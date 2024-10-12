Неизвестное пребывание Сальвадора Дали в СССР

Все мы знаем, что Россия меняет людей, но порой даже не подозреваем, насколько сильно…
Из секретного архива КГБ просочились кое-какие материалы. Они демонстрируют, как жил известный испанский маэстро Сальвадор Дали во время своего секретного визита в СССР. Великий художник был женат на русской по имени Гала (Елена) — именно она и подбила Дали на поездку.
Конечно, все это шутка и фотошоп, но сделано талантливо и позволяет почти почувствовать, как это могло быть, если бы Дали и правда посетил СССР. Или, может быть, он все-таки это сделал?
Автор этой серии — Farb Ilya. А теперь смеемся.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии