Неизвестное пребывание Сальвадора Дали в СССР

Все мы знаем, что Россия меняет людей, но порой даже не подозреваем, насколько сильно…







Из секретного архива КГБ просочились кое-какие материалы. Они демонстрируют, как жил известный испанский маэстро Сальвадор Дали во время своего секретного визита в СССР. Великий художник был женат на русской по имени Гала (Елена) — именно она и подбила Дали на поездку.

Давайте посмотрим на архивные снимки!Конечно, все это шутка и фотошоп, но сделано талантливо и позволяет почти почувствовать, как это могло быть , если бы Дали и правда посетил СССР. Или, может быть, он все-таки это сделал?Автор этой серии — Farb Ilya. А теперь смеемся.