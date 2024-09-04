С нами не соску...
Как быстро и без химии очистить решётку вытяжки от жира

Не секрете, что ссохшийся жир на решетке вытяжки крайне не легко очистить без покупки активных химических средств. Некоторые из них не только дороги, но и могут быть опасны для алюминиевой решетки.

Как быстро и без химии очистить решётку вытяжки от жира

Чтобы безопасно и быстро удалить жировой налет есть простой и доступный народный способ.

Как быстро и без химии очистить решётку вытяжки от жира

Что понадобится

Вода 1 литр.

Уксус 9% 200 мл.



Лимонная кислота 2 ст.л.

Время: 2 часа.

Как очистить решетку кухонной вытяжку от жира


Изначально требуется найти емкость под решетку, типа протвеня. Если данной емкости у вас нет, возьмите обычный мешок для мусора.

Как быстро и без химии очистить решётку вытяжки от жира

Положите в центр него решетку и завяжите узелки по краям.

Как быстро и без химии очистить решётку вытяжки от жира

Далее вскипятите 1 литр воды. Добавьте в него уксус и лимонную кислоту. Затем вылейте раствор на ретку.

Как быстро и без химии очистить решётку вытяжки от жира

Поместите решетку под гнет и оставьте отмокать на 1-2 часа.

Как быстро и без химии очистить решётку вытяжки от жира

По истечению времени жировой налет легко удаляется губкой.

Как быстро и без химии очистить решётку вытяжки от жира

Промываем решетку с моющим средством под струей воды и удалим всю грязь.

Как быстро и без химии очистить решётку вытяжки от жира

Но чтобы максимально быстро удалить жир из всех отверстий, рекомендуется пользоваться щеткой.

Как быстро и без химии очистить решётку вытяжки от жира

В итоге весь налет отмыт без всяких лишних усилий. Не осталось и следа от прошлых загрязнений.

Как быстро и без химии очистить решётку вытяжки от жира

Данный метод безопасен и не повредит вашу вещь. Единственное, будьте очень осторожны при обращении с кипятком.
