Лучшие документальные фильмы о Уолл-стрит
Есть много документальных фильмов на тему финансовой отрасли и в частности о жизни Уолл-стрит. Если тема финансов, форекса, акций вам интересна, то вы наверняка оцените подборку лучших документальный фильмов о Уолл-стрите. Каждый из этих фильмов рассказывает о различных аспектах Нью-йоркской фондовой бирже, торговли на рынке форекс, манипуляциями с акциями и облигациями и не только.
1. Инсайдеры — документальный фильм посвященный финансовому кризису 2007-2010. В главных ролях – Мэтт Деймон. В фильме дают интервью известные политики, трейдеры и банкиры. Многие критики назвали его лучшим фильмом года.
2. Enron. Самые смышлёные парни в этой комнате. Документальный фильм снятый в 2005 году. Фильм повествует о коллапсе корпорации Enron, переросшем в серию уголовных дел. Также фильм хорошо показывает как повлияли трейдеры на Калифорнийский электрический кризис В фильме дают интервью бывшие менеджеры, репортеры и аналитики компании.
3. Капитализм: История любви. Фильм Майкла Мура посвященный мировому финансовому кризису и приходе к власти Барака Обамы. Фильм хорошо отражает аспекты стимулирования экономики США.
4. Корпорация — фильм вышедший на экраны всего мира. В фильме показано, как появляются корпорации, как они влияют на жизнь людей.
5. Сериал Воины Уолл Стрит. Документальный сериал рассказывает о том, как зарабатывают деньги брокеры с Уолл-стрит. Режиссеры позволяют зрителям взглянуть на будни тех, кто в течении дня делает целое состояние. Если вы хоть чуть-чуть знакомы с рынком форекс, форекс-конкурсами и другими аспектами торговли на бирже, этот фильм несомненно вам понравится.
6. Восхождение денег. Документальный фильм снятый по книге профессора Найла Фергюсона. В фильме рассматриваются такие аспекты как история денег, кредиты, банковское дело.
7. Миллиард долларов в день. Документальный фильм о торговле валютой. Фильм был создан британской вещательной корпорацией в 1985 году. Сюжет сосредоточен вокруг трех трейдеров живущих в разных городах – Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге.
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