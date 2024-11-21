История появления картофельных чипсов

Сегодня чипсы можно назвать самым известным снеком на планете — миллионы людей любят похрустеть во время просмотра любимого фильма или спортивного матча. А ведь их история представляет не меньший интерес, и дело не только в том, что они появились практически случайно.







По сути, мир мог бы не узнать картофельных чипсов, если бы не привередливость одного человека и кулинарный талант другого.

Каприз одного человека подарил миру самый популярный нынче снек.Мало кто знает, но картофельные чипсы — это один из самых ярких примеров, когда что-то было изобретено по воле обстоятельств, вероятность которых равна практически нулю. Правда, это если брать в расчёт традиционную версию их создания, которой придерживается большинство исследователей. Есть и другие варианты начала истории хрустящего снека, но самый популярный ведёт её из просторов США.Судя по всему, чипсы придумали в США.Больше полутора столетий назад там уже был известен небольшой курортный городок под названием Саратога-Спрингс, а в нём работало довольно популярное заведения общественного питания, Moon’s Lake House. Его шефом был Джордж Крам, который, как и всегда, начал свою работу в обычный день 1853 года. Вот только практически сразу перенёс буквальное оскорбление в профессиональном смысле — персонал сообщил, что его блюдо отверг один из клиентов.Повар Джордж Крам с супругой.Дело в том, что это была не простая позиция из меню, а фирменное блюдо Крама — он великолепно готовил жареную картошку. И тут, буквально с самого утра один из клиентов заявляет, что не будет наслаждаться вкусом его детища. Ещё и причину назвать просто поразительную — якобы ломтики картофеля были слишком толстыми. Шеф-повар решил угодить вредному клиенту и приготовил его ещё раз, с более тонкими кусочками.Жареная картошка стала камнем преткновения между клиентом и шефом.Но реакция гостя была аналогичная — ему снова не понравилась толщина картошки. Такое надругательство над своим трудом шеф-повар стерпеть уже не смог, и доказать своё мастерство было уже делом чести. К тому же, тот самый клиент был не из простых — все эти капризы исходили от транспортного магната Корнелиуса Вандербильта, очень состоятельного и влиятельного человека во всём штате Нью-Йорк.Корнелиус Вандербильт — человек, каприз которого помог придумать чипсы.Крам подошёл к делу чести основательно — он порезал клубни настолько тонко, что они стали полупрозрачными, а после этого зажарил их в масле до хруста. Из специй выбрал только соль, и в таком виде подал вредному клиенту. По сути, он хотел просто проучить капризного гостя, но результат оказался довольно неожиданным: Вандербильт был просто в восторге от поданного блюда. После этого он стал постоянным клиентом и всегда заказывал именно такую картошку.Гениальное в своей простоте блюдо покорило привередливого богача.Постепенно будущие чипсы стали уже неотъемлемой частью меню заведения, правда, изначально их назвали просто «саратогские ломтики». Через несколько лет Джорджу Краму удалось открыть собственное дело, и главным блюдом были всё те же тончайшие кусочки картофеля, зажаренные до хруста. Интересно, что изначально они были фактически деликатесом и подавался только в элитных ресторанах или на роскошных круизных лайнерах.Как только бывший деликатес додумались продавать на улице, он стал мировой закуской.Путь чипсов в массы был ещё более долгим — больше трёх десятилетий за ними оставался статус дорогого блюда, пока предприимчивому кливлендскому владельцу небольшого кафе Уильяму Тэппендену не потребовалось увеличить продажи из-за угрозы обанкротиться. И он решил готовить и продавать блюдо буквально на улице — по сути, это был новый вариант стрит-фуда. А когда в предвоенные годы уже ХХ века чипсы придумали расфасовывать в герметичную упаковку, они окончательно поселились на полках магазинов, завоевав уже мировую популярность как дешёвый и доступный снек.