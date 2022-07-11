Преступники, которые стали живыми легендами

Мы расскажем о преступниках, которые превратились в живые легенды подобно Робин Гуду и Дубровскому. Хотя далеко не все они Дубровские. Почему же так?



Мафиози и сепаратист: Сальваторе Джулиано

Герой Болливуда: Вираппан

Венгерский освободитель: Олекса Довбуш

В пользу бедных: Юрай Яношик

Разбойник-полиглот: Скотти Смит