Киномифы о выживании, глупые и нелогичные

Попадая в нестандартные ситуации, герои из фильмов всегда находят выход. При этом они и в огне не горят, и в воде не тонут, и в целом справляются со всеми неприятностями очень красиво и эффектно. Находящимся у экрана зрителям отдельные используемые приемы кажутся настолько простыми, что в голову невольно приходит мысль: «окажись я на его месте, поступил бы также».

Иммунитет к яду

Тело как щит

Расправиться со змеей голыми руками

Пережить ядерный взрыв в холодильнике

Запасной выход с крыши

Катана — абсолютное оружие

Побег через окно

Самодельный зиплайн

Удар по голове

Сквозь пламя