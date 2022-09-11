Мороженое в СССР

Мороженое. Это любимое лакомство у наверное всех детей. Да и многие взрослые тоже не против полакомиться этим сладким десертом. Многие до сих пор с ностальгией вспоминают вкус того самого пломбира, который пробовали в детстве. Я не буду сравнивать современные и старые виды мороженного, технологии их производства. Я просто хочу вспомнить старое мороженое из детства, которое ушло навсегда.



Была распространённая байка, что интуристы считали: В СССР нужно приезжать по трем причинам – посмотреть балет, сходить в цирк и отведать мороженого. Не знаю, правда это или нет, но мороженое действительно было замечательным.







Наибольшей популярностью в Союзе пользовался обыкновенный пломбир в обыкновенном вафельном стаканчике (особым везением считалось, когда вафельный стаканчик хрустел). До 80-х он стоил 19 коп., и сдача в одну копейку, естественно, доставалась продавщице. Потом до властей дошло, что это неправильно и пломбир стал стоить ровно 20 копеек. Самое вкусное мороженное в вафельных стаканчиках Советского Союза продавалось, наверное, в московских ЦУМе, ГУМе и «Детском мире».







Ассортимент мороженого в разных городах бывал разный. Например в горде, где прошло всё моё детство, было только 4 вида мороженого: щербет, молочное, сливочное и пломбир. Ну были ещё вариации с упаковкой – брикет, бумажный стакан с палочкой и вафельный стаканчик. Цена была, если не ошибаюсь, 10 копеек молочное и щербет, 13 копеек сливочное, 18 копеек брикет пломбира и 20 копеек за вафельный стаканчик пломбира.

Это в 80-еПриезжая в крупные города (в Москву или Ленинград) я узнавал, что бывают и другие сорта мороженого. В первую очередь очень хотелось попробовать «Эскимо». Мороженое на палочке да ещё и в шоколаде было чуть ли не верхом желания ребёнка (я про себя сейчас говорю).Мороженое в картонных и вафельных стаканчиках продавалось без всякой упаковки. Сверху порции был «прилеплен» бумажный кружок с указанием производителя, цены, ГОСТа и еще чего-то, и этот кружок некоторые несознательные граждане часто лепили куда не попадя.И были еще «Кафе-мороженое», где в мороженицы с ложечкой накладывались разноцветные шарики белого, крем-брюле, шоколадного, орехового, розового мороженого. Всё это могло сверху поливаться жидким шоколадом или фруктовыми сиропами и джемами, и посыпаться ядрышками лесных орехов или тертым шоколадом. В тех специализированных кафе (или в простых ресторанах) встречались даже такие изыски, как мороженое с шампанским, с коньяком, и ликерами, и даже мороженное с горящим наверху кусочком сухого спирта.Эра мороженого в Советском Союзе стартовала в 1936 году, когда нарком продовольствия Анастас Микоян, после своего визита в Америку, сформулировал главную задачу: «сделать мороженое массовым продуктом, выпуская его по доступным ценам». А через год с конвейера сошла первая партия лакомства. Его выпускали по единому ГОСТу, поэтому в каждом городе страны граждане кушали одни и те же виды мороженого. Правда, до провинции ассортимент мороженого доходил в урезанном варианте. Настоящим символом эпохи стало эскимо. Рекламировать новый продукт решили при помощи пингвина, ассоциирующегося у потребителя с холодом и, видимо, с экзотикой . Первые десятилетия советское эскимо было исключительно продуктом ручной работы: каждую глазированную порцию упаковщицы бережно заворачивали в бумагу. Палочку, кстати, прикладывали отдельно. И только в 1947 году, с появлением специального оборудования, выпуск эскимо стал более масштабным (его начали изготавливать не только в столице), а само мороженое приобрело вид «того самого» эскимо на палочке.Мы едим мороженое в 30-градусную жару и в 25-градусный мороз, и ежегодно, по статистике, «уничтожаем» более полумиллиона тонн любимого лакомства, некоторые виды которого дошли до нас с советских времен.Своим легендарным вкусом советское мороженое обязано единому ГОСТу, который в документации значился под индексом 117-41. Он был введен в марте 1941 года и считался чуть ли не самым жестким в мире – только натуральные составляющие, и никакой «химии»!Стойко вынести операцию по удалению миндалин советский ребенок мог только тогда, когда узнавал, что весь послеоперационный период его будут кормить мороженым за государственный счет. Скорее всего, самым любимым – пломбиром. Но ведь и родителям можно было, пользуясь случаем, заказать мороженое, какое-нибудь необычное и редкое. Выбор часто падал на то, в котором совмещались гастрономические грезы всех советских детей – мороженое и пирожное в одной упаковке. Сливочное мороженое в вафельном стаканчике, украшенное бледной розочкой из крема, стоило 19 копеек. Его и сегодня можно найти в магазинах, при этом внешний вид и так любимая в детстве розочка не претерпели, кажется, существенных изменений. Легендарным мороженым стало мороженое из Главного универсального магазина. В вафельном стаканчике – крем-брюле, шоколадное, сливочное – первое, с чем у нескольких поколений ассоциируется ГУМ. Его до сих пор производят в самом ГУМЕ, при этом секрет его вкуса хранится в глубокой тайне. В производственный цех не пускают не только посторонних – журналистов и любопытных, но даже сотрудников магазина. Мороженое, ставшее со временем культовым, начали продавать в главном универсальном магазине 3 июля 1954 года. Всего гумовского мороженого существует девять видов. Наибольшей популярностью до сих пор пользуется пломбир.А это-очередь в кафе Пингвин…не меньше, чем в мавзолей. Шарик цветного «химического» мороженого-50 коп. 90-е годы, тогда все рвались попробовать заграничное.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)