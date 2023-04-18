10 диснеевских персонажей с неоднозначной историей

Считается, что у копании Disney непогрешимая репутация. Все фильмы и мультфильмы студии можно смотреть как взрослым, так и детям. Проще говоря, шедевры Disney идеально «вылизаны», и в них нет места насилию, броской сексуальности, расизму. Однако так ли это на самом деле?

Джессика Рэббит: сексуальный персонаж из мультиков Диснея









Начнём с простого, так как Джессика Рэббит — один из самых ярких и противоречивых персонажей Disney. Длинноногая красотка в красном платье, которое едва прикрывало грудь, состояла в браке с зайцем. По меркам Disney Джессика Рэббит — гиперсексуальный и крайне вызывающий персонаж. Уже одно её появление в мультике выглядит как провокационный жест. Однако Джессика знаменита не только этим. В первых версиях мультика аниматоры довольно своеобразно подошли к прорисовке сцен, где у нарисованной красотки развевается платье. Например, когда Джессика вылетает из

Вороны из мультика Дамбо: расовые стереотипы Диснея







Если вы помните, в мультфильме «Дамбо» были такие персонажи — хулиганистые деревенские вороны. Вели персонажи себя специфически. Но интересно не это. Главного задиру звали Джим Кроу. Любого американца, знакомого с историей страны, такое совпадение повергнет в шок. Дело в том, что в начале XX века в США действовали законы о расовой сегрегации. Проще говоря, «цветные» граждане были неравны в правах с белыми людьми. Как думаете, как назывались эти правила? Законы

Сиамцы из мультика «Леди и бродяга»: расистская пропаганда или нет?







Эти кошки — другой пример скрытого расизма в мультиках Disney. Студия в принципе не любила изображать кошек в образе кошек. Постоянно эти животные обретали человеческие черты. Так вот, сиамские кошки из мультика «Леди и бродяга» не просто были очеловечены, но и получили определённые расовые признаки. Вспомните, у них были узкие раскосые глаза и мелкие кривые зубы. А ещё они были похожи, как две капли воды. Кроме того, сиамцы имели скверный и довольно злобный характер и очень странно искажали слова. Их речь и правда напоминает китайский английский. При этом все персонажи мультика

Сиамский кот из мультика «Коты-аристократы»: опять расизм?







В мультфильме «Коты-аристократы» Disney продолжает тему сиамских котов. Они всё так же имеют раскосые глаза, до боли напоминающие азиатский разрез. Их шерсть всё так же имеет светло-коричневый оттенок, который тоже почему-то напоминает цвет кожи китайцев. Но здесь мультипликаторы пошли дальше. В одном из эпизодов кошка вдруг начинает стучать по барабанам и использует для этого китайские палочки! Она даже держит их соответственно. Этот отрывок — лишь маленький эпизод большой сцены, где все танцуют и поют. Однако

Сиамские коты из мультика «Чип и Дейл»: третий из пропагандистских мультфильмов про азиатов







Завершает трилогию азиатских расистских образов от Disney сиамская парочка из мультика про двух смелых бурундуков. Здесь коты уже не танцуют и не поют. Вместо этого они владеют подпольным игорным бизнесом. Кстати, одеты персонажи в костюмы, которые очень напоминают китайские халаты. Напомним, что мультик вышел на экраны гораздо позже первых двух работ с сиамцами — в девяностых годах. И вроде бы расовые настроения должны были уже поутихнуть. Однако Disney демонстрирует, что для рядового американца всё так же продолжают существовать, например, стереотипы об

Рыжеволосая женщина-пират: сексизм Диснейленда



Фото: Inside the Magic



Диснейленд — тоже часть богатого наследия империи. И даже тут встречаются неоднозначные персонажи. Примерно 50 лет назад в парке появился аттракцион с пиратами. Тогда он пользовался огромным успехом. Прямо перед зрителями актеры в красочных костюмах совершали обычные пиратские дела. Например, продавали украденных ранее женщин. Особенно среди них выделялась рыжеволосая дама в малиновом платье. Что хотели сказать в Disney, добавив в аттракцион столь яркий символ женского начала и превратив его в товар? В 2018 году американские

Коренные американцы в мультике «Питер Пэн»: и снова расистская пропаганда?







Почти во всех мультфильмах Disney изображает индейцев варварами и дикарями. Например, в анимационной работе «Питер Пэн» коренные американцы предстают зрителям как грубые и примитивные люди, особенно когда как бы невзначай идёт их сравнение с белыми детьми. Нужно отдать должное, что в пьесе «Питер Пэн», которая

Дональд Дак: Дисней против нацистов







Думаете, что знаменитый Дональд Дак уж точно имеет прозрачную историю? Да, все уже знают о неоднозначном случае с курицей на праздничном столе, за которым восседали утки. Случались с Дональдом и более странные истории. Например, в одном из эпизодов ему приснилось, что он работает на нацистском заводе. На

Оранжевая птица: жертва гомофобии



Фото: Diz Avenue



Оранжевая птица — уникальный персонаж, который украшал тематический парк первые десять лет его работы. С этим героем произошла довольно странная история, которую предпочитают не разглашать. Персонаж был нарисован на заказ и представлял собой птицу с апельсином вместо головы. Нетрудно догадаться, что использовался герой для рекламы сока. Оранжевая птица стала невероятно популярной, и про неё начали писать песни. В том числе и Анита Брайант. Когда певица начала выступать с песнями во Флориде, случился

Дядюшка Ремус: юмор Диснея на тему рабства







Скорее всего, вы даже не подозреваете о существовании этого персонажа. Дядюшка Ремус — действительно старый герой. В 1946 году на экраны вышел фильм «Песня Юга». Кстати, в этой работе впервые анимация сочеталась с игрой живых актёров. Одним



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram Начнём с простого, так как Джессика Рэббит — один из самых ярких и противоречивых персонажей Disney. Длинноногая красотка в красном платье, которое едва прикрывало грудь, состояла в браке с зайцем. По меркам Disney Джессика Рэббит — гиперсексуальный и крайне вызывающий персонаж. Уже одно её появление в мультике выглядит как провокационный жест. Однако Джессика знаменита не только этим. В первых версиях мультика аниматоры довольно своеобразно подошли к прорисовке сцен, где у нарисованной красотки развевается платье. Например, когда Джессика вылетает из машины , полы платья раскрываются, оголяя нижнее бельё. Так вот, существует версия, что бельё появилось в более поздних версиях. Первоначально мультипликаторы отрисовали персонажа, так сказать, анатомически точно.Если вы помните, в мультфильме «Дамбо» были такие персонажи — хулиганистые деревенские вороны. Вели персонажи себя специфически. Но интересно не это. Главного задиру звали Джим Кроу. Любого американца, знакомого с историей страны, такое совпадение повергнет в шок. Дело в том, что в начале XX века в США действовали законы о расовой сегрегации. Проще говоря, «цветные» граждане были неравны в правах с белыми людьми. Как думаете, как назывались эти правила? Законы Джима Кроу! Назвали их так в честь комического персонажа. В мультике Джим Кроу — наглая ворона чёрного цвета, одетая в вызывающую деревенскую одежду. Все вороны вели себя соответственно: развязно, не соблюдая норм приличия. Однако эти же вороны были единственными существами, кто по-доброму относился к слонёнку. Неужели совпадение?Эти кошки — другой пример скрытого расизма в мультиках Disney. Студия в принципе не любила изображать кошек в образе кошек. Постоянно эти животные обретали человеческие черты. Так вот, сиамские кошки из мультика «Леди и бродяга» не просто были очеловечены, но и получили определённые расовые признаки. Вспомните, у них были узкие раскосые глаза и мелкие кривые зубы. А ещё они были похожи, как две капли воды. Кроме того, сиамцы имели скверный и довольно злобный характер и очень странно искажали слова. Их речь и правда напоминает китайский английский. При этом все персонажи мультика считают сиамцев коварными и довольно неприятными личностями.В мультфильме «Коты-аристократы» Disney продолжает тему сиамских котов. Они всё так же имеют раскосые глаза, до боли напоминающие азиатский разрез. Их шерсть всё так же имеет светло-коричневый оттенок, который тоже почему-то напоминает цвет кожи китайцев. Но здесь мультипликаторы пошли дальше. В одном из эпизодов кошка вдруг начинает стучать по барабанам и использует для этого китайские палочки! Она даже держит их соответственно. Этот отрывок — лишь маленький эпизод большой сцены, где все танцуют и поют. Однако промелькнувший персонаж оставляет стойкое ощущение, что режиссёр явно что-то имел в виду. Кроме того, в песне, которую исполняют сиамские коты, периодически проскальзывают слова «Шанхай», «Гонконг», «печеньки всегда ошибаются».Завершает трилогию азиатских расистских образов от Disney сиамская парочка из мультика про двух смелых бурундуков. Здесь коты уже не танцуют и не поют. Вместо этого они владеют подпольным игорным бизнесом. Кстати, одеты персонажи в костюмы, которые очень напоминают китайские халаты. Напомним, что мультик вышел на экраны гораздо позже первых двух работ с сиамцами — в девяностых годах. И вроде бы расовые настроения должны были уже поутихнуть. Однако Disney демонстрирует, что для рядового американца всё так же продолжают существовать, например, стереотипы об азиатах . Они всё такие же хитрые, коварные и злые.Диснейленд — тоже часть богатого наследия империи. И даже тут встречаются неоднозначные персонажи. Примерно 50 лет назад в парке появился аттракцион с пиратами. Тогда он пользовался огромным успехом. Прямо перед зрителями актеры в красочных костюмах совершали обычные пиратские дела. Например, продавали украденных ранее женщин. Особенно среди них выделялась рыжеволосая дама в малиновом платье. Что хотели сказать в Disney, добавив в аттракцион столь яркий символ женского начала и превратив его в товар? В 2018 году американские общественники не стали в этом разбираться. Они просто убрали персонаж. И заменили его первой в истории аттракциона пираткой, всё с теми же рыжими волосами. Публика восприняла нововведение двояко. Одни согласились, что первоначальный персонаж граничит с сексизмом. Другие возмутились, что общественные настроения искажают подлинность событий тех времён.Почти во всех мультфильмах Disney изображает индейцев варварами и дикарями. Например, в анимационной работе «Питер Пэн» коренные американцы предстают зрителям как грубые и примитивные люди, особенно когда как бы невзначай идёт их сравнение с белыми детьми. Нужно отдать должное, что в пьесе «Питер Пэн», которая послужила основой для мультика, индейцев изображали точно так же. Коренные американцы представлены как люди с красной кожей, тела которых блестят от масла. В руках они несут томагавки и ножи, а пояса их украшены скальпами. Таким образом в Disney просто усилили стереотип, который уже сложился в обществе на тот момент.Думаете, что знаменитый Дональд Дак уж точно имеет прозрачную историю? Да, все уже знают о неоднозначном случае с курицей на праздничном столе, за которым восседали утки. Случались с Дональдом и более странные истории. Например, в одном из эпизодов ему приснилось, что он работает на нацистском заводе. На кадрах отчётливо видно, как Дональд Дак зачитывается книгой «Майн Кампф». Мультик даже выиграл Оскар. Студия позже призналась, что серия с нацистами была выпущена для того, чтобы поддержать правительство США во время Второй мировой войны с помощью высмеивания нацистов.Оранжевая птица — уникальный персонаж, который украшал тематический парк первые десять лет его работы. С этим героем произошла довольно странная история, которую предпочитают не разглашать. Персонаж был нарисован на заказ и представлял собой птицу с апельсином вместо головы. Нетрудно догадаться, что использовался герой для рекламы сока. Оранжевая птица стала невероятно популярной, и про неё начали писать песни. В том числе и Анита Брайант. Когда певица начала выступать с песнями во Флориде, случился неприятный конфуз. Брайант была, как бы сейчас сказали, гомофобом. А штат Флорида, напротив, боролся с дискриминацией. В итоге на весь репертуар певицы наложили табу. И на оранжевую птицу тоже, так как она ассоциировалась с нетолерантной Брайант.Скорее всего, вы даже не подозреваете о существовании этого персонажа. Дядюшка Ремус — действительно старый герой. В 1946 году на экраны вышел фильм «Песня Юга». Кстати, в этой работе впервые анимация сочеталась с игрой живых актёров. Одним из главных героев был темнокожий старик с седой бородой, который пел знаменитую песню «Zip-a-Dee-Doo-Dah». Весь фильм старик рассказывал белому мальчику, каково жить и работать на плантации. Однако противоречивость персонажа не в этом. В самой песенке поётся о беззаботной жизни. Теперь представьте всю нелепость ситуации: песню о свободе и счастье исполняет темнокожий раб. Очень странное чувство юмора было в компании Disney.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:

Если внимательно присмотреться к некоторым персонажам и деталям знаменитых мультиков, открывается спрятанный смысл. На самом ли деле аниматоры «зашивали» в мультики неприличные намёки? Наша подборка поможет вам разобраться, скрывал ли что-то Уолт Дисней в своих работах и если да — на что он намекал зрителям?