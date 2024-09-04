5 самых вкусных супов восточной кухни
Восток – это не только сладости. Все блюда здесь настолько вкусные, что невозможно оторваться. Предлагаем 5 рецептов супов, которые поразят потрясающим вкусом и простотой приготовления.
Египетский суп с карамелизованным луком
Египетский суп с карамелизованным луком
• чечевица - 150 г
• лук -2 шт.
• моркво- 1 шт.
• томаты протёртые -300 г
• чеснок - 1-2 зубчика
• бульон -2 л
• лимон
• соль
• перец
для карамели:
• сахар 1 ст. л.
• сок лимона 2 ст. л.
Пассеровать одну луковицу и морковь, нарезанные кубиками, добавить измельчённый чеснок и протёртые томаты, прогреть.
Залить кипящим бульоном, перелить в кастрюлю, добавить чечевицу и варить 10-12 мин. Посолить, поперчить, добавить лимонный сок.
Вторую луковицу нарезать кольцами.
Выложить в сковороду, добавить масло и сахар и лимонный сок, готовить помешивая, до карамелизации лука.
Подавать суп, посыпав карамелизованным луком.
Азербайджанский фасолевый суп с лапшой
Азербайджанский фасолевый суп с лапшой
• Телятина или говядина (грудинка) – 500 г
• Фасоль мелкая– 1 ст.
• Домашняя лапша – 2 горсти
• Лук репчатый – 2 головки
• Морковь – 1 шт.
• Картофель – 2 шт.
• Петрушка, кинза – по пол-пучка
• Масло сливочное – 100 г
• Соль, перец, куркума
Это блюдо обычно готовится в холодное время года. Для начала мясо моем, рубим на кусочки, лук нарезаем тонкими полукольцами. В кастрюле разогреваем масло и немного обжариваем лук минут 5. Дальше кладем мясо и готовим, периодически помешивая минут 10. Добавляем нарезанную соломкой морковь и картофель, помешивая, готовим еще минут 10. Теперь засыпаем с вечера промытую и замоченную в холодной воде фасоль.
Заливаем мясо, овощи и фасоль 3 литрами кипящей воды. Доводим до кипения и, как обычно, снимаем шумовкой пену. Варим где-то около часа-полтора. За это время мясо и фасоль должна свариться.
Солим, перчим суп, добавляем чуть-чуть куркумы, только для цвета. Добавляем в суп лапшу, варим еще минут 5, выключаем под кастрюлей, всыпаем нарезанную зелень и закрываем кастрюлю крышкой.
Марокканская харира (пряный нутово-чечевичный суп)
Марокканская харира
Это одно из классических блюд марокканской кухни. Харира –пряный суп, в котором сочетаются яркие вкусы нута, чечевицы, спелых помидоров и пряностей. И все это на наваристом мясном бульоне.
На 2,5 литра воды:
• 300 г говядины (желательно баранины)
• 1 /2 стакана сухого нута (или баночка консервироваанного)
• 1 /2 стакана коричневой чечевицы
• 1 /2 стакана круглого риса
• 1 красная паприка
• 3-4 стебля сельдерея
• 2 большие луковицы
• 400 г очень спелых помидоров или баночка консервированных без кожицы
• 2 ст.л. оливкового масла
• кусочек имбиря с грецкий орех
• 1 /2 ст.л. корицы
• 1 ч.л. острой парики
• 1 ч.л. зиры
• 1 ч.л. семян кориандра
• щепотка шафрана (можно заменить куркумой)
• 1 /2 перчика чили
• черный молотый перец, соль по вкусу
• Зелень сельдерея, петрушки или кинзы и лимон для сервировки
Для настоящей хариры берут баранину, лопатку с косточкой. Первым делом надо замочить нут (лучше всего на ночь).
С предварительно замоченного нута слить воду, прополоснуть его проточной водой, сложить в кастрюлю залить холодной водой, поставить на огонь, довести до кипения, снять образовавшуюся пену и варить на умеренном огне около часа.
Мясо следует порезать на маленькие кусочки и обжарить вместе с луком, овощами и специями. Положить в кастрюлю к нуту.
Пока варится нут и мясо, нужно приготовить пряную овощную заправку для супа.
Специи сложить в ступку и перетереть их со щепоткой соли.
Лук, паприку, сельдерей, имбирь и перчик чили мелко порезать. В сковороде разогреть оливковое масло и потушить на нем овощи с добавлением специй на среднем огне 8-10 минут при постоянном помешивании, затем добавить измельченные помидоры, с которых предварительно снята шкурка.
Минут через 40 после начала варки нута и мяса всыпать к ним чечевицу и рис и продолжать варить суп еще минут 20, затем добавить тушеные овощи и варить суп до готовности еще минут 15. На этом этапе посолить, поперчить суп по вкусу. В конце варки добавить мелко нарезанную зелень сельдерея, кинзы или петрушки.
Суп разлить по тарелкам, посыпать свежемолотым перцем, в каждую тарелку положить по дольке лимона и веточке зелени.
Средиземноморский томатный суп с фасолью и фрикадельками
Средиземноморский томатный суп с фасолью и фрикадельками
• 300 г смешанного фарша
• 1 большая луковица
• 2-3 зубка чеснока
• ½ л овощного бульона
• 2 баночки томатов без кожицы
• 1 баночка красной фасоли
• 3-4 ст.л. оливкового масла
• 2 ч.л. смеси итальянских трав
• соль, сахар, молотый перец по вкусу
для сервировки:
• сметана
Лук и чеснок почистить и мелко порезать. Половину измельченного лука и одну чайную ложку смеси итальянских трав добавить к фаршу, фарш посолить-поперчить по вкусу и тщательно перемешать. Из фарша скатать небольшие шарики-фрикадельки и обжарить их на оливковом масле со всех сторон. Готовые фрикадельки выложить на тарелку, а в оставшемся жире обжарить до прозрачности лук с чесноком.
Помидоры из баночки слегка измельчить и выложить в кастрюлю, добавить к помидорам ½ овощного бульона или воды, чайную ложку смеси итальянских трав и довести до кипения.
Добавить в суп обжаренный лук с чесноком и проварить суп минуть 10. Суп посолить, поперчить по вкусу, подрегулировать вкус сахаром.
Фасоль из баночки промыть и добавить к супчику, туда же положить обжаренные фрикадельки, проварить еще минут 5. Снять с огня разлить по тарелкам, положить в каждую тарелку по ложке сметаны и можно подавать к столу. К супу идеально подойдут гренки с сыром.
Армянский суп кололак
Армянский суп кололак
• Картофель-3 шт.
• Говяжья косточка с мясом
• Вода-2,5 л.
• Соль-1 ч.л.
• Томатная паста-1-2 ст.л.
• Лавровый лист-2 шт.
для фрикаделек:
• Фарш-300 г
• Пшено отварное-3 ст.л.
• Луковица-0,5 шт.
• Рис отварной-0,5 стакана
• Зелень петрушки-по вкусу
• Базилик сушёный-0,5 ч.л.(от меня)
• Соль,перец-по вкусу
Готовится он чуть дольше обычного супа с фрикадельками, норезультат поражает.
Варится бульон на кости, солится по своему вкусу.
В фарш добавляется мелконарезанный лук (можно обжарить его предварительно). Добавляют несколько ложек отварного пшона и тщательно перемешиают массу. Отдельно в рис измельчают зелень, добавляют соль,перец.
Снимают пену с бульона и добавляют картофель брусочками.
Для фрикаделек смачивают руки, берут ложку фарша на правую ладонь, расплющивают, в центр кладут немного начинки из риса,соединяют швы второй, смоченной в воде рукой и катают шарик,чтобы не развалился в супе.
Осторожно погружают шарик в горячий бульон и не трогают,пока не всплывёт! Фрикадельки должны быть большими,такова традиция!
Разводят томатную пасту водой и выливают в бульон. Варят до готовности. Суп можно мешать только, когда схватятся шарики.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии