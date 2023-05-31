Брутальная Югославия

Жилые кварталы, отели, торговые центры и монументы, созданные из бетона, раскиданы по всей стране. Архитектура должна была показать силу государства между двумя мирами — Западом и социалистическими государствами.



Прогуляемся по брутальной Югославии.







1. Гаражные ворота в Новом Белграде, Сербия, 31 июля 2019. (Фото Marko Djurica):







2. Белградская ярмарка в Белграде, Сербия, 25 июля 2019. (Фото Marko Djurica):







3. Брутализм — направление в архитектуре периода 1950-х — 1970-х годов, первоначально в архитектуре Великобритании. Одна из ветвей послевоенного архитектурного модернизма. Основанный на грубых блочных формах, отлитых из бетона, этот стиль был популярен во всем восточном блоке. (Фото Marko Djurica):







4. Жилой дом, известный как «телевизионный дом». Очевидно, из-за того, что окна похоже на старые телевизоры. (Фото Marko Djurica):







5. Клиническая больница Дубрава в Загребе, Хорватия, 25 февраля 2019. (Фото Marko Djurica):







6. Поклонники истории архитектуры находят брутализм в Лондоне, Нью-Йорке, Москве. Но, пожалуй, самые яркие и необычные образцы сохранились в странах, некогда входивших в Югославию.



Жилой дом Башня Карабурма, известный в народе как «тоблероне», в столице Сербии, 5 марта 2019. (Фото Marko Djurica):







7. Комплекс многоквартирных домов «Восточные городские ворота» в районе Коньярник в Белграде, Сербия, 30 июля 2019. (Фото Marko Djurica):







8. Квартал 23 в Белграде, Сербия. Разрушенную во время Второй мировой столицу во времена социализма активно застраивали подобными массивными «человейниками», 31 июля 2019. (Фото Marko Djurica):







9. Брутальная лестница в жилом доме, Белграде, Сербия, 31 июля 2019. (Фото Marko Djurica):







10. Небоскреб Genex в Белграде — один из ярких образцов «социалистического брутализма» и туристическая достопримечательность столицы Сербии, 1 марта 2019. (Фото Marko Djurica):







11. Каждый зал внутри Дворца Сербии во времена СФРЮ носил имя одной из республик федерации, центральный же назывался Залом Югославии. Эта люстра освещает бывший Зал Хорватии, 1 июля 2019. (Фото Marko Djurica):











