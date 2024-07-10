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Какое сливочное масло правильное

На сегодняшний день существует два полярных мнения о качества масла. Так, одни граждане убеждены в том, что настоящее масло должно быть твердым, как кирпич. В то время как другие граждане считают, что настоящее масло должно быть нежным и мягким едва ли не как сметана!

Какое сливочное масло правильное:

В действительности же оба этих мнения являются в разной степени заблуждениями.

А все потому, что настоящее масло не должно быть ни твердым, ни мягким. Так что же по этому поводу сообщает ГОСТ?

Какое сливочное масло правильное:
Мало не должно быть ни твердым, ни мягким.

На сегодняшний день качество сливочного масла в России регулируется тремя стандартами: межгосударственным ГОСТ 32261-2013, а также внутригосударственными ГОСТ Р 52253-2004 и ГОСТ Р 52969-2008. Последние два посвящены не только сливочному маслу как таковому, но и масляной пасте из коровьего молока. Настоящее качественное масло не просто не должно быть ни твердым, ни мягким, оно должно соответствовать совершенно конкретному набору требований, закрепленных в упомянутых государственных стандартах.

Какое сливочное масло правильное:
Мало должно быть из коровьего молока.

Жирность масла может находиться в пределах от 50 до 82.5% и более. В зависимости от конкретного показателя продукт делится на следующие сорта: чайное, бутербродное, крестьянское, любительское и традиционное. Последнее, к слову, – это самое жирное масло с показателем от 82.5%. Все, что имеет жирность менее 50% — это уже не масло, а масляная паста. При этом огромную важность играет не только процент «жировой фазы», но и ее состав. Так, если в продукте содержатся растительные, говяжьи и свиные жиры – то это, согласно ГОСТу, уже не масло, а маргарин.
В настоящем масле жир может быть получен строго из коровьего молока.

Какое сливочное масло правильное:
Даже в холодильнике не должно каменеть.

Настоящее качественное масло должно твердеть даже при хранении в холодильнике. При этом при нарезке масло ни в коем случае не должно крошиться, даже если успело затвердеть. Исключение составляют лишь те случаи, когда масло несколько суток пролежало в морозильной камере. Что же касается той самой твердости продукта, то настоящее масло обязано быть ни твердым и ни мягким, а пластичным. При этом даже полежав при комнатной температуре даже несколько часов качественное масло в целом сохраняет свою форму и ни в коем случае не растекается. В целом же пластичность продукта зависит в первую очередь от жирности сорта и качества использованных молочных жиров.

Какое сливочное масло правильное:
Читайте упаковку.

При этом важно отметить, что ряд производителей все-таки идет на определенные «хитрости» в погоне за удешевлением производства. Закон подобные ухищрения не нарушают, однако из-за них в руках честного потребителя вполне может оказаться не настоящее масло, а, например, смесь с маргарином или пастой. Нередко подобное проворачивают с «маслом» высокой жирности около 75-80%. При этом если внимательно изучить этикетку такого продукта, можно будет увидеть, что в составе помимо жиров из коровьего молока есть, например растительные жиры. Уже только по этой причине не стоит лениться и читать, что именно написано на пачке с востребованным продуктом.
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Ссылка на первоисточник
гост № 32261 от 2013
Сливочное масло
гост № 52969 от 2008
советы
гост № 52253 от 2004
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