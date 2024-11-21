Полезные приёмы для стирки

Казалось бы, что может быть сложного в стирке, ведь есть стиральная машина, которая делает все сама. Однако недостаточно просто загрузить вещи в барабан: важно подобрать правильный режим, подумать, чем вывести пятна, с которыми не справляется порошок, знать, как сушить одежду, чтобы избежать деформирования.

Прием 1: Стирайте носки в холодной воде

Прием 2: Смазывайте одежду пеной для бритья

Прием 3: Растягивайте одежду детским шампунем

Прием 4: Используйте сетчатый мешок

Прием 5: Отжимайте одежду сухим полотенцем

Прием 6: Стирайте кепки в посудомойке

Прием 7: Гладьте утюжком для волос

Прием 8: Заливайте спортивную одежду уксусом

Прием 9: Удаляйте пятна мелом

Прием 10: Нагревайте вещи феном

Прием 11: Стирайте вещи вместе с фольгой

Делимся несколькими приемами, чтобы стирка была простой и быстрой.Холодная вода не даст пятнам въестся в ткань.Неожиданно, но факт: чтобы загрязнения еще больше не въелись в ткань носков, их нужно стирать в холодной воде. Дело в том, что на изделиях присутствуют пятна белкового происхождения (пот), которые не только считаются самыми стойкими, но и «сворачиваются» под воздействием высоких температур. Если вы постираете носки в горячей воде, от следов пота уже не получится избавиться. Поэтому тщательно подбирайте температуру, прежде чем приступать к выведению пятен.Пена для бритья убирает пятна от косметики.Косметика – это здорово, но только когда она на лице, а не на одежде. Если вы часто стали замечать на вещах следи от туши, помады, тонального крема, держите в шкафчике в ванной пену для бритья (можно самую дешевую). Нанесите средство на загрязненные участки, подождите 10-15 минут, а затем постирайте одежду обычным способом. Пена поможет в том случае, если привычные моющие средства оказались бессильны.Замочите деформированную одежду в воде с детским шампунемДавайте признаемся честно: у многих из нас после неудачной стирки садился свитер (к слову, о неправильном выборе режима).Если раньше вы просто прощались с любимой вещью, потому что не знали, как ее можно спасти, то теперь можете попробовать вернуть ей первоначальный внешний вид. Для этого вам понадобится обычный детский шампунь. Добавьте две столовых ложки с таз с теплой водой, опустите в него свитер и оставьте на 20-30 минут.По истечении времени достаньте одежду и аккуратно отожмите, но не до конца, чтобы она оставалась слегка мокрой. Расправьте свитер, натяните до привычных размеров и оставьте сохнуть на горизонтальной поверхности. Можно застелить стол махровым полотенцем и положить вещь сверху. Эта простая хитрость поможет вернуть первоначальную форму.В сетчатом мешке удобно стирать мелкие вещи.Если ваши носки после стирки тоже куда-то испаряются или остаются, но по одному экземпляру из пары, самое время приобрести специальный мешочек для стирки белья. Их можно найти на маркет-плейсе или в обычном хозяйственном магазине, цена будет в районе 200 рублей.В такие сетки можно складывать не только носки, но и другие мелкие вещи, которые периодически теряются после стирки, например, нижнее белье. После того, как вы «загрузили» мешочек, застегните молнию, спрячьте собачку и положите в барабан. Подобные сетки выдерживают температуру до 90 градусов, поэтому можете выбирать любой режим.Заверните свитер в сухое полотенце.Если вы привыкли стирать не равномерно в течении недели, а один раз на выходных, когда в корзине накопится достаточное количество одежды, тогда этот лайфхак вам точно пригодится. Чтобы одежда быстрее высыхала и «уступала место» другим постиранным вещам, заворачивайте ее в сухие полотенца, кладите в барабан стиральной машины и запускайте режим «Отжим». Полотенце впитают лишнюю влагу, и одежда высохнет намного быстрее.В посудомойке кепки не деформируютсяСейчас эта хитрость не слишком актуальна, но летом, когда на улицу нельзя будет выйти без головного убора из-за жары, она точно пригодится. Итак, если вы носите кепки, советуем стирать их не в стиральной, а в посудомоечной машине. Кладите головные уборы на верхнюю полку и запускайте полный цикл. Только перед этим проверьте посудомойку на наличие кусочков еды – вряд ли вы хотите, чтобы они оказались на козырьке. При такой стирке кепки точно не потеряют первоначальную форму и не будут заламываться.Утюжком удобно гладить рубашку.На некоторых вещах есть труднодоступные участки, которые очень сложно прогладить стандартным утюгом, например, воротник, манжеты, оборки на блузе, участки возле пуговиц. Для этих целей идеально подойдет выпрямитель для волос. Он отлично справится с глажкой и сделает одежду опрятной. Только перед тем, как приступать к процедуре, обязательно проверьте, чтобы на пластинах не было остатков лака и прочих стайлинговых средств, иначе вы можете испортить одежду.На заметку: Если вы поехали на отдых или в командировку и в отеле не оказалось полноценного утюга, выпрямитель окажется очень кстати. Конечно, полностью погладить вещь он не сможет, но убрать самые серьезные и раздражающие складки на ткани – вполне.Уксус поможет избавиться от неприятного запахаЧасто ходите в спортзал, на пробежку или профессионально занимаетесь спортом? Тогда вы наверняка знаете, как сложно отстирать одежду после тренировки. Неприятный аромат остается даже после полноценной стирки с кондиционером. Чтобы запах пота не преследовал вас, замочите грязную одежду в растворе уксуса. Возьмите таз, налейте в него холодной воды, добавьте 100 миллилитров белого уксуса и оставьте вещи примерно на час. После этого постирайте одежду обычным способом – от запаха не останется даже следа.Кстати, уксус пригодится и в процессе стирки постельного белья. Добавляйте половину стакана прямо в барабан – эта хитрость позволит не только сделать белье более мягким и сохранить насыщенность цвета, но также удалит стойкие запахи, которые въелись в ткань.Свежие жирные пятна нужно натирать меломВывести из ткани жирные пятна – задача со звездочкой, поэтому неудивительно, что большинство вещей переходят в разряд половых тряпок. Но не сегодня! Если вы заметили на одежде загрязнения, возьмите кусочек мела и протрите им свежее пятно. Он впитает в себя большую часть жира, и потом вещь смело можно будет отправлять в стиральную машину.Стойкие загрязнения на одежде нужно прогреть феном.Как только вы отпускаете детей играть на улицу, мысленно нужно готовиться к большой стирке. Скорее всего, они запачкают одежду травой, землей, а сверху еще и разольют на себя сок или какао. К счастью, даже такие стойкие пятна можно вывести, поэтому не торопитесь отправлять вещи в мусорное ведро.Возьмите фен, включите горячий воздух и хорошо прогрейте пятна. После этого натрите их хозяйственным мылом или другим средством для стирки и положите в стиральную машину. Благодаря повышению температуры загрязненных участков порошок будет действовать более эффективно, и по окончании стирки вы достанете из барабана абсолютно чистые вещи.Положите в стиральную машину шарик из фольги.Если одежда сильно электризуется, но антистатиком вы не хотите пользоваться из-за специфического запаха, кладите в барабан несколько шариков фольги. В ее состав входит алюминий, который прекрасно поглощает заряд электростатики. Вот такой простой, но эффективный секрет.