Как быстро и без химии очистить решётку вытяжки от жира

Не секрете, что ссохшийся жир на решетке вытяжки крайне не легко очистить без покупки активных химических средств. Некоторые из них не только дороги, но и могут быть опасны для алюминиевой решетки.







Чтобы безопасно и быстро удалить жировой налет есть простой и доступный народный способ.







Что понадобится



Вода 1 литр.



Уксус 9% 200 мл.

Как очистить решетку кухонной вытяжку от жира

Лимонная кислота 2 ст.л.Время: 2 часа.Изначально требуется найти емкость под решетку, типа протвеня. Если данной емкости у вас нет, возьмите обычный мешок для мусора.Положите в центр него решетку и завяжите узелки по краям.Далее вскипятите 1 литр воды. Добавьте в него уксус и лимонную кислоту. Затем вылейте раствор на ретку.Поместите решетку под гнет и оставьте отмокать на 1-2 часа.По истечению времени жировой налет легко удаляется губкой.Промываем решетку с моющим средством под струей воды и удалим всю грязь.Но чтобы максимально быстро удалить жир из всех отверстий, рекомендуется пользоваться щеткой.В итоге весь налет отмыт без всяких лишних усилий. Не осталось и следа от прошлых загрязнений.Данный метод безопасен и не повредит вашу вещь. Единственное, будьте очень осторожны при обращении с кипятком.