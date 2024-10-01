Лайфхаки, которые станут настоящим спасением для тех, кто не любит мыть посуду

Вряд ли найдется хотя бы одна хозяйка, которая всем сердцем любит мыть посуду. Большинство воспринимают этот процесс как нудную ежедневную обязанность, от которой нельзя отказаться.

Отличное решение – купить посудомойку, но если такой возможности нет, ловите лайфхаки от нас. Она станут настоящим спасением для тех, кто ненавидит мыть посуду.

Лайфхак 1: Мойте во время готовки

Лайфхак 2: Сделайте мытье посуды развлечением

Лайфхак 3: Установите таймер

Лайфхак 4: Купите красивые посудомоечные принадлежности

Лайфхак 5: Пользуйтесь лайфхаками для устранения сложных загрязнений

Лайфхак 6: Не захламляйте раковину

Лайфхак 7: Подберите для себя оптимальный график

Лайфхак 8: Помните о последствиях

В процессе готовки в раковине накапливается очень много посуды: тарелки, лопатки, кастрюли, разделочные доски, ножи, ложки, вилки…Неудивительно, что после ужина на эту гору грязной посуды даже смотреть не хочется, не то, что мыть. Предлагаем отличный выход из ситуации: не копите посуду, а мойте ее по ходу дела: пока закипает чайник, нагревается сковорода, варятся макароны. Благодаря этому после трапезы вам останется помыть лишь несколько тарелок, из которых вы ели. Когда посуды не очень много, настроиться на пятиминутное стояние у раковины гораздо проще, ведь задача не кажется слишком утомительной.Включите развлекательное шоу на телефоне.Если вы не относитесь к тем людям, для которых мытье посуды – это медитация и возможность очистить голову от плохих мыслей, тогда превратите процесс в развлечение. Найдите любимый сериал на телефоне или включите развлекательное шоу на ноутбуке – так вы отвлечетесь от присохших кусочков еды, которые невероятно раздражают, и процесс пойдет гораздо быстрее. Вы и не заметите, как пролетит время.А еще механическая работа, к которой относится мытье посуды, является прекрасной возможностью для саморазвития.Поэтому смело можно включить аудиолекцию или полезный ролик на Ютубе, до которого долго не доходили руки, и впитывать информацию, пока руки отмывают тарелки.Включите таймер на телефоне.Уборка отнимает гораздо меньше времени, если не отвлекаться от этого процесса. Попробуйте контролировать мытье посуды, и вы заметите, что справляетесь с этой нудной обязанностью гораздо быстрее, чем раньше. Установите таймер на 10 минут и отмывайте все, что стоит в раковине, пока он не зазвенит. Работайте в своем привычном темпе, не стараясь сделать все быстрее. Вы удивитесь, но когда 10 минут закончатся, окажется, что вы домыли все (или почти все) до конца.Вместо таймера можно использовать правило одной мыльной губки. Что это значит? Мойте посуду до тех пор, пока пенится губка. Когда средство на ней заканчивается, делайте пятиминутный перерыв. В это время можно выпить кофе или выполнить какую-нибудь бытовую задачу: протереть столешницу на кухне, сложить одежду, разбросанную на диване, пропылесосить. На первый взгляд это может показаться бессмысленным, однако, когда на кухне скапливается целая гора грязной посуды, психологически гораздо проще выполнить процедуру, разбитую на несколько этапов.Красиво оформите зону мойкиВряд ли мытье посуды способно вызывать у кого-то вдохновение и воодушевление. Но работать старой жирной губкой, средством для посуды с ужасным запахом и в малопривлекательной обстановке, которая раздражает и вызывает хандру, хочется еще меньше.Поэтому рекомендуем внести некоторые изменения в «рабочее место», чтобы процедура приносила больше удовольствия. Вы удивитесь, но если окружить себя красивыми вещами, отношение к мытью посуды сразу изменится в лучшую сторону. Подберите симпатичные губки, поставьте оригинальный дозатор, купите средство для посуды с приятным ароматом. Также над раковиной можно установить рейлинг и повесить туда стильные полотенца, а на бортик мойки поставить горшок с искусственным цветком. Эти мелочи создадут приятную обстановку, и перспектива помыть посуду перестанет казаться такой ужасной.Кипятите воду в грязной посуде.Зачастую мы не хотим мыть посуду из-за того, что знаем: в раковине нас ждут сковороды и кастрюли с нагаром. Стоит лишь представить, сколько придется потратить времени на то, чтобы отдраить посуду, как сразу появляются более важные домашние дела. Но если пользоваться эффективными лайфхаками, вы сможете удалить грязь просто и быстро.• Включите плиту на максимальную температуру и поставьте на нее пустую грязную кастрюлю. Когда посуда нагреется, капните в нее немного воды и проследите за результатом. Если жидкость мгновенно испарилась, смело заливайте в кастрюлю 200 миллилитров воды комнатной температуры. Как только пар рассеется, возьмите деревянную лопатку и попробуйте убрать загрязнения со дна и стенок.• Налейте в грязную посуду стакан воды, добавьте несколько капель моющего средства и поставьте на плиту. Прокипятите жидкость 15 минут, выключите огонь и отставьте кастрюлю в сторону. Через полчаса, когда все остынет, уберите нагар с помощью губки.• Заполните кастрюлю водой, поставьте на плиту и добавьте две чайных ложки соды. Когда появится шапка из пены, дайте раствору немного покипеть не небольшом огне, после чего снимите посуду с плиты и смойте остатки загрязнений под краном.Сложно настроить себя на мытье горы посуды в раковине.Стоит лишь поставить в раковину одну грязную тарелку, так она сразу превращается в гору посуды, от которой не слишком приятно пахнет. Если вы четко осознаете, что не будете мыть ее в процессе готовки или сразу после нее, используйте следующую хитрость.Когда в списке грязной посуды появится большая миска или кастрюля, заполните ее горячей водой, добавьте несколько капель моющего средства и поставьте рядом с раковиной. Именно в нее нужно будет складывать другую грязную посуду. Для чего это делать?Во-первых, так вы сохраните раковину пустой, а значит, гора посуды в ней не будет пугать и вызывать психологическое отторжение. А во-вторых, это отличный шанс подготовиться к экспресс-очистке. Пока вы будете готовить, грязные тарелки отмокнут в горячей воде и вам будет гораздо проще их отмыть. К тому же будет меньше соблазна отложить эту процедуру на потом.Мойте посуду тогда, когда вам удобно.Мыть посуду сразу, не отходя от кассы, это отличный совет, ведь так она не будет накапливаться в раковину. Однако не факт, что эта рекомендация вам подходит. Возможно, вы предпочитаете мыть грязные тарелки не поэтапно, а все сразу. Тогда вам лучше подождать, пока посуда накопится, и помыть ее, например, перед сном. Или даже утром, перед работой. В целом, можете выбирать любое время, ведь у вас существуют свои пожелания и представления об удобстве. Но не забывайте, что в этом случае посуду лучше замочить.Пробуйте разные способы и разный график, чтобы в итоге найти то, что будет комфортно конкретно для вас. Поверьте, после того, как вы обнаружите идеальный для себя формат, мытье посуды будет даваться гораздо проще. Да и сама процедура будет проходить гораздо быстрее и приятнее.Чем дольше стоит посуда, тем сильнее засыхают загрязнения.Иногда люди откладывают мытье посуды на потом, потому что не осознают всех последствий. Например, если грязные тарелки долго стоят на столе, появление тараканов и прочих вредителей не заставит себя долго ждать. А когда жир на посуде застывает, удалить его становится намного сложнее. То есть, вам придется потратить гораздо больше времени, чтобы привести ее в порядок. Логично мыть посуду сразу – так вы сэкономите время и силы.