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Брутальная Югославия

Жилые кварталы, отели, торговые центры и монументы, созданные из бетона, раскиданы по всей стране. Архитектура должна была показать силу государства между двумя мирами — Западом и социалистическими государствами.

Прогуляемся по брутальной Югославии.

Брутальная Югославия

1. Гаражные ворота в Новом Белграде, Сербия, 31 июля 2019. (Фото Marko Djurica):

Гаражные ворота в Новом Белграде

2. Белградская ярмарка в Белграде, Сербия, 25 июля 2019. (Фото Marko Djurica):

Белградская ярмарка в Белграде

3. Брутализм — направление в архитектуре периода 1950-х — 1970-х годов, первоначально в архитектуре Великобритании. Одна из ветвей послевоенного архитектурного модернизма. Основанный на грубых блочных формах, отлитых из бетона, этот стиль был популярен во всем восточном блоке. (Фото Marko Djurica):

Брутальная Югославия

4. Жилой дом, известный как «телевизионный дом». Очевидно, из-за того, что окна похоже на старые телевизоры. (Фото Marko Djurica):

Брутальная Югославия

5. Клиническая больница Дубрава в Загребе, Хорватия, 25 февраля 2019. (Фото Marko Djurica):

Клиническая больница Дубрава в Загребе, Хорватия

6. Поклонники истории архитектуры находят брутализм в Лондоне, Нью-Йорке, Москве. Но, пожалуй, самые яркие и необычные образцы сохранились в странах, некогда входивших в Югославию.

Жилой дом Башня Карабурма, известный в народе как «тоблероне», в столице Сербии, 5 марта 2019. (Фото Marko Djurica):

Жилой дом Башня Карабурма

7. Комплекс многоквартирных домов «Восточные городские ворота» в районе Коньярник в Белграде, Сербия, 30 июля 2019. (Фото Marko Djurica):

Комплекс многоквартирных домов «Восточные городские ворота»

8. Квартал 23 в Белграде, Сербия. Разрушенную во время Второй мировой столицу во времена социализма активно застраивали подобными массивными «человейниками», 31 июля 2019. (Фото Marko Djurica):

Квартал 23 в Белграде, Сербия

9. Брутальная лестница в жилом доме, Белграде, Сербия, 31 июля 2019. (Фото Marko Djurica):

Брутальная лестница в жилом доме, Белграде, Сербия

10. Небоскреб Genex в Белграде — один из ярких образцов «социалистического брутализма» и туристическая достопримечательность столицы Сербии, 1 марта 2019. (Фото Marko Djurica):

Небоскреб Genex в Белграде

11. Каждый зал внутри Дворца Сербии во времена СФРЮ носил имя одной из республик федерации, центральный же назывался Залом Югославии. Эта люстра освещает бывший Зал Хорватии, 1 июля 2019. (Фото Marko Djurica):

люстра освещает бывший Зал Хорватии




12. Заброшенное здание Музея аэронавтики в Белграде, 5 марта 2019. (Фото Marko Djurica):

Заброшенное здание Музея аэронавтики в Белграде

13. Они стоят на полях и в лесах — странные, футуристические, гигантские каменные скульптуры. Некоторые из них тянутся к небу, другие напоминают своим видом башни чужих цивилизаций. Но на самом деле это военные мемориалы на территории бывшей Югославии.

Каменные призраки коммунизма.

Мемориал павшим в битве на Сутьеске (1943) в Тьентиште, Босния и Герцеговина. (Фото Marko Djurica):

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14. Памятник Илинденскому восстанию, Крушево, Македония. 1970-1973 гг. (Фото Валентин Йек):

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15. Телебашня на горе Авала в Белграде (Авальская телебашня), 1960-1965 гг. Вид снизу. Разрушена в результате бомбардировки в 1999 г., восстановлена и введена в эксплуатацию в 2010 г. (Фото Валентин Йек):

Телебашня на горе Авала в Белграде

16. Центр телекоммуникаций, 1968-1981 гг., Скопье, Македония. Вид на юго-западный фасад. (Фото Валентин Йек):

Центр телекоммуникаций

17. «Каменный цветок». Мемориал на месте бывшего концлагеря Ясеновац, Хорватия, 1959-1965 гг. (Фото Валентин Йек):

Брутальная Югославия

18. Памятник восстанию людей Кордуна и Бании, 1979 -1981 гг., Петрова Гора, Хорватия, 26 февраля 2019. (Фото Marko Djurica):

Памятник восстанию людей Кордуна и Бании

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