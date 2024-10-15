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Как открыть туго завинченную крышку банки

Бывает, что никак не получается открыть банку с завинчивающейся крышкой. Чтобы не просить помощи, можно ее вскрыть одним из предложенных способов. Некоторые из них помогут открыть банку вообще без усилий.


Способ 1. Выравниваем давление ножом



У еще не вскрываемых банок крышка не скручивается по причине низкого давления внутри. Нужно просто подковырнуть ее край ножом, чтобы в нее вошел воздух.



После такой манипуляции банка 100% откроется. Минус этого способа в том, что эта крышка уже не пригодна для повторного консервирования домашних заготовок, сама же банка останется целой.


Способ 2. Тянем за скотч





На половину окружности крышки приклеивается скотч. Потянув за него, ее можно открыть. Это потребует приложить усилие, но более развитых мышц, поэтому все получится.



Способ 3. Используем липкую подкладку





Если открыть банку не получается, поскольку пальцы скользят по крышке, возьмите кусок скотча и сложите его вдоль пополам, клейкой стороной наружу. Далее он обматывается вокруг крышки. С такой липки подкладкой пальцы уже не соскользнут, поэтому открыть банку будет легче.



Способ 4. Переворачиваем и упираем банку



Можно перевернуть банку и упереть ее крышкой в нескользкую поверхность. Надавливая на дно, и поддерживая крышку с боков пальцами, ее будет гораздо легче провернуть и открыть.


Способ 5. Используем резинки





Когда банка и крышка скользят в руках, можно натянуть на них по пучку резинок для денег. Резина не скользит, поэтому с ней будет легче зацепиться и повернуть крышку.


Способ 6. Резиновая перчатка


На руку удерживающую крышку можно надеть резиновую перчатку. С ней пальцы не соскользнут, и открыть будет проще.


Способ 7. Стучим по крышке


Можно постучать по крышке с боков и сверху рукояткой ножа. Это поможет ослабить резьбу, и прикладываемого усилия будет достаточно, чтобы скрутить крышку.



Воспользовавшись этими советами, вы сможете открыть любую банку. Первый способ выручит, если она вообще не вскрывалась и удерживается за счет разницы давления, а остальные еще и в том случае, когда ее просто слишком сильно закрутили.
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