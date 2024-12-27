Почему гениальный портретист Доминик Энгр всю жизнь избегал этого жанра

Молодой художник

Невеста Энгра, с которой он расторг помолвку (слева); справа - его первая жена

Портреты Наполеона 1804 и 1806 годов

Портреты работы Энгра

Два автопортрета - с разницей в полвека

В своих работах Энгр легко отступал от исторических фактов: например, ради картины он «обеспечил» присутствие при кончине Леонардо да Винчи французского короля, чего в действительности не было. Источник: commons.wikimedia.org

Благодаря изучению творчества Рафаэля Энгр выработал собственное представление об идеале Богоматери

Картины в стиле ню, «серьезные» полотна и преподавание

Портрет семьи Стамати, 1818 год. Карандашные наброски-портреты до изобретения фотоаппарата были чрезвычайно востребованы. Источник: commons.wikimedia.org