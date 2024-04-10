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Как в Африке охотятся на питонов

Еще с первобытных времен основной обязанностью мужчин была охота. Спустя десятки столетий она перестала быть жизненной необходимостью и перешла в разряд развлечений. Даже в Африке, где мужчины часто охотятся для пропитания, у них тоже есть свои забавы, например, поймать питона на живца.

Как в Африке охотятся на питонов

Как в Африке охотятся на питонов

Первоначально выбирается смельчак, который собственно будет живцом. Его руку обматывают шкурой бизона. В ответственный момент она станет отвлекающим маневром при поимке пресмыкающегося.

Как в Африке охотятся на питонов

Охотник пробирается в змеиную нору головой вперед. Ползти придется порядка 10 метров, поэтому мужчина мажет свое тело особым составом для лучшего скольжения.

Как в Африке охотятся на питонов

У питона инфракрасное зрение, он прекрасно видит приближающегося человека в кромешной темноте. Поэтому охотник зажигает веточки, тепло от которых на мгновение сбивает змею с толку.

Как в Африке охотятся на питонов

У змеи инфракрасное зрение, она реагирует на тепло.

Как в Африке охотятся на питонов

Питон, охраняющий свое потомство, бросается в атаку, но мужчина подставляет ему руку, обмотанную шкурой. Второй рукой необходимо пережать змее пищевод, чтобы она не сумела заглотать конечность или, что еще хуже, человека целиком. 6-метровая особь вполне способна на это.

Вначале змея впивается в жертву зубами, обматывается вокруг нее кольцами и начинает давить, удушая и ломая кости. После этого, она ее заглатывает, как бы надеваясь на нее чулком. Может случиться так, что пойманная жертва приходит в сознание, находясь внутри змеи, но это уже не имеет значения.

Как в Африке охотятся на питонов

После того, как охотник поймал питона, он ползет с ним обратно из норы, что очень непросто, учитывая вес змеи (порядка 50-70 кг). Напарники вытаскивают его за ноги. Вот здесь начинается самое сложное: питон отчаянно сопротивляется.

Как в Африке охотятся на питонов

Мужчины не должны терять ни секунды: первый удерживает рогатиной голову, второй – хвост, а третий перерезает змее горло. Один из охотников снова забирается в нору за яйцами, которые считаются деликатесом. Нагруженные добычей, мужчины отправляются домой.

Как в Африке охотятся на питонов

Охотники отправляются домой с добычей.

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