Притча о том, на что следует тратить время.
Один мудрец взял пустой кувшин и наполнил его доверху небольшими камнями. Он собрал своих учеников и задал им первый вопрос: «Скажите, уважаемые, полон ли мой кувшин?», на что те ответили: «Да, полон». Тогда мудрец взял...
полную банку с горохом и высыпал содержимое в кувшин с камнями. Горох занял свободное место между камнями. Задал мудрец второй вопрос: «Полон ли теперь мой кувшин?» Ученики вновь подтвердили, что полон. Тут мудрец взял коробку с песком и ее содержимое тоже высыпал в кувшин. Песок просочился сквозь горох и камни и занял все свободное место.
Сказал мудрец: «Я хотел, чтобы вы осознали, что кувшин – это наша жизнь. Камни – самые главные составляющие жизни каждого. Горох – это вещи, которые иметь приятно, но это не самое важное. Песок символизирует мелочи, которых полно в жизни любого человека.
Если сначала кувшин наполнить песком, не останется места для гороха и тем более камней. Так же и в жизни: если тратить время на пустяки, не останется времени на самое главное» .
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии