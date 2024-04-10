Пришельцы среди нас: научная теория внеземной жизни

Несмотря на все развитие современных технологий, большая часть нашей Вселенной до сих пор остается загадкой. И ведущий астрофизик Колумбийского университета Калеб Шариф предполагает, что мы просто не понимаем истинную природу физических законов космоса. По теории эксперта (звучит она довольно безумно) наша Вселенная может быть ничем иным, как единым интеллектом инопланетной цивилизации.
Призрачные создатели
Хотя теория и звучит как сценарий странного фантастического фильма, по сути она мало чем отличается от прочих умствований современных физиков — они ведь тоже во многом полагаются на данные, которые получены не эмпирическим опытом. Кроме того, идея Шарифа позволила бы объяснить, отчего мы до сих пор не встретили инопланетную цивилизацию.
Атомы пришельцев
Возможно, нам стоит отойти от привычных мерок и посмотреть на ситуацию шире. Калеб предполагает, что чужеродную цивилизацию люди воспринимают физическими законами. Поведение частиц, гравитация, электричество и прочие элементы природы могут быть ничем иным, как результатом кипящей вокруг нас жизни.
Техноцивилизация
Еще несколько лет назад даже помыслить о подобной возможности было бы глупо. Но сегодня ученые уже с уверенностью говорят о неизбежном периоде, во время которого человечество полностью сольется с технологиями. Перенос разума в сеть станет первым шагом на пути избавления сознания от бренного тела. Теоретические работы в этом направлении уже начались.
Deus ex machina
Другой астрофизик Колумбийского университета, Роберто Пиньян, собирается писать научную работу о возможной дешифровке инопланетной жизни с помощью машин.
Темная материя
Одним из косвенных доказательств теории Калеба Шарифа может быть загадочная темная материя, которая составляет примерно 27 процентов Вселенной. Только вдумайтесь: современные ученые делают предположения и расчеты, которые не способны показать реальное положение вещей. Любое логичное для нас знание может быть лишь результатом ошибки из-за того, что мы просто не знаем о трети уравнения.
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