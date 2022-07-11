Что разделяет Испанию с Португалией

Две страны делят Пиренейский полуостров, религию, членство в Европейском союзе, благоприятный климат и плодородные земли, привычку хорошо есть и вдоволь отдыхать, страсть (и талант!) к футболу, красивейшие пляжи для серфа и других летних развлечений. Если вы получили удовольствие от визита в одну из этих стран, вероятность того, что вам понравится ее соседка, высока. Но будьте готовы к тому, что у каждой из стран припасены для вас сюрпризы.









В Испании — баски, каталонцы, галисийцы и др., в Португалии — португальцы

В Испании — латиноамериканские влияния, в Португалии — африканские и бразильские

В Испании — сиеста, в Португалии — обед

Испанцы проживают жизнь на улице, португальцы — домоседы

В Испании — «грасиас», в Португалии — «обригадо (а)»

В Испании — хамон, в Португалии — сардины

В Испании — коррида, в Португалии — торада

В Испании — фламенко, в Португалии — фаду

В Испании — подарки на Праздник трех королей, в Португалии — на Рождество

В Испании — король, в Португалии — президент