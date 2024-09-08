Что может быть общего у монашек, девушек лёгкого поведения, палача и автомеханика?





Монахини и Девушки лёгкого поведения. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).



Казалось бы, что может быть общего у монашек и девушек лёгкого поведения, или же у палача и предсказательницы? Правильно, на первый взгляд ровным счётом ничего Казалось бы, что может быть общего у, или же у палача и предсказательницы? Правильно, на первый взгляд ровным счётом ничего , но если внимательно присмотреться к данной серии фотографий, на которой запечатлены абсолютно разные люди, то, глядя на них, можно найти некое сходство в позах и выражениях лиц.Выходит, что, так или иначе, мы все в чём-то между собой похожи и равны, независимо от пола, возраста, профессии или социального положения...





Предсказательница и Палач . Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).











Балерина и Боксер. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).











Байкеры и Ученики воскресной школы . Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).











Грабитель банков и Полицейские. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).











Выпускник колледжа и Отчисленный из средней школы. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).











Бездомный и Застройщик. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).











Зверолов и Дама с собачкой. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).











Участник выставки домашнего скота и Охотник на крокодилов из Луизианы. Автор фото : Марк Лайт (Mark Laita).











Философ и Автомеханик. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).











Парикмахер и Работник салона красоты. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).











Бедная семья и Богатая семья. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).











Музыканты-мариачи и Двойники Элвиса Пресли. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).











Шеф-повар французского ресторана и Повар из уличной забегаловки.Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).











Генеральный директор и Посыльный. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).











Подростки амиши и Подростки панки. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).











Музыкант в метро и Музыкант марширующего оркестра. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).







Так что, за восемь лет непосильного труда, Марку удалось не только исколесить около 50-ти стран в поисках новых лиц, но и сделать сотни тысяч снимков, среди которых он выбрал лучшие, объединив их в потрясающую серию фотографий «Созданные равными».

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)