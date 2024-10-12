Станции-призраки, которых нет ни на одной карте

Довольно пугающее определение «станция-призрак» придумали диггеры, любящие пробраться поглубже и найти подземное укрытие посекретнее. В качестве таких мест отлично подходили заброшенные или недостроенные станции метрополитена — а такие были практически в каждом крупном мегаполисе мира. Подавляющее большинство станций-призраков появилось во время Второй мировой войны: какие-то были использованы в качестве бомбоубежища, а какие-то были просто разрушены. Мы внимательно изучили архивы и нашли для вас семь загадочных станций метрополитена, которых нет ни на одной карте и где никогда не останавливается поезд.
Нордбанхоф
Берлин, Германия
В немецком есть специальное слово, обозначающее станцию-призрак: Geisterbahnhöfe. Его ввели в обиход во время разделения города на две части: стена отделяла Восточный Берлин от Западного, а поезда метро, шедшие под землей, просто не останавливались на восточных станциях. Люди могли из окон наблюдать, как приходят в запустение эти помещения, бывшие ключевыми хабами столицы.
Сити Холл
Нью-Йорк, США
City Hall Station считается 12-ой самой красивой станцией метро в мире. Она функционировала с 1904 года по 1945, в котором закрылась навсегда. Архитекторы не предусмотрели возможность апгрейда станции: новые, более длинные составы просто не могут здесь останавливаться. Тем не менее, Сити Холл до сих пор открыта для экскурсий.
Круа-Руж
Париж, Франция
После начала Второй мировой войны, парижский метрополитен стал работать только в центральном округе. В 1945 году почти все заброшенные станции был вновь введены в эксплуатацию, или объединены с другими платформами. Единственным исключением осталась Croix-Rouge, куда сейчас, по слухам, водят экскурсии местные диггеры.
Рэйс Стрит
Цинциннати, США
В этом городе вся система метро — призрачные станции. В начале 20-го века, автомобили и конные экипажи заполонили город. Мэрия решила перевести часть траффика под землю. К сожалению, обвал фондового рынка в 1929 году поставил на этих планах крест: туннели были заброшены — судя по всему, навсегда.
Олдвич
Лондон, Англия
Лондон обладает старейшим метро в мире. Естественно, что здесь можно насчитать сразу несколько станций-призраков. Остановка Aldwych использовалась как бомбоубежище во время Второй мировой войны, после которой так и не была введена в эксплуатацию вновь. Зато местные интерьеры полюбились киношникам: Олдвич можно увидеть в «28 недель спустя» и «Шерлоке».
Альберти Норте
Буэнос-Айрес, Аргентина
Станция Alberti Norte открыта в 1913 году и закрыта в 1953: она располагалась слишком близко к другой станции на линии и поезда просто не могли развить нужную скорость до следующей остановки. В 1980-х годах некоторые вагоны были оснащены дисплеями, на которых пассажиры могли видеть эту станцию-призрак.
Камлинге
Стокгольм, Швеция
В 1970-х годах, Стокгольм начал экспансию на окружающие пригороды. Местность Kymlinge было решено присоединить к мегаполису, архитекторы уже распланировали новую ветку метро и даже начали постройку первой станции. Но планы так и остались планами: сейчас недостроенная станция находится посреди неразвитого района, где большая часть территории вообще относится к государственному заповеднику.
Станция Советская
Москва, Россия
Мало кто слышал о станции «Советская», которую было начали строить во второй очереди московского метрополитена. Она должна была располагаться между «Театральной» и «Маяковской», но затем проект засекретили. Спустя некоторое время появилась информация, что на месте «Советской» был построен сверхукрепленный бункер для подземного штаба самообороны города.
Валькирия Пласс
Осло, Норвегия
Крест на эксплуатации этой станции поставил сам город: резкое увеличение числа жителей Осло заставило местное управление решать транспортную проблему в срочном порядке. Valkyrie Plass, открытая еще в 1928 году, была настолько устаревшей технически, что эксплуатировать ее могли бы только вагоны позапрошлого поколения.
Коррео
Барселона, Испания
Correos была открыта в 1934 году в качестве конечной станции первой линии метрополитена Барселоны. Она закрылась в 1974 — на реконструкцию, которая так никогда и не закончилась. Старые объявления все еще висят на обшарпанных стенах, что добавляет станции колорита.
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