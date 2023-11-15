«Человек-волк»: как советский биолог 2 года прожил в стае

С волками жить…

Надо сказать, что Ясон имел большой опыт общения с собаками, а также хорошо знал лес. Поэтому начинал, можно сказать, не с нуля. Вначале ученый тщательно изучил волчьи тропы и маршруты, их стоянки и ночлеги, территорию, на которой они живут и охотятся. Вторым этапом стало приучение животных к запаху человека. Бадридзе оставлял на тропинках куски своей одежды, чтобы волки привыкли к его запаху, а потом стал класть на них мясо, чтобы «подружиться».

По прошествии некоторого времени он решил «представиться» волкам, однажды появившись на тропе перед ними. Как ни странно, семья — волк и беременная волчица, ищущие логово для рождения и воспитания потомства — его не тронула. Самка осталась на тропе, а самец подошел, тщательно обнюхал человека, после чего только фыркнул, признав в нем «своего». После этого Бадридзе органично «влился» в стаю: он ходил с волками по лесу, спал и даже охотился вместе с ними.