История появления картофельных чипсов

Сегодня чипсы можно назвать самым известным снеком на планете — миллионы людей любят похрустеть во время просмотра любимого фильма или спортивного матча. А ведь их история представляет не меньший интерес, и дело не только в том, что они появились практически случайно.
По сути, мир мог бы не узнать картофельных чипсов, если бы не привередливость одного человека и кулинарный талант другого.
Каприз одного человека подарил миру самый популярный нынче снек.
Мало кто знает, но картофельные чипсы — это один из самых ярких примеров, когда что-то было изобретено по воле обстоятельств, вероятность которых равна практически нулю. Правда, это если брать в расчёт традиционную версию их создания, которой придерживается большинство исследователей. Есть и другие варианты начала истории хрустящего снека, но самый популярный ведёт её из просторов США.
Судя по всему, чипсы придумали в США.
Больше полутора столетий назад там уже был известен небольшой курортный городок под названием Саратога-Спрингс, а в нём работало довольно популярное заведения общественного питания, Moon’s Lake House. Его шефом был Джордж Крам, который, как и всегда, начал свою работу в обычный день 1853 года. Вот только практически сразу перенёс буквальное оскорбление в профессиональном смысле — персонал сообщил, что его блюдо отверг один из клиентов.
Повар Джордж Крам с супругой.
Дело в том, что это была не простая позиция из меню, а фирменное блюдо Крама — он великолепно готовил жареную картошку. И тут, буквально с самого утра один из клиентов заявляет, что не будет наслаждаться вкусом его детища. Ещё и причину назвать просто поразительную — якобы ломтики картофеля были слишком толстыми. Шеф-повар решил угодить вредному клиенту и приготовил его ещё раз, с более тонкими кусочками.
Жареная картошка стала камнем преткновения между клиентом и шефом.
Но реакция гостя была аналогичная — ему снова не понравилась толщина картошки. Такое надругательство над своим трудом шеф-повар стерпеть уже не смог, и доказать своё мастерство было уже делом чести. К тому же, тот самый клиент был не из простых — все эти капризы исходили от транспортного магната Корнелиуса Вандербильта, очень состоятельного и влиятельного человека во всём штате Нью-Йорк.
Корнелиус Вандербильт — человек, каприз которого помог придумать чипсы.
Крам подошёл к делу чести основательно — он порезал клубни настолько тонко, что они стали полупрозрачными, а после этого зажарил их в масле до хруста. Из специй выбрал только соль, и в таком виде подал вредному клиенту. По сути, он хотел просто проучить капризного гостя, но результат оказался довольно неожиданным: Вандербильт был просто в восторге от поданного блюда. После этого он стал постоянным клиентом и всегда заказывал именно такую картошку.
Гениальное в своей простоте блюдо покорило привередливого богача.
Постепенно будущие чипсы стали уже неотъемлемой частью меню заведения, правда, изначально их назвали просто «саратогские ломтики». Через несколько лет Джорджу Краму удалось открыть собственное дело, и главным блюдом были всё те же тончайшие кусочки картофеля, зажаренные до хруста. Интересно, что изначально они были фактически деликатесом и подавался только в элитных ресторанах или на роскошных круизных лайнерах.
Как только бывший деликатес додумались продавать на улице, он стал мировой закуской.
Путь чипсов в массы был ещё более долгим — больше трёх десятилетий за ними оставался статус дорогого блюда, пока предприимчивому кливлендскому владельцу небольшого кафе Уильяму Тэппендену не потребовалось увеличить продажи из-за угрозы обанкротиться. И он решил готовить и продавать блюдо буквально на улице — по сути, это был новый вариант стрит-фуда. А когда в предвоенные годы уже ХХ века чипсы придумали расфасовывать в герметичную упаковку, они окончательно поселились на полках магазинов, завоевав уже мировую популярность как дешёвый и доступный снек.
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