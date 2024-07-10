Блюда, которые перекочевали в дорогие рестораны из домов бедняков

У каждого блюда есть своё место в определённом ценовом сегменте — одни можно попробовать только в роскошных заведениях, а другие найдутся в любой кафешке. Однако это не значит, что они всегда продавались в одном месте: бывали случаи, когда то, что сегодня считается элитным деликатесом, изначально ели на обед самые несостоятельные люди.

1. Роллы и суши

2. Икра

3. Омары

4. Угри

5. Полента

6. Сыр с плесенью

Вашему вниманию шестёрка изысканных блюд, которые перекочевали в дорогие рестораны из домов бедняков.Роллы и суши изначально были просто альтернативой холодильника для крестьян.Ныне суши, как и роллы, являются трендовой едой, которую подают и в не самых дорогих ресторанах, и в очень элитных заведения. Но изначально, они были постоянным рационом самых бедных крестьян в Японии, а также самураев. К тому же, сама технология блюда была создана не в качестве кулинарного эксперимента, а всего лишь лайфхака, как продлить рыбе срок хранения, и первые варианты суши как раз предполагали ферментацию продукта в рисовом уксусе и соли с рисом.Рис, который использовали для сохранения рыбы, есть было невозможно, поэтому его приходилось попросту выбрасывать.Когда-то осетров было так много, что чёрную икру ели все.Большая часть рыбьей икры, такая как чёрная или красная, не входит в повседневный рацион большинства людей по причине своей дороговизны. Но так было не всегда, и раньше она была не просто частым гостем на столах бедняков, а подавалась как бесплатная закуска в более богатых семьях, когда те устраивали приёмы. Всё изменилось в конце позапрошлого столетия, когда промысел по добыче осетровых разросся до таких масштабов, что существование самого вида этой рыбы оказалось под угрозой. Вот после этого та же чёрная икра из-за своей редкости резко взлетела в цене и перешла в разряд деликатесов.Когда-то омаров кроме бедноты никто и есть не хотел.Как и икра, омары, также известные как лобстеры, были очень распространёнными, а потому дешёвыми. Мало того, их ещё и есть не любили, ведь они выглядели довольно непрезентабельно, по мнению наших предков. Поэтому этот большой ракообразный разводился в огромном количестве, да и кормили им не только людей, живущих в нищете, но и домашних собак. Но когда омары стали исчезать из большинства регионов, стоимость их ожидаемо возросла, и их стали подавать в качестве изысканной альтернативы раку — внешний вид их уже никого не смущал.Угорь в средневековье ели каждый день.Вот уже у скольких поколений людей угорь не входит в число видов рыбы, которая часто появляется на обеденном столе. Зато в средневековые времена ситуация была обратная: например, в британских регионах они часто составляли основу рациона крестьян, причём угрей употребляли намного активнее других видов рыбы, и морских, и пресноводных. А затем угрей стали ловить слишком много, и их вытеснили на периферию меню большинства людей. Сейчас их чаще увидишь в ресторанах японской кухни, чем у кого-то дома на ужин.Это интересно: распространённость угрей в Средние века была такой, что их использовали даже в качестве примитивной валюты — известны случаи, когда англичане расплачивались этой рыбой за аренду помещений.Простая каша, ставшая деликатесом.В современной кулинарии полента представляет собой одну из жемчужин итальянской кухни. А ещё пару столетий назад это была одна из самых распространённых каш, которую ели практически все крестьяне. И её доступность с годами не менялась, что, впрочем, не помешало ей перейти в разряд деликатесов. Просто получилось так благодаря усилиям нескольких известных шеф-поваров, которые и сделали всё, чтобы популяризовать её среди даже самых привередливых гурманов.Сыр с плесенью раньше был совсем не деликатесом.Сейчас люди с достатком выше среднего любят себя побаловать вином, под которое отлично заходят так называемые голубые сыры. Но вот в повседневном рационе его можно найти буквально у единиц. И это удивительно, ведь ранее — а, по информации, этот продукт был известен ещё в античные времена — его ели люди любого достатка. И дело не в особых качествах этого сыра: просто если кроме продукта с плесенью больше ничего не найдётся из еды, то и его отправляли на обед.