Как в СССР рекламировали технику

Пока все обсуждают слишком креативную современную рекламу, мы решили вспомнить, какими были шедевры советского пиара. Там тоже есть, на что посмотреть…









Источник: hi-tech.mail.ru



Сейчас сложно представить мир рекламы без телевидения и интернета. Но и в недалеком «безынтернетном» прошлом реклама была и носила вполне массовый характер: брошюры, плакаты, каталоги, листовки, календари и даже яркая наружная реклама.



1. Джинсовая куртка и магнитофон «Весна» — коротко о мечтах молодежи 80-х в одном плакате:







2. Стиральные машины второго поколения «Рига» были настоящим прорывом и гордостью советской индустрии. Пускай они похожи на милого робота из «Звездных войн», зато сколько счастья могли подарить их 2,5 кг вместимости. Даже хочется на пляж их взять с собой…







3. В конце 70-х на Симферопольском заводе телевизоров им. 50-летия СССР (ныне АО «Фотон») освоили выпуск цветных телеприемников. Первая модель называлась «Фотон-707»:







4. Портативный радиоприемник «Турист-312» — продукт Грозненского радиотехнического завода. Идеал туриста образца 1986 года:







5. Легендарные холодильники Минского завода. «В них столько продуктов» – как бы говорит нам девушка:







6. Версия «стерео» выпускалась с 1987 года на киевском «Маяке». Контрольный усилитель мощности, электронный индикатор, три типа магнитной ленты, автостоп по окончании кассеты – для многих осталось мечтой с картинки.



Активная стереосистема «Сатурн-401С» — мечта молодежи конца 80-х. Миниатюрный блочный аппарат состоял из магнитофона и активной акустической системы с выносным блоком питания. Вот бы с таким во двор!







7.«Селга-309» — моднейший гаджет, выпушенный в 1985 году Рижским ПО «Радиотехника». Яркие расцветки и реклама явно намекали на молодежь. Но его еще надо было «достать», тогда ты крутой втройне…



Советские марки радиотехники «Восход» и «Весна» были абсолютными хитами в СССР и гордостью Днепропетровского радиозавода. Если не можешь купить – повесь на стену и любуйся. Девушка бонусом.







8. Электрополотер – это редкий диковинный гаджет, появившийся в СССР в середине 60-х. Впоследствии перевыпускался еще долгое время, но был редким устройством в быту.







9. Над названием рекламных агентств в те времена похоже долго не думали. И над тем, чтобы на фото у часов цифры отображались полностью. Это известная болезнь электронных девайсов, так что рекламу можно смело считать правдивой…







10. Юность Ц-404. Он умел быть «цветным», подключать магнитофон на запись звукового сопровождения; прослушивать звук на головные телефоны.







11. Электропылесос «Днепр» выпускался с конца 50-х. Работал от сети. Стильно? Да. Но есть мнение, что дизайн полностью скопирован с немецкого Progress 7. Зато красиво…







12. Самая массовая и технически совершенная модель среди фотоаппаратов «Зоркий». Аппарат экспортировался, что и понятно по принципиально другому подходу к рекламе.







13. «Сатурн-202-стерео» 1983 года выпуска. Предназначен для высококачественной стерео- и монофонической записи и воспроизведения музыкальных и речевых программ на магнитную ленту.







