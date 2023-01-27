Идеи абажуров, которые легко сделать своими руками

Оригинальный абажур, сделанный своими руками, способен добавить в обстановку комнаты «изюминку».



Преимуществом самостоятельного изготовления абажура является то, что для работы можно выбрать материалы и ткани, которые идеально вписываются в интерьер помещения. Для изготовления дизайнерских абажуров можно использовать разные виды рукоделия. Добавить в интерьер уют и тепло поможет вязаный абажур. Украсить комнату в бохо стиле можно с помощью абажура, выполненного в технике макраме. Показать ваш индивидуальный стиль поможет абажур из стеклянных бутылок. Самый простой вариант — сделать абажур из ткани, используя основу от уже имеющейся лампы или торшера. Добавьте бусины, бахрому или кружево и обычный бытовой предмет заиграет новыми красками.

Ищите вдохновение на создание абажура своими руками? Тогда эта большая подборка для вас.





































































































































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