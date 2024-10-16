Как вырастить белые грибы на подоконнике

Собирание грибов в лесу носит не только чисто утилитарный характер, но и эмоциональный. Поэтому так много людей ходит по грибы или, по крайней мере, мечтают об этом. Но не менее интересно и полезно выращивать эти не то растения, не то полуживые существа у себя на участке или даже в доме на подоконнике.

Подготовительный этап

Особенно это важно для горожан.Вначале все равно необходимо побывать в лесу и попытаться отыскать там пару-тройку спелых белых грибов, споры которых послужат для размножения этих растений в домашних условиях.Надо постараться, чтобы найденные грибы были не червивыми, здоровыми и с хорошей коричневой шляпкой, ведь именно в них находятся семена – грибные споры, причем, в огромном количестве.Собранные в лесу грибы, дома ломаем руками и пропускаем через обычную ручную мясорубку, исключая ножки, поскольку в них нет спор. Можно также грибные шляпки покрошить с помощью кухонного ножа.Вышедшую из мясорубки массу заливаем природной водой (речной, колодезной или лучше дождевой) с добавлением пищевых дрожжей.Переливаем полученное грибное крошево, разбавленное природной водой, в посуду просторней (подойдет пятилитровая пластиковая емкость с отрезанным верхом). Если не удалось найти природную воду, то можно воспользоваться водопроводной, предварительно выдержав ее в открытой посуде не менее одних суток.Добавляем в содержимое пластиковой емкости 50 граммов дрожжей, используемых для выпечки, в размельченном виде.Разбавляем все еще водой, чтобы увеличить массу содержимого в емкости.Весь полученный микс тщательно перемешиваем деревянной ложкой вначале в одну сторону, потом в другую, и накрываем тканевой салфеткой или полотенцем, чтобы в емкость ничего не попадало, а из нее беспрепятственно выходили образуемые в ней газы.Затем ставим емкость со всем содержимым, накрытой салфеткой, в теплое и темное место на полторы-две недели, чтобы в ней прошли все необходимые активационные процессы, и произошло пробуждение спор.После истечения указанного времени, снова перемешиваем содержимое емкости и заливаем одну чашку смеси в двухлитровую бутылку с дождевой водой и тщательно ее взбалтываем.Теперь раствором с пробужденными спорами проливаем горшки с цветами и, прежде всего, лилии, поскольку считается, что они способствуют росту грибов. Проливать грунт в горшках следует обильно. Теперь остается подождать несколько месяцев, пока прорастут споры и появятся ростки белых грибов.