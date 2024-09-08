Что может быть общего у монашек, девушек лёгкого поведения, палача и автомеханика?

Монахини и Девушки лёгкого поведения. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).
Казалось бы, что может быть общего у монашек и девушек лёгкого поведения, или же у палача и предсказательницы? Правильно, на первый взгляд ровным счётом ничего, но если внимательно присмотреться к данной серии фотографий, на которой запечатлены абсолютно разные люди, то, глядя на них, можно найти некое сходство в позах и выражениях лиц.
Предсказательница и Палач. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).
Балерина и Боксер. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).
Байкеры и Ученики воскресной школы. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).
Грабитель банков и Полицейские. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).
Выпускник колледжа и Отчисленный из средней школы. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).
Прихожанка баптистской церкви и Заключенный-расист. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).
Бездомный и Застройщик. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).
Зверолов и Дама с собачкой. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).
Участник выставки домашнего скота и Охотник на крокодилов из Луизианы. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).
Философ и Автомеханик. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).
Парикмахер и Работник салона красоты. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).
Бедная семья и Богатая семья. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).
Музыканты-мариачи и Двойники Элвиса Пресли. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).
Шеф-повар французского ресторана и Повар из уличной забегаловки.
Генеральный директор и Посыльный. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).
Подростки амиши и Подростки панки. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).
Музыкант в метро и Музыкант марширующего оркестра. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).
Так что, за восемь лет непосильного труда, Марку удалось не только исколесить около 50-ти стран в поисках новых лиц, но и сделать сотни тысяч снимков, среди которых он выбрал лучшие, объединив их в потрясающую серию фотографий «Созданные равными».
