеанского и Изабеллы Баварской). Согласно этой версии, она осталась жива и поселилась в Орлеане под именем Жанны д’Армуаз. Впрочем, эта версия не нашла неоспоримых подтверждений.







Памятник Жанне д’Арк в Париже.



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