С нами не соскучишься!

8 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nina segal
    Ни одну  картину  Пикассо  с  кошками  не  купила  бы  и  за  доллар. Это  же  не  кошки,а  какие-то  чудовища.  А  н...Коты за миллионы:...
  • Леонид Руси
    Нам тоже нужно ссылать педиков на север к белым медведям...Что грозило любов...
  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...

Притча о том, на что следует тратить время


Притча о том, на что следует тратить время.

Притча о том, на что следует тратить время.

Один мудрец взял пустой кувшин и наполнил его доверху небольшими камнями. Он собрал своих учеников и задал им первый вопрос: «Скажите, уважаемые, полон ли мой кувшин?», на что те ответили: «Да, полон». Тогда мудрец взял...


полную банку с горохом и высыпал содержимое в кувшин с камнями. Горох занял свободное место между камнями. Задал мудрец второй вопрос: «Полон ли теперь мой кувшин?» Ученики вновь подтвердили, что полон. Тут мудрец взял коробку с песком и ее содержимое тоже высыпал в кувшин. Песок просочился сквозь горох и камни и занял все свободное место.

Сказал мудрец: «Я хотел, чтобы вы осознали, что кувшин – это наша жизнь. Камни – самые главные составляющие жизни каждого. Горох – это вещи, которые иметь приятно, но это не самое важное. Песок символизирует мелочи, которых полно в жизни любого человека.

Если сначала кувшин наполнить песком, не останется места для гороха и тем более камней. Так же и в жизни: если тратить время на пустяки, не останется времени на самое главное» .

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Притча о том, на что следует тратить время

И не забудьте:
Притча о том, на что следует тратить времяПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх