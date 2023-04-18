Культ чоколатля: почему европейцы поклонялись какао?

Первый горячий шоколад сильно отличался от современного. Варили его по особому рецепту. Ингредиенты были непривычными и придавали напитку странный вкус. Но людям нравилось.
Когда какао-бобы дороже денег
Во время первой «встречи» у какао и европейцев отношения не сложились. Долгое время секретом бобов владели ацтеки. В конце XV века на континент приплыли первые европейцы. Считается, что первым белым человеком, вкусившим какао, был Христофор Колумб. После очередной попытки найти путь в Индию экспедиция наткнулась на неведомые земли. Мореплавателей встретили туземцы. И не с пустыми руками. Местные жители щедро одарили гостей. Колумб получил экзотические фрукты, разнообразные специи и странные орехи. Мореплавателю они чем-то напомнили миндаль. Он обратил внимание, что к невзрачным орехами туземцы относятся с трепетом. Чуть стоило одному упасть, его бережно поднимали и укладывали на место. Колумб погрузил дары на корабли. Все, кроме какао. Дело в том, что напиток, приготовленный из орехов, путешественнику ужасно не понравился.
Туземцы не просто берегли бобы, они их боготворили. И даже сделали собственной валютой. Небольшие подсохшие миндалевидные орехи обменивали на любые товары. Были и собственные «фальшивомонетчики». Хитрили искусно: вытаскивали из стручков бобы и подменяли камнями. Продавали, соответственно, как только что собранные растения.
Открытие шоколада и его невероятных свойств
Следующего почтенного гостя — конкистадора Кортеса — шоколад тоже не впечатлил. Путешественник прибыл с семью сотнями воинов на современный полуостров Юкатан. Цель Кортеса была проста — захватить новые земли. Причём любыми средствами. Туземцы, увидев путешественника, приняли его за бога. И неудивительно. Более всего туземцы почитали Кетцалькоатля, который, согласно поверьям, ушёл в сторону солнца. А теперь представьте пришествие Кортеса. Мореплаватель спустился на берег и зашагал навстречу племени с крестом в руках. Сзади его фигуру подсвечивало солнце. Само собой, религиозные туземцы приняли Кортеса за вернувшегося Кетцалькоатля. Мореплавателя угостили напитком бога — горячим шоколадом. Но Кортес тоже его не оценил.
Однако Кортес оказался дальновиднее. Несмотря на неприятный вкус, он отметил питательность напитка. Шоколад отлично бодрил и прибавлял сил. Какое-то время после употребления напитка можно было не думать о еде. Об этом Кортес немедленно сообщил своему вассалу — королю Священной Римской Империи Карлу V. Он даже отправил ему несколько странных бобов. Подарок королю не понравился. Кортес покинул туземцев, предварительно устроив кровавое побоище. Его небольшое войско перебило почти всех. Король Монтесума, который гостеприимно принял Кортеса во дворце, был жестоко убит. С этого момента хозяином земель фактически стала Испания.
Большая партия какао-бобов прибыла во дворец Карла V через несколько лет. К этому моменту все уже забыли об экзотических плодах. В этот раз монарх распробовал продукт. Точнее, как и Кортес, обратил внимание на чудесные свойства. Следует отметить, что в то время шоколад готовили по рецепту туземцев. Он подавался холодным, вспененным и с большим количеством перца. Соответственно, вкус был неприятный. Поэтому несколько веков никто не воспринимал шоколад как десерт. Скорее, как действенную, но отвратительную микстуру.
От горькой микстуры до изысканной сладости
В 1595 году всё, что касалось шоколада, попало под государственную тайну. Наконец монархи осознали, какое сокровище попало им в руки. За соблюдением секретности следили строго. Всего за время действия «шоколадной тайны» агентура короля поймала и казнила более 80 человек. В течение ста лет какао-бобы использовались для лечения знатных людей и содержания армии. Шоколад продавался только в аптеках и только по специальным предписаниям. Всё изменилось в XVII веке.
В начале XVII века из рецептуры исчез перец. Можно предположить, как это изменило вкус напитка. Острую специю заменил мёд. Потом и вовсе начали добавлять сахар. Гурманы сдабривали напиток ванилью. Единственное, что осталось от ацтеков — традиция взбивать полученную смесь до пены. В 1631 году впервые в ходе экспериментов были доказаны лечебные свойства какао. Напиток спасал от раздражительности и расстройства желудка. Кроме того, отлично справлялся с выдуманными недугами ипохондриков. Вместе с популярностью росла и цена шоколада. В XVII веке только зажиточный человек мог позволить себе чашку чоколатля. Мультимиллионеры, монархи и влиятельные люди — единственные члены клуба почитателей бодрящего напитка в XVII веке.
Впрочем, далеко не все понимали вкус шоколада. Например, его ненавидели пираты. Однажды они даже отправили солидный шоколадный груз на дно. Капитан пиратского судна, захватив транспортный испанский корабль, принял бобы за овечий навоз. Но аристократия просто помешалась на шоколаде. Среди католиков даже разгорелась дискуссия о том, можно ли употреблять напиток во время поста. Как известно, чувственных наслаждений в этот период следует избегать. Для решения спора чашку свежесваренного шоколада преподнесли Папе Римскому. Как примерный католик, Папа не был знаком с шоколадом. Сделав глоток, он заключил, что напиток не представляет угрозы для поста. Просто потому, что подобная гадость никому не может доставить удовольствия. Несмотря на то, что перец заменили мёдом, шоколад всё ещё был очень крепким. Терпким и очень непривычным для европейцев. С первого раза распробовать его не получалось.
Последователи культа чоколатля
Испанцы долго держали шоколад в своих руках. На протяжении почти трёх веков действовала абсолютная монополия. Испания отправляла бобы в Европу за баснословные деньги. Однако утечка ценной информации всё-таки произошла. Первыми секрет шоколада заполучили голландцы. Затем собственные производства открылись в Германии, Польше, Англии и Бельгии. Шоколада в Европе стало ещё больше. Родился настоящий культ чоколатля.
В XVIII веке шоколад, наконец-то, признали десертом. Этому поспособствовали англичане, которые догадались добавлять в напиток молоко. Оно снижало тонизирующий эффект, но делало вкус более мягким. Богатые и респектабельные граждане Европы традиционно выпивали чашку горячего шоколада на десерт. Постепенно напиток покинул аптекарские витрины и переехал в кондитерские. Стоимость шоколада снизилась за счёт того, что страны построили собственные производства. Вспененные какао-бобы открыли свой вкус широкому кругу потребителей. Все были в восторге.
Существовали своеобразные правила распития шоколада. Напиток готовили в высоких чайниках с узкими короткими носиками со встроенными взбивалками. Подавали дымящийся шоколад в фарфоровых чашках. Распитие шоколада приравнивали к хорошим манерам. Больше всего с ума по напитку сходили женщины. Ведь медики уверяли, что шоколад — ещё и сильный афродизиак.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии