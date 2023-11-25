Вот уже 12 лет Сандра Анаклет работает в приюте для обезьян. Фото: Amy Hanes.

Шимпанзе в приюте.

Часто в приют попадают совсем еще крохотные малыши.

Сандре удается наладить контакт с маленькими обезьянками. Фото: Amy Hanes.

Многие из малышей воспринимают Сандру своей *мамой*. Фото: Amy Hanes.

Адаптация новоприбывших обезьян часто занимает несколько недель и даже месяцев.

Три года назад Сандра почти ослеп, но не перестал работать в приюте.

Приют старается помочь обезьянкам вырасти здоровыми и адаптировать их к дикой жизни. Фото: Amy Hanes.

Сандра Анаклет. Фото: Amy Hanes.

Этот парень является лучшей «мамой» для сотен осиротевших обезьян .