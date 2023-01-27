Эффективный способ сеять перец, который даст крепкую и здоровую рассаду

Крепкая и здоровая рассада — залог богатого урожая, об этом знает каждый садовод. Для того чтобы не тратить много времени на проращивание семян и уход за рассадой, попробуйте этот эффективный метод, который уже используют многие садоводы.

Данный метод идеально подходит для семян болгарского перца.







Оптимальным временем для проращивания семян перца является период с 20 февраля по 15 марта. Если ваша цель — получить ранний урожай перца, то заниматься рассадой следует с начала февраля. В южных регионах дату посева можно сдвинуть на середину января.

Для того чтобы молодые всходы не погибли от различных бактерий и грибка, нередко находящихся на поверхности семян, посадочный материал необходимо обработать с использованием 3% раствора перекиси водорода. Просто замочите семена в растворе перекиси на 30 минут.

Для проращивания семян подготовьте пластиковый контейнер с крышкой. На дно контейнера поместите сложенное в несколько раз бумажное полотенце и обильно смочите его водой с перекисью водорода из расчёта 5 капель перекиси на 1 столовую ложку воды. При желании можно использовать воду со стимулятором роста.

Выложите обработанные семена на небольшом расстоянии друг от друга и закройте контейнер.







Чтобы семена быстро проросли, поставьте контейнер в теплое место. После того как у семян появятся корни, их можно смело пересаживать в почву. Однако лучше переставить контейнер в солнечное место и дождаться появления семядольных листьев, так можно будет понять, какие саженцы более крепкие, а какие не стоит выращивать дальше.







Рассада перца плохо переносит пикировку и повреждение корней, поэтому ее рекомендуется сразу рассаживать по отдельным емкостям.







Продолжайте ухаживать за рассадой обычным образом, и уже в скором времени она окрепнет и хорошо разрастется.







Самый эффективный способ посева перца на рассаду, смотрите на видео:



