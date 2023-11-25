Сырные гренки с хрустящей корочкой и нежнейшим вкусом

Сырные гренки
Если спросить кого-то, что он ест на завтрак, то большинство ответит, что это банальный бутерброд с маслом и сыром. И так изо дня в день. Подобное однообразие происходит не от того, что человек не умеет готовить или же у него нет времени, а просто потому, что он так привык. Не стоит зацикливаться на скучном завтраке, мы предлагаем попробовать сырные гренки.
Натрите сыр на крупной терке.
Необходимые ингредиенты:
• Батон – 1шт;
• Твердый сыр – 150 гр;
• Сметана – 2 ст. л.
• Сливочное масло – 20 гр;
• Зеленый лук;
• Соль, перец по вкусу.
Добавьте в начинку зеленый лук.
Чтобы сделать начинку, натрите твердый сыр на крупной терке, посолите, поперчите, туда же добавьте сметану, сливочное масло (слегка подтаявшее) и тщательно перемешайте.
Туда же отправляйте мелко нарезанный зеленый лук.
Намажьте начинку на тонкие ломтики батона.
Батон необходимо тонко нарезать. И потом каждый ломтик намазать начинкой и выложить на противень, застеленный пищевой бумагой.
Разогрейте духовку до 200 градусов и поставьте туда гренки на 10 минут. Вкуснейшие гренки с хрустящей корочкой и нежной сырной начинкой готовы. Приятного аппетита!
Отправьте гренки в духовку на 10 минут.
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