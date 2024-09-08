Феномен Силенда: как бывшая зенитная точка на воде стала пиратским государством посреди Европы

Пожалуй, самое странное государство на планете. /Фото: erepublik.com

В годы Второй мировой войны таких зенитных точек было построено очень много. /Фото: blogspot.com

Платформа в годы эксплуатации. /Фото: knowhow.pp.ua

Корабль, на котором работала первая пиратская радиостанция Англии. /Фото: batenka.ru

Семейство Бейтсов вместе с сотрудником радиостанции у своего государства. /Фото: vokrugsveta.ru

Герб непризнанного княжество Силенд. /Фото: wikipedia.org

Силенд существует и сегодня. /Фото: fishki.net