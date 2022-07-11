Что разделяет Испанию с Португалией

Две страны делят Пиренейский полуостров, религию, членство в Европейском союзе, благоприятный климат и плодородные земли, привычку хорошо есть и вдоволь отдыхать, страсть (и талант!) к футболу, красивейшие пляжи для серфа и других летних развлечений. Если вы получили удовольствие от визита в одну из этих стран, вероятность того, что вам понравится ее соседка, высока. Но будьте готовы к тому, что у каждой из стран припасены для вас сюрпризы.
В Испании — баски, каталонцы, галисийцы и др., в Португалии — португальцы
Испания — страна, объединившая несколько народов, каждый из которых и сегодня помнит и практикует собственный язык и традиции. Все те, кого мы называем испанцами, на самом деле относят себя к кастильцам, каталонцам, галисийцам, баскам, валенсийцам, андалусийцам или любой другой из многочисленных этнических групп в составе страны. У их соседей все проще. Если спросить у португальца, откуда он родом, в первую очередь он назовет Португалию и лишь потом уточнит провинцию. Конечно, это никак не уменьшает внутреннее культурное разнообразие страны.
В Испании — латиноамериканские влияния, в Португалии — африканские и бразильские
Обе страны — в прошлом колониальные империи, их связи с бывшими колониями все еще крепки, что определяет миграционные потоки и приводит к плодотворному культурному обмену в части, например, еды, музыки, моды. В Испании чувствуются латиноамериканские влияния, тесная связь с Аргентиной, Чили, Перу, Колумбией и другими. В Португалии — с бывшими африканскими колониями: Кабо-Верде, Анголой, Мозамбиком. Это значит, что вы найдете отличные африканские рестораны в крупных городах, концерты и танцевальные шоу, культурные центры. Говоря о Португалии, нельзя сбрасывать со счетов и Бразилию, единственную, но огромную португальскую экс-колонию в Латинской Америке, откуда привозят не только спелые манго и гуавы, но и, например, сериалы, любовь к барбекю и популярную музыку.
В Испании — сиеста, в Португалии — обед
Сиеста — знаменитый послеобеденный сон, традиция, которой испанцы придерживаются до сих пор (особенно за пределами больших городов). В Португалии сиесту не практикуют, но плотная неспешная трапеза в середине дня, которая длится как минимум час (а обычно все два или три), — это святое. Даже в столице большинство семейных бизнесов и ресторанов будет закрыто с трех до шести.
Испанцы проживают жизнь на улице, португальцы — домоседы
После сиесты испанцы выбираются на обязательную вечернюю прогулку, это время перекинуться словом с соседом, зайти выпить кофе или чего-то покрепче в любимое кафе. Португальцы же вечером спешат к ужину домой, предпочитают домашнюю еду ресторанной, а друзей зовут в гости, а не в кафе. Говорят, что испанцы — экстраверты, португальцы — интроверты, и это, как видно, отражается на ритме жизни и стиле общения.
В Испании — «грасиас», в Португалии — «обригадо (а)»
Так, например, переводится слово «спасибо». Безусловно, испанский и португальский языки являются родственниками, но это не значит, что ваш португальский поймут в Испании, и наоборот. В лучшем случае португалец похихикает в ответ на «комо эстас?», но, в общем-то, может и оскорбиться. На практике испанцы не говорят на английском или говорят неохотно. В Португалии же при встрече с туристами жители городов без проблем переходят на английский. Возможно, открытость к языкам связана с тем, что в Португалии в кинотеатрах большинство фильмов идет с субтитрами, в отличие от Испании, которая, как и Россия, увлекается дубляжом.
В Испании — хамон, в Португалии — сардины
Все мы знаем, что привезти друзьям в качестве гостинца из Испании — хамон, сыровяленый свиной окорок, известный на весь мир. В Португалии таким национальным деликатесом являются сардины. Свежие, жареные на гриле или консервированные — крупные и мелкие, целиком или разделанные, в масле или в томатном соусе, с приправами или с перцем чили. Во многих прибрежных регионах проводится Фестиваль сардин с поеданием рыб на скорость и прочими развлечениями. Португалия — страна мореходов и рыбаков, неудивительно, что рыба и морепродукты правят бал в португальской национальной кухне.
В Испании — коррида, в Португалии — торада
В португальском бое быков важную роль играет всадник-кавалейру, в отличие от испанской традиции, где матадор работает, спешившись. Но главное отличие — финальный аккорд: в Португалии быка запрещено убивать на арене. Зрелище, впрочем, остается очень жестоким, а раненого быка обычно все-таки убивают, только вдали от трибун. В обеих странах в последние годы популярность боя быков падает, а протест против жестокого обращения с животными становится громче.
В Испании — фламенко, в Португалии — фаду
Фламенко, танец и песня страсти, вскружит вам голову в Испании. Тогда как в Португалии традиционная песня фаду наполнит сердце светлой тоской, саудади. Не стоит отказываться от этого опыта, ведь саудади — уникальное эмоциональное состояние и черта национального характера португальцев, которое трудно описать. Песни фаду, большинство из которых повествуют о несчастной любви и о тех, кого уже не вернуть, являются самым точным выражением этого чувства.
В Испании — подарки на Праздник трех королей, в Португалии — на Рождество
Рождество является, пожалуй, самым важным праздником в Португалии. Вся семья собирается на обильный ужин (главное блюдо — треска), который заканчивается торжественным вручением подарков в полночь. В Испании Рождество носит более религиозный характер, а обмен подарками откладывается до дня Богоявления (Праздник трех королей) 6 января. В католической традиции именно в этот день волхвы навестили младенца Иисуса с подношениями, так что все логично.
В Испании — король, в Португалии — президент
Испания — одна из немногих стран Европы, где все еще можно поглядеть на настоящего короля (конечно, при случае). C 1978 года здесь установлена конституционная монархия. В Португалии с королевской династией попрощались еще в 1910 году, и сегодня страна является парламентской республикой с президентом и парламентом. Обе страны пережили диктатуры в ХХ веке: Салазар — в Португалии, Франко — в Испании, в 70-х прошли через процесс демократизации, в 1986 году стали членами Европейского экономического содружества (сегодня — Европейского союза).
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии