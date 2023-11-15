10 открытий, которые были сделаны благодаря анализу древних ДНК

1. Люди произошли от одного мужчины и женщины

Ох, уж эти гены...

2. Скрещивание различных видов древних людей

Фрагменты костей древних людей.

3. Тибетцы - потомки денисовских людей

Откуда вы, тибетцы?

4. Первые британцы были чернокожими

Возможно, так выглядели древние бриты.

5. Король Англии Ричард III был горбуном

Король Англии Ричард III.

6. Родители фараона Тутанхамона были братом и сестрой

И даже Тутанхамона коснулись проблемы инцеста.

7. Люди Кловис не были первыми в Америке

Люди Кловис не были первыми в Америке. Доказано!

8. Колумб не заразил туберкулезом Америку

Колумб не виноват!

9. Потомки викингов подвержены риску эмфиземы

Вот так и страдают...

10. Малярия способствовала падению Древнего Рима

Малярия против Древнего Рима.