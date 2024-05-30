Поврежденные и уничтоженные культурные памятники

Архитектурные памятники, картины, скульптуры, созданные много лет назад, считаются бесценным культурным достоянием всего человечества. Но порой случается так, что люди невольно или намеренно портят или уничтожают их. Кое-что специалистам удается восстановить, но чаще всего историческое наследие утрачивается безвозвратно.
Уничтоженная Троя
Историческое фото с места раскопок Трои.
Генрих Шлиман навсегда вписал свое имя в историю как тот, кто нашел Трою и ценный «клад Приама». Шлиман был полиглотом, знал 15 языков, проявлял тягу к разным наукам, но более всего его манила археология. Ученый просто бредил идеей поиска античного города из гомеровских поэм. Но Шлиман являлся самоучкой, многие археологи упрекали его в дилентатизме и варварских методах раскопок.
Пока Шлиман был так одержим раскопками «той самой» Трои, все прочие археологические слои, также представлявшие культурную ценность, нещадно уничтожались. Археолог был нетерпелив и часто применял динамит. Как позже признавался сам Генрих Шлиман, часть Трои он уничтожил собственноручно, не разобравшись, как следует.
Статуи Будды в Афганистане
Статуя Будды в Бамианской долине и то, что от нее осталось после взрыва противотанковых мин.
В 2001 году мировую общественность всколыхнула новость о разрушении многовековых статуй Будды в Бамианской долине в Афганистане. Тогда у власти находились талибы, заявившие: «Бог един, а эти статуи поставлены для поклонения, что ошибочно. Они должны быть разрушены, чтобы не быть объектом культа ни сейчас, ни в будущем». После этих слов статуи высотой 37 и 55 метров расстреляли из зенитных орудий. Будды устояли. Тогда у их основания заложили взрывчатку, которая уничтожила каменные изваяния.
Военная база на руинах древнего Вавилона
В 2003-2004 гг. американские войска дислоцировались на руинах Вавилона.
Зверства талибов в мировой прессе осветили довольно громко, а вот вандализм американцев во время антииракской кампании в 2003 году как-то обошли стороной. Дело в том, что военный лагерь США расположили на территории руин древнего города Вавилона. Проезжавшие танки уничтожали многолетний труд археологов, рылись траншеи, солдаты растаскивали камни с печатью Навуходоносора на суверниры. Из располагавшегося неподалеку музея Вавилона было вывезено множество ценных экспонатов, которые так никто и не вернул.
Отломанная борода Тутанхамона
Посмертная маска фараона Тутанхамона.
В конце 2014 года знаменитый Каирский музей получил международный грант на реставрацию и чистку экспонатов, витрин, залов. Этой процедуре подверглась и главная реликвия музея – 10-килограммовая золотая маска фараона Тутанхамона, найденная во время раскопок в 1922 году.
По стандартной процедуре маску вынули, провели очистку витрины, а когда нужно было поставить экспонат на место, то он внезапно выпал из рук работников. От маски Тутанхамона отлетела борода. Заведующая отделом Тутанхамона растерялась настолько, что не придумала ничего лучше, чем позвонить своему мужу, а не в Реставрационный совет.
Борода, приклеенная к маске эпоксидным клеем.
Мужчина (заметьте, квалифицированный реставратор) приклеил бороду… эпоксидной смолой! Более того, клея он не жалел, поэтому на бороде образовался потек. Реставратор начал соскребать его скальпелем. В итоге на маске появились еще и царапины.
Когда информация о случившемся просочилась в прессу, археологи всего мира чуть не упали дружно в обморок. Маска, которой уже 3300 лет, пережившая целой и невредимой перемену власти, революцию, пострадала по халатности рабочих.
По этому инциденту возбудили уголовное дело. Известно, что в конце 2015 года группа немецких реставраторов в сотрудничестве с египетскими коллегами провели сложную работу по восстановлению первоначального вида погребальной маски. Слой эпоксидного клея удалось снять, а бороду приклеили на место при помощи пчелиного воска так, как это делали в древние времена.
Облитая кислотой «Даная»
Даная. Рембрандт. 1636—1647.
Не только архитектурные памятники страдают от рук вандалов. В 1985 году в Эрмитаже произошло ужасное событие. Литовец Бронюс Майгис подошел к известному полотну «Даная» кисти Рембрандта и вылил на него кислоту. Более того, он вытащил нож и успел дважды порезать холст, пока его не схватили.
Суд признал Майгиса невменяемым и отправил в психиатрическую лечебницу. После развала СССР мужчину экстрадировали в Литву. Там шизофреника выпустили на волю.
Даная. Рембрандт. Государственный Эрмитаж.
Что касается «Данаи», то картина была уничтожена на четверть. Но эксперты решили восстановить поврежденные участки. Только через 12 лет реставрационных работ картину снова повесили в выставочном зале Эрмитажа.
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