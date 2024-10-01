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Как прочистить слив раковины при помощи ПЭТ бутылки

Засоры в трубах при отсутствии желания снимать сифон обычно пробивают вантузом, или же заливают Крот. Если ничего из перечисленного нет, то можно обойтись буквально пластиковой бутылкой. С ее помощью реально пробить слив за несколько минут.



Необходимые инструменты:

пластиковая бутылка 1,5-2 л;

ножницы или нож.



Процесс прочистки засора в сливе

В мойку или ванную, в которой случился засор, нужно набрать воду. Затем у пластиковой бутылки срезается дно. Ее крышка должна остаться на месте.



Срезанная бутылка погружается в воду боком, чтобы заполнить ее, и поднимается вертикально.



Затем нужно приподнять ее, но не вытягивая полностью из воды, и резко опустить на слив.



Совершением возвратно-поступательных движений создается гидроудар. Вода в трубах буквально разбивает засор или выталкивает его в канализационный стояк. Поработав так минуту, вы сможете пробить слив даже с засором, который не берет Крот.



Очень полезный лайфхак, который не раз выручал в сложной ситуации при засоре слива.


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тер. Район пруда Бутылка
Слив

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